تويتر تعلن قائمة الأحداث الأكثر تأثيرًا في عام 2019

كشفت شركة تويتر عن قائمة بأبرز الأحداث والشخصيات الأكثر تأثيرًا خلال عام 2019، كما سلط الضوء على أبرز المحادثات المرتبطة بالترفيه في مصر خلال نفس العام

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

تويتر

مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يستعرض تويتر أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة حول قطاع الترفيه في مصر خلال عام 2019. وشهدت قائمة أكثر المشاهير التي تمت الإشارة إليهم في مصر عدداً من التغيرات في التصنيف على مدار السنوات الثلاث الماضية. وشهد العام الحالي ظهور الممثلين صلاح عبد الله وأحمد صلاح في المراكز الأربعة الأولى، بينما ارتقى الممثل نبيل الحلفاوي إلى القمة، وانتقل الفنان الكوميدي محمد هنيدي إلى المركز الثالث.

أكثر المشاهير تأثيرًا خلال 2019 @nabilelhalfawy نبيل الحلفاوي – ممثل مصري @SalahAbdallah صلاح عبد الله – ممثل مصري @OfficialHenedy محمد هنيدي – ممثل كوميدي مصري @AhmedSalahhosny أحمد صلاح - ممثل مصري كما شهد عام 2019 انضمام الممثلة المصرية نادية الجندي @NadiaAlGindi