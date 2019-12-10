تامر الجمل: هواتف نوكيا ستعود إلى مكانتها السابقة

يتحدث تامر الجمل مدير عام شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا في مصر، عن النجاح الذي حققته الشركة في الفترة الأخيرة، ونجاح المؤتمر العالمي للشركة الذي عقد في مصر
كشف تامر الجمل مدير عام HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا في مصر، أن حجم نمو العلامة التجارية نوكيا في تزايد ملحوظ مع إدراك المستهلك المصري لقيمة المنتجات والقيمة المضافة التي يحصل عليها في السوفت وير والهارد وير، خاصة في الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن نوكيا لم تنسحب من السوق المصري منذ عام 1996 ولكنها في بعض الأوقات كانت مقتصرة على طرح الهواتف التقليدية -فيتشر فون-، مؤكدًا أن مصر ضمن أهم 12 سوقا حول العالم تستهدفها شركة HMD العالمية، مرجعًا ذلك إلى تحسن الحالة الاقتصادية في السوق المصري وتطلع الشباب لاقتناء أحدث منتجات التكنولوجيا.
وأكد تامر الجمل أن الشركة لا تزال تمضي قدما نحو تغيير سياستها التسعيرية في الأجهزة المطروحة في السوق المصري لكي تتناسب مع جميع فئات المجتمع في ظل المنافسة القوية مع باقي الشركات.
أضاف الجمل أن هذه السياسة ستنعكس إيجابا على المستهلكين من خلال طرح أجهزة بأسعار تنافسية في ظل وصول عمر تغيير أجهزة الهواتف
وأكد تامر الجمل أن الشركة لا تزال تمضي قدما نحو تغيير سياستها التسعيرية في الأجهزة المطروحة في السوق المصري لكي تتناسب مع جميع فئات المجتمع في ظل المنافسة القوية مع باقي الشركات.
أضاف الجمل أن هذه السياسة ستنعكس إيجابا على المستهلكين من خلال طرح أجهزة بأسعار تنافسية في ظل وصول عمر تغيير أجهزة الهواتف المحمولة للمستهلك المصري ما بين 18 شهرا إلى عامين.
وكشف الجمل النقاب عن توسع أعمال الشركة في مبيعات الأون لاين عبر منصات التجارة الإلكترونية مثل جوميا وسوق دوت كوم ونون وراية شوب بالإضافة إلى وجود 2000 نقطة بيع دائمة بمختلف المحافظات.
ونجحت شركة نوكيا مصر في تنظيم أقوى مؤتمراتها العالمية لإطلاق أحدث هواتف نوكيا، حيث اختارت نوكيا العالمية سفح الأهرامات المصرية ليكون مقرا لإطلاق هاتف نوكيا 2.3 الذي تستهدف من خلاله الشريحة الكبرى من مستخدمي الهواتف الذكية. وجاء الحدث حاملا الطابع الفرعوني المصري المتميز، ونقلت كل دول العالم الحدث من مصر عبر البث المباشر على الإنترنت، ويأتي هاتف نوكيا 2.3 بخصائص الكاميرا المزدوجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقادرة على التقاط أفضل الصور K. ويحظى نوكيا 2.3 كذلك بشاشة عرض كبيرة الحجم وفائقة الوضوح، قياس +6.2 بوصة.
وتابع الجمل حديثه حول المؤتمر الأخير، بأنه يمثل قيمة كبيرة للشركة بأن يتم إطلاق منتج للأسواق العالمية من مصر، مؤكدًا أن نوكيا هي أول شركة في عالم الهواتف الذكية تقوم بعقد مؤتمر عالمي من مصر، متمنيًا أن تتشجع باقي الشركات على تلك الخطوة خاصة أن مصر بها كل المقومات لاستضافة الأحداث العالمية.
وعاد الجمل ليؤكد أن الشركة حققت طفرة كبيرة في مبيعاتها عبر شركاء النجاح إلى جانب تحقيق نسبة نمو قد تتجاوز 100%، مؤكدا أن الشركة تعمل في السوق المصري من خلال موزعين رئيسيين هما راية وقنوات.
وقال الجمل إن أهم شيء بالنسبة له هو رضا العملاء من خلال طرح منتجات عالية الجودة وتوفير خدمات ما بعد البيع بكل سهولة علما بأنه سوف يتم تعيين شخص قريبا سوف يكون مسؤولا عن قطاع الصيانة داخل الشركة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار الجمل إلى أن شركة HMD تعمل في السوق المصري منذ 3 سنوات فقط وبالتحديد عام 2016 و لا تفكر فى زيادة عدد موزعيها حاليا وأن استراتيجية عام 2020 سوف تشهد مفاجآت عديدة للمستهلك المصري.
وخلال المؤتمر الذي عقدته الشركة في مصر منذ أيام للكشف عن هاتف نوكيا 2.3، تم الكشف عن مواصفات الهاتف الذي يأتي بنظام تشغيل أندرويد 10، ويستفيد من تحديثات الحماية الشهرية المضمونة لمدة ثلاثة أعوام، وتحديثات نظام التشغيل لمدة عامين، ما يضمن تطور أداء هذا الهاتف الذكي بمرور الوقت.
ويضم هاتف نوكيا 2.3 كاميرا مزدوجة، مع خاصية "اللقطات الموصى بها"، وهي خاصية جديدة من هواتف نوكيا، لمساعدة المستخدم على اختيار أفضل الصور الملتقطة، سواء كانت لقطة لقفزة دورانية في الهواء، أو لصورة جماعية لأفراد العائلة وهم مبتسمون، أو لتسجيل هدف في المرمى.
وبفضل ما يشتمل عليه هاتف نوكيا 2.3 من زر مخصص لمساعد جوجل2، يمكن للمستخدمين توفير وقت ثمين، إذ يمكنهم عبر الأوامر الصوتية الاطلاع على الفعاليات المقبلة على مدخلات التقويم، ومواعيد وسائل المواصلات، وغيرها من المعلومات المفيدة. كما يظهر نوكيا 2.3 بخاصية التعرف البيومتري على الوجوه، ما يسمح بفتح الهاتف بطرفة عين.