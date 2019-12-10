الخارجية: حققنا خطوات هامة للارتقاء بحقوق الإنسان

وزارة الخارجية: مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية لجميع أبناء شعبها إعمالا لنصوص دستورها واستنادا إلى إدراك ذاتي بأهمية تعزيز حقوق الإنسان

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقول فيه: "تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم 10 ديسمبر 2019، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورا عالميا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استنادا إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه".

وأضاف الوزارة: "لا يزال أمام دول العالم الكثير الذي يتعين تحقيقه لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الإعلان، بما في ذلك العمل بالتوازي وبإخلاص على كافة المسارات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية