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تويتر تعلن قائمة الأحداث الأكثر تأثيرًا في عام 2019

كشفت شركة تويتر عن قائمة بأبرز الأحداث والشخصيات الأكثر تأثيرًا خلال عام 2019، كما سلط الضوء على أبرز المحادثات المرتبطة بالترفيه في مصر خلال نفس العام
تحرير:أحمد البرماوي ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م
تويتر
تويتر
مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يستعرض تويتر أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة حول قطاع الترفيه في مصر خلال عام 2019. وشهدت قائمة أكثر المشاهير التي تمت الإشارة إليهم في مصر عدداً من التغيرات في التصنيف على مدار السنوات الثلاث الماضية. وشهد العام الحالي ظهور الممثلين صلاح عبد الله وأحمد صلاح في المراكز الأربعة الأولى، بينما ارتقى الممثل نبيل الحلفاوي إلى القمة، وانتقل الفنان الكوميدي محمد هنيدي إلى المركز الثالث.
أكثر المشاهير تأثيرًا خلال 2019 @nabilelhalfawy  نبيل الحلفاوي – ممثل مصري @SalahAbdallah  صلاح عبد الله – ممثل مصري @OfficialHenedy  محمد هنيدي – ممثل كوميدي مصري @AhmedSalahhosny أحمد صلاح - ممثل مصري كما شهد عام 2019 انضمام الممثلة المصرية نادية الجندي @NadiaAlGindi
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Tamer El gamal Nokia

تامر الجمل: هواتف نوكيا ستعود إلى مكانتها السابقة

كشف تامر الجمل مدير عام HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا في مصر، أن حجم نمو العلامة التجارية نوكيا في تزايد ملحوظ مع إدراك المستهلك المصري لقيمة المنتجات والقيمة المضافة التي يحصل عليها في السوفت وير والهارد وير، خاصة في الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن نوكيا لم تنسحب من السوق المصري منذ عام 1996 ولكنها في بعض الأوقات كانت مقتصرة على طرح الهواتف التقليدية -فيتشر فون-، مؤكدًا أن مصر ضمن أهم 12 سوقا حول العالم تستهدفها شركة HMD العالمية، مرجعًا ذلك إلى تحسن الحالة الاقتصادية في السوق المصري وتطلع الشباب لاقتناء أحدث منتجات التكنولوجيا.
Amanda Bishop, Senior Product Manager at Google for MENA event giving keynote speech (1)

مزايا جديدة تقدمها Google للمتحدثين باللغة العربية

أعلنت شركة Google خلال أكبر فعالياتها بالمنطقة عن عدد من المبادرات الجديدة التي تدعم التزامها بتطوير منتجات أكثر فائدةً وملاءمةً لاحتياجات المستخدمين في العالم العربي. وتتمثّل هذه المبادرات في توفير ميزات جديدة إلى محرّك بحث Google، وإطلاق خدمة "مساعد Google" باللغة العربية في 15 دولة، وإضافة ميزة أمان جديدة على خرائط Google، وإطلاق منحة بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم برامج المهارات الرقمية في عام 2020. وتشمل المبادرات، تجربة بحث مرئية وأكثر دقّة باللغة العربية، وتحديثات جديدة لخرائط Google
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في حدث عالمي.. نوكيا تطلق هاتفها 2.3 من أهرامات مصر

نجحت شركة نوكيا مصر في تنظيم أقوى مؤتمراتها العالمية لإطلاق أحدث هواتف نوكيا، حيث اختارت نوكيا العالمية سفح الأهرامات المصرية ليكون مقرا لإطلاق هاتف نوكيا 2.3 الذي تستهدف من خلاله الشريحة الكبرى من مستخدمي الهواتف الذكية. وجاء الحدث حاملا الطابع الفرعوني المصري المتميز، ونقلت كل دول العالم الحدث من مصر عبر البث المباشر على الإنترنت، ويأتي هاتف نوكيا 2.3 بخصائص الكاميرا المزدوجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقادرة على التقاط أفضل الصور K. ويحظى نوكيا 2.3 كذلك بشاشة عرض كبيرة الحجم وفائقة الوضوح، قياس +6.2 بوصة.
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