تامر الجمل: هواتف نوكيا ستعود إلى مكانتها السابقة

يتحدث تامر الجمل مدير عام شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا في مصر، عن النجاح الذي حققته الشركة في الفترة الأخيرة، ونجاح المؤتمر العالمي للشركة الذي عقد في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

تامر الجمل - HMD

كشف تامر الجمل مدير عام HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا في مصر، أن حجم نمو العلامة التجارية نوكيا في تزايد ملحوظ مع إدراك المستهلك المصري لقيمة المنتجات والقيمة المضافة التي يحصل عليها في السوفت وير والهارد وير، خاصة في الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن نوكيا لم تنسحب من السوق المصري منذ عام 1996 ولكنها في بعض الأوقات كانت مقتصرة على طرح الهواتف التقليدية -فيتشر فون-، مؤكدًا أن مصر ضمن أهم 12 سوقا حول العالم تستهدفها شركة HMD العالمية، مرجعًا ذلك إلى تحسن الحالة الاقتصادية في السوق المصري وتطلع الشباب لاقتناء أحدث منتجات التكنولوجيا.

وأكد تامر الجمل أن الشركة لا تزال تمضي قدما نحو تغيير سياستها التسعيرية في الأجهزة المطروحة في السوق المصري لكي تتناسب مع جميع فئات المجتمع في ظل المنافسة القوية مع باقي الشركات. أضاف الجمل أن هذه السياسة ستنعكس إيجابا على المستهلكين من خلال طرح أجهزة بأسعار تنافسية في ظل وصول عمر تغيير أجهزة الهواتف