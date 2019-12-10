الفريق أسامة ربيع يلتقي سفيرة النرويج لتعزيز التعاون المشترك

تحرير:محمد مصباح ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

الفريق أسامة ربيع

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، السفيرة لينا ليند سفيرة النرويج، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية. في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بسعادة سفيرة النرويج، مؤكدًا على اهتمام الهيئة بدعم علاقات التعاون مع الشركاء في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، معلنا استعداده التام للتعاون وتقديم كل التسهيلات الممكنة التي تكفل اتخاذ خطوات فعلية في أسرع وقت، لاسيما في المجالات المرتبطة باستراتيجية الهيئة لتطوير ترساناتها وإعادة هيكلة الشركات التابعة، فضلا عن نقل التكنولوجيا الأحدث في مجال الاستزراع السمكي.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس أصبحت منصة متكاملة لخدمة حركة التجارة العالمية لاسيما بعد افتتاح القناة الجديدة التي نجحت في رفع كفاءة القناة وزيادة طاقتها العددية والاستيعابية لتكون بمثابة البنية التحتية اللازمة للمشروعات اللوجيستية والصناعية الجاري إنشاؤها على ضفاف القناة من خلال مشروع التنمية