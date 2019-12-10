تويتر تعلن قائمة الأحداث الأكثر تأثيرًا في عام 2019

كشفت شركة تويتر عن قائمة بأبرز الأحداث والشخصيات الأكثر تأثيرًا خلال عام 2019، كما سلط الضوء على أبرز المحادثات المرتبطة بالترفيه في مصر خلال نفس العام
مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يستعرض تويتر أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة حول قطاع الترفيه في مصر خلال عام 2019.
وشهدت قائمة أكثر المشاهير التي تمت الإشارة إليهم في مصر عدداً من التغيرات في التصنيف على مدار السنوات الثلاث الماضية. وشهد العام الحالي ظهور الممثلين صلاح عبد الله وأحمد صلاح في المراكز الأربعة الأولى، بينما ارتقى الممثل نبيل الحلفاوي إلى القمة، وانتقل الفنان الكوميدي محمد هنيدي إلى المركز الثالث.
أكثر المشاهير تأثيرًا خلال 2019
@nabilelhalfawy نبيل الحلفاوي – ممثل مصري
@SalahAbdallah صلاح عبد الله – ممثل مصري
@OfficialHenedy محمد هنيدي – ممثل كوميدي مصري
@AhmedSalahhosny أحمد صلاح - ممثل مصري
كما شهد عام 2019 انضمام الممثلة المصرية نادية الجندي @NadiaAlGindi
أكثر المشاهير تأثيرًا خلال 2019
@nabilelhalfawy نبيل الحلفاوي – ممثل مصري
@SalahAbdallah صلاح عبد الله – ممثل مصري
@OfficialHenedy محمد هنيدي – ممثل كوميدي مصري
@AhmedSalahhosny أحمد صلاح - ممثل مصري
كما شهد عام 2019 انضمام الممثلة المصرية نادية الجندي @NadiaAlGindi إلى المنصة. بينما كانت تغريدة الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي (@OfficialHenedy) عن وفاة الفنان القدير عزت أبو عوف أحد أبرز تغريدات المشاهير تفاعلاً.
وفيما واصل شهر رمضان تصدره لأكثر الوسوم تصدراً للمحادثات المرتبطة بأحداث (#رمضان)، اجتاح هوس Game of Thrones البلاد، وتصدر وسم #GameofThrones أكثر التغريدات عن مسلسل تلفزيوني.
أكثر الرموز التعبيرية استخداماً في مصر:
?? (الوجه الضاحك بالدموع)
? (القلب الأسود)
?? (القلب الأزرق)
لحظات تويتر هي عبارة عن سلسلة من التغريدات التي يتم دمجها في واحدة ويمكن العثور عليها في صفحة استكشاف. يتم تنسيق هذه اللحظات بواسطة فريق تويتر ومصمم خصيصاً لمختلف البلدان، بما في ذلك مصر.
أبرز لحظات تحدي المشاهير في مصر
تضمنت أهم اللحظات التي شهدها تحدي المشاهير، #10YearsChallenge، تغريدات من عدة شخصيات مثل الممثل والمطرب محمد عطية، والممثل إدوارد فؤاد، والمطربة اليمنية المصرية أروى، والممثلة منة فضالي، والممثل حسن الرداد.
أبرز أحدث الرياضة في مصر خلال عام 2019
أكثر وسوم فرق كرة القدم استخداماً في التغريدات:
حافظت أندية كرة القدم المصرية التالية على مراكزها للعام الثاني على التوالي:
#الاهلي (النادي الأهلي)
#الزمالك (نادي الزمالك)
#الاتحاد (نادي الاتحاد)
أكثر وسوم المباريات استخداماً في التغريدات:
#بيراميدز_الاهلي (مباراة بيراميدز والأهلي)
#الزمالك_بيراميدز (مباراة بيراميدز والزمالك)
#الاهلي_سموحه (مباراة الأهلي وسموحة)
#الاهلي_الزمالك (مباراة الأهلي والزمالك)
أكثر اللاعبين الذين تمت الإشارة إليهم:
تتضمن القائمة التالية أكثر لاعبي كرة القدم المصريين الذين تمت الإشارة إليهم:
محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي @MoSalah
أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي @AhmedFathi
شيكابالا لاعب نادي الزمالك @Shikabala
أحمد حجازي لاعب ويست بروميش الإنجليزي @Hegazi
احتفظ محمد صلاح وأحمد فتحي بمراكزهم في عام 2018. فيما عاد شيكابالا إلى المركز الأربعة الأولى، وحل أحمد حجازي إلى المركز الرابع مقارنة بالمرتبة الثالثة في عام 2018 ضمن أكثر لاعبي كرة قدم في مصر الذين تمت الإشارة إليهم.
وفيما نخوض جولة شاملة لأبرز أحداث العام، نلقي نظرة على كأس الأمم الأفريقية 2019، التي استضافتها مصر:
أكثر وسوم مباريات كأس الأمم الأفريقية استخداماً في التغريدات:
تضم القائمة التالية أكثر وسوم مباريات كأس الأمم الأفريقية استخداماً في التغريدات:
#مصر_جنوب_افريقيا مباراة مصر وجنوب أفريقيا
#مصر_اوغندا مباراة مصر وأوغندا
#مصر_الكونغو مباراة مصر والكونغو
#الزمالك_بيترو_اتليتكو مباراة الزمالك وبترو أتليتكو
#الزمالك_جورماهيا مباراة الزمالك وجورماهيا