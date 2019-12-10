الأسماك واللحوم.. 10 سلع قادت تراجع التضخم في نوفمبر

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى مستوى 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار اللحوم والخضراوات والفاكهة والأسماك والحبوب والمواصلات

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

اللحوم

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر السادس على التوالي، ليسجل معدلا سالبا خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.

وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر نوفمبر الماضي وفقا لما يلي: سلع انخفضت أسعارها في نوفمبر قسم الطعام والمشروبات سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره 1.6%، وذلك نتيجة انخفاض أسعار كل من: مجموعة الخضراوات انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة بلغت نحو 4.3% خلال شهر نوفمبر الماضي،