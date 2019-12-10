فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

رامي مالك يترشح لأفضل ممثل تليفزيوني جولدن جلوب 2020

تحرير:إسراء زكريا ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، أمس، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز «جولدن جلوب» في نسخته الجديدة، رقم 77، والتي جاء من بينها ترشح الممثل الأمريكي من أصل مصري «رامي مالك»، لجائزة أفضل ممثل تليفزيوني، عن دوره في الجزء الأخير من مسلسل «Mr. RoboT»، ويتنافس عليها كلًا من: «Brian Cox عن مسلسل Succession، وKit Harington عن مسلسل Game of Thrones، وRami Malek عن مسلسل Mr. Robot، وTobias Menzies عن مسلسل The Crown».
هذه ليست المرة الأولى التي يترشح فيها «مالك» لجائزة جولدن جلوب، ففي عام 2016، ترشح للجائزة ضمن فئة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني درامي، عن دوره في نفس المسلسل «Mr. Robot»، ولكنه لم يحصد الجائزة، وتكرر ترشيحه لنفس الجائزة في العام التالي، ليخرج خالى الوفاض، ليحصل عليها في 2019 عن دوره
اقرأ المزيد
تشيع- جنازة -المخرج -سمير- سيف‎ (12)

تشييع جنازة سمير سيف من كنيسة العذراء بمصر الجديدة

وارى الثرى جثمان المخرج الراحل سمير سيف بمقابر الأسرة، الذي شيعت جنازته اليوم الثلاثاء، من كنيسة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة بعد الصلاة عليه. شارك في تشييع ودفن الجثمان أسرة الراحل وزملاؤه وأصدقاؤه وعدد من الفنانين والنجوم، منهم الفنان محمود حميدة وعايدة رياض ونبيل عيسى والمخرج أمير رمسيس ويسرى نصر الله، ومحمود قابيل ومحمد التاجي ودلال عبدالعزيز وميرفت أمين وأشرف زكي والكاتب وحيد حامد والمخرج مروان حامد. ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل سمير سيف العزاء غدا بكنيسة ماري مرقس بمنطقة مصر الجديدة.
محمد-سامى

محمد سامي: وليد منصور سبب توقف الأوضة الضلمة الصغيرة

توقف منذ فترة تصوير فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" الذي كان يقوم ببطولته الفنان أكرم حسنى ويعد البطولة الأولى له فى السينما، ومن إخراج محمد سامى. وبسؤال "سامي"، عن سبب توقفه، قال إنه بعد يومين من تصوير العمل، جاء إليهم وليد منصور منتج الفيلم، وأخبرهم أنه ليس هناك أموال لاستكمال العمل"، مضيفًا: "وليد منصور ضيعنا، وخاصة أن العمل كان يعد البطولة الأولى للفنان أكرم حسني، الذي اعتبره كوميديان مصر الأول، فهو موهوب فى الكوميديا بشكل غير طبيعي".
مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (6)

إلغاء الرقابة.. رسائل نجوم «الإسكندرية المسرحي» للدولة

انتهت الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى للمعاهد والكليات المتخصصة، الذى عقد فى الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجارى تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة فى الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. وكرم المهرجان كلا من الفنان محمد صبحى وخالد النبوى وداوود حسين من الكويت، وشارك فى الدورة 10 عروض من 7 بلدان مختلفة: مصر، الأردن، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، لبنان، المغرب، وضمت لجنة التحكيم إياد نصار، جمال سليمان، والمخرج محمد سامى.
اقرأ المزيد من الأخبار
جولدن-جلوب

تعرف على القائمة الأولى لترشيحات جوائز "جولدن جلوب"

كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز "جولدن جلوب" في نسخته الجديدة، التي تحمل رقم 77، المقرر اقامته في 5 من يناير المقبل، في فندق بيفرلي هيلتون. وكانت الرابطة قد أعلنت عن بدء استقبال الأعمال السينمائية والتليفزيونية المرشحة في الفترة ما بين 15 يوليو 2019، وحتى 25 أكتوبر 2019، وتوزيع بطاقات الاقتراع للأعمال التلفزيونية يوم 25 نوفمبر الماضي، والأعمال السينمائية في 6 ديسمبر الجاري.
Frozen 2 (5)

Frozen 2 يحقق 900 مليون دولار في ثالث أسبوع من عرضه

نجح فيلم Frozen 2 الذي أنتجته شركة والت ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، في ثالث أسبوع من عرضه، محققا نحو 900 مليون دولار، في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم قد واجه العديد من الانتقادات قبل عرضه، كون الحوار معقدا، والقصة ضعيفة، وكذلك الأغاني. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 130 مليون دولار، ليصبح بذلك ثامن أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم The Lion king الذي حقق في أول أيام عرضه ما يقرب من 192 مليون دولار.
إيما-ستون

إيما ستون تعلن خطبتها من المنتج دايف مكاري

كشفت الممثلة الأمريكية "إيما ستون" عن نبأ خطبتها من صديقها المنتج والمخرج "دايف مكاري"، أمس الأربعاء، بعد علاقة دامت أكثر من عامين، وقام "مكاري" بنشر صورة تجمعه بـ"إيما"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهي تستعرض خاتم خطبتهما دون ذكر أي تفاصيل عنها. وتم رصد الثنائي معا للمرة الأولى في يونيو 2017، جنبا إلى جنب، خلال العرض الأول لفيلم Brigs by Bear الذي يمثل فيه نجوم SNL الكوميديان كايل موني، وبيك بينيت، ونيك رثرفورد، كما تم رصدهما مرة أخرى خلال وجودهما معا فى نيويورك، نوفمبر من نفس العام.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]