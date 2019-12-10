الأسماك واللحوم.. 10 سلع قادت تراجع التضخم في نوفمبر

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى مستوى 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار اللحوم والخضراوات والفاكهة والأسماك والحبوب والمواصلات
واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر السادس على التوالي، ليسجل معدلا سالبا خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018.
وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر نوفمبر الماضي وفقا لما يلي:
سلع انخفضت أسعارها في نوفمبر
قسم الطعام والمشروبات
سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره 1.6%، وذلك نتيجة انخفاض أسعار كل من:
مجموعة الخضراوات
انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة بلغت نحو 4.3% خلال شهر نوفمبر الماضي،
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر نوفمبر الماضي وفقا لما يلي:
سلع انخفضت أسعارها في نوفمبر
قسم الطعام والمشروبات
سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره 1.6%، وذلك نتيجة انخفاض أسعار كل من:
مجموعة الخضراوات
انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة بلغت نحو 4.3% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطماطم بنسبة 16.7%، ومجموعة الخيار بنسبة 11.4%، ومجموعة الفاصوليا بنسبة 29.6%.
مجموعة الفاكهة
انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة بلغت نحو 3.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة البرتقال بنسبة 8.1%، ومجموعة الموز بنسبة 7.4%.
مجموعة الأسماك
انخفضت أسعار مجموعة الأسماك بنسبة بلغت نحو 1.8% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة بنسبة 2.1%، ومجموعة الأسماك المجمدة بنسبة 1.7%.
مجموعة اللحوم
انخفضت أسعار مجموعة اللحوم بنسبة بلغت نحو 1.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم الطازجة بنسبة 3.7%.
مجموعة المنتجات الغذائية
انخفضت أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 1.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة 2.8%.
مجموعة الحبوب والخبز
انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.3% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة 2.5%، ومجموعة القمح بنسبة 2.6%.
قسم النقل والمواصلات
سجل انخفاضا قدره 0.4% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 0.2%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.6%.
قسم الثقافة والترفيه
سجل انخفاضا قدره 2.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 5.1%.
سلع ارتفعت أسعارها في نوفمبر
قسم المشروبات الكحولية والدخان
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 0.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.
قسم الملابس والأحذية
سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 1.3% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، ومجموعة إصلاح أغطية القدم بنسبة 2.2%.
قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود
سجل ارتفاعا قدره 0.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة إيجار المسكن الفعلي بنسبة 0.4%، ومجموعة إيجار المسكن المحتسب بنسبة 0.2%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.2%.
قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة
سجل ارتفاعا قدره 0.4% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 0.2%، والمفروشات المنزلية بنسبة 1%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.4%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.4%.
قسم الرعاية الصحية
سجل ارتفاعا قدره 0.2% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.2%.