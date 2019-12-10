الأرصاد: غدا طقس دافئ على معظم الأنحاء

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس دافئ على السواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ومع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 15 21شبين الكوم 14 21طنطا 14 21دمنهور 13 21الإسكندرية 13 22بلطيم 15 22مطروح 14 21السلوم 14 21سيوة 11 20بورسعيد 15 23دمياط 14 23الزقازيق 14 22الإسماعيلية 11 23السويس 13 23العريش 10 23 رفح 10 22رأس سدر 14 23 نخل 06 22 نويبع 18 24 طابا 15 20كاترين