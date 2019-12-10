الإفتاء: داعش استعان بالطيور الانتحارية لتدريب أطفاله على الذبح

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

دار الافتاء

كشف المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن 93% من فتاوى التنظيمات المتطرفة تتعارض مع حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى تكفير تلك التنظيمات الإرهابية للقائلين بالحقوق السياسية والدساتير الدولية والانتخابات والأحزاب السياسية والديمقراطية وحرية الاعتقاد والحق في الحياة والحق في السفر، إذ قال المؤشر في تقرير، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 71 عاما على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام: «إن خطايا تنظيم (داعش) الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية لم تكتفِ بهدر دم الإنسان وحقوقه؛ بل تخطتها لتشمل الحيوانات أيضا».

وبحسب ما رصده المؤشر، فإن التنظيم الإرهابي استعان بعدد من "الطيور الانتحارية" ليدرب أطفاله على الذبح تمهيدا لذبح معارضي التنظيم، كما نشر التنظيم مقاطع فيديو في سوريا والعراق، أثناء سيطرته على بعض الأراضي فيهما، أوضحت اعتماده على تزويد بعض الطيور بأحزمة ناسفة ليسهل حملها وتدريبها على استهداف الطائرات