رامي مالك يترشح لأفضل ممثل تليفزيوني جولدن جلوب 2020

تحرير:إسراء زكريا ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م

صورة أرشيفية

كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، أمس، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز «جولدن جلوب» في نسخته الجديدة، رقم 77، والتي جاء من بينها ترشح الممثل الأمريكي من أصل مصري «رامي مالك»، لجائزة أفضل ممثل تليفزيوني، عن دوره في الجزء الأخير من مسلسل «Mr. RoboT»، ويتنافس عليها كلًا من: «Brian Cox عن مسلسل Succession، وKit Harington عن مسلسل Game of Thrones، وRami Malek عن مسلسل Mr. Robot، وTobias Menzies عن مسلسل The Crown».

هذه ليست المرة الأولى التي يترشح فيها «مالك» لجائزة جولدن جلوب، ففي عام 2016، ترشح للجائزة ضمن فئة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني درامي، عن دوره في نفس المسلسل «Mr. Robot»، ولكنه لم يحصد الجائزة، وتكرر ترشيحه لنفس الجائزة في العام التالي، ليخرج خالى الوفاض، ليحصل عليها في 2019 عن دوره