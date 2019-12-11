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السبانخ.. من خضراوات رائعة إلى تكوين حصوات الكلى

على الرغم من أن السبانخ معروفة بتخفيض ضغط الدم، فإنها في بعض الأحيان قد تُخفض الضغط بمستوى كبير، وينتج عنها أعراض مثل الدوخة والغثيان أو ألم في الصدر
تحرير:إسراء سليمان ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فوائد السبانخ
فوائد السبانخ
تعد السبانخ من الخضراوات المهمة، لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج لها الجسم، حيث تحتوي على فيتامين C وA، إضافة إلى حمض الفوليك والألياف الغذائية المهمة التي يحتاج لها الجسم، وتعزز من معدلات الشبع بشكل كبير، إضافة إلى احتوائها على معدلات عالية من مضادات الأكسدة في شكل كاروتينات. وبجانب ذلك، تعمل السبانخ على تنظيم ضغط الدم، وتحسين الهضم والحفاظ على صحة العظام، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، نقلًا عن "times of india".
لا أحد يستطيع أن ينسى كرتون "باباي" ومشروب السبانخ السحري، الذي يمنحه الطاقة والقوة، كبرنا ونحن على دراية كاملة بأهمية مشروب السبانخ في الحياة، لأنها غنية بالمعادن المهمة للجسم، وليس ذلك فقط، بل تساعد على فقدان الوزن وتعالج فقر الدم، وغير ذلك من الفوائد الأخرى، كما أن مُعلمينا فى المدرسة كانوا يخبروننا
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