«حلمي طولان VS الجونة».. 10 أهداف في 7 مواجهات

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

حلمي طولان

يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المركز السابع عشر بجدول الدوري، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. من جانبه، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز السادس عشر بالجدول، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 4 أهداف، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار اللاعبين 26.7 عام، ويمتلك لاعبا دوليا وحيدا، كما يملك 6 دوليين في منتخبات الشباب، و4 لاعبين أجانب. بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول،

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار اللاعبين 26.7 عام، ويمتلك لاعبا دوليا وحيدا، كما يملك 6 دوليين في منتخبات الشباب، و4 لاعبين أجانب.



بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



وتشير الأرقام إلى أن الفريقين تواجها بالدوري في 12 لقاء، فاز الجونة في لقاء، بينما فاز الفريق البترولي في 7 مواجهات، وتعادلا في 4 مواجهات، وسجل الجونة في شباك إنبي 8 أهداف، بينما سجل الفريق البترولي 19 هدفًا.



وواجه حلمي طولان من قبل فريق الجونة في 7 مواجهات، فاز طولان في 3 مواجهات وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء، وسجل حلمي طولان في شباك الجونة 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

