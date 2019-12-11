السبانخ.. من خضراوات رائعة إلى تكوين حصوات الكلى

على الرغم من أن السبانخ معروفة بتخفيض ضغط الدم، فإنها في بعض الأحيان قد تُخفض الضغط بمستوى كبير، وينتج عنها أعراض مثل الدوخة والغثيان أو ألم في الصدر
تعد السبانخ من الخضراوات المهمة، لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج لها الجسم، حيث تحتوي على فيتامين C وA، إضافة إلى حمض الفوليك والألياف الغذائية المهمة التي يحتاج لها الجسم، وتعزز من معدلات الشبع بشكل كبير، إضافة إلى احتوائها على معدلات عالية من مضادات الأكسدة في شكل كاروتينات. وبجانب ذلك، تعمل السبانخ على تنظيم ضغط الدم، وتحسين الهضم والحفاظ على صحة العظام، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، نقلًا عن "times of india".
لا أحد يستطيع أن ينسى كرتون "باباي" ومشروب السبانخ السحري، الذي يمنحه الطاقة والقوة، كبرنا ونحن على دراية كاملة بأهمية مشروب السبانخ في الحياة، لأنها غنية بالمعادن المهمة للجسم، وليس ذلك فقط، بل تساعد على فقدان الوزن وتعالج فقر الدم، وغير ذلك من الفوائد الأخرى، كما أن مُعلمينا فى المدرسة كانوا يخبروننا
لا أحد يستطيع أن ينسى كرتون "باباي" ومشروب السبانخ السحري، الذي يمنحه الطاقة والقوة، كبرنا ونحن على دراية كاملة بأهمية مشروب السبانخ في الحياة، لأنها غنية بالمعادن المهمة للجسم، وليس ذلك فقط، بل تساعد على فقدان الوزن وتعالج فقر الدم، وغير ذلك من الفوائد الأخرى، كما أن مُعلمينا فى المدرسة كانوا يخبروننا بضرورة تناول السبانخ لأنها صحية وجيدة للجسم أيضًا، وعلى الرغم من أنها غنية بالعناصر المغذية، فإن الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية، وفى ما يلي 4 أسباب تجعل السبانخ ضارة للجسم:
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1- تزيد من خطر تشكيل حصوات الكلى
على الرغم من الفوائد الصحية التي تمنحها السبانخ للجسم، فإن الإفراط في تناولها ضار بالصحة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من الأكسالات، والمركبات الأخرى التي تؤدي إلى تشكّل الحصوات عندما تستهلك بشكل كبير، وهذا يعرضك لخطر تكوين حصوات الكلى، حيث تتشكل حصوات الكلى عندما تكون هناك مستويات عالية من الأكسالات في البول.
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2- تؤثر فى سيولة الدم
قد يتناول البعض أدوية سيولة الدم لأجل منع تجلط الدم، لكن السبانخ تحتوى على فيتامين K، وهو فيتامين يلعب دورًا في تكوين جلطات الدم، ومن ثم يقلل من فاعلية مخففات الدم، ما يسمح بحدوث الجلطات.
2- تتداخل مع امتصاص المعادن
هناك وفرة من الأكسالات في السبانخ، وبصرف النظر عن زيادة خطر الإصابة بحصى الكلى، فإنها تعوق امتصاص المعادن، لأن الأكسالات مادة مضادة للمغذيات، وهي مركب يعوق امتصاص المعادن، إضافة إلى ذلك، من المعروف أن الأكسالات الموجودة في السبانخ تتداخل مع امتصاص الكالسيوم والحديد.
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3- زيادة النقرس
النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل، يصيب الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من حمض اليوريك، ولأن السبانخ غنية بالبيورينات والمركبات الكيميائية التي تزيد من مستويات حمض اليوريك، فإنها تزيد من خطر وأعراض النقرس.
4- التقليل من ضغط الدم
على الرغم من أن السبانخ معروفة بتخفيض ضغط الدم، فإنها في بعض الأحيان تخفض ضغط الدم إلى مستوى منخفض للغاية، وتنتج عنها أعراض مثل الدوخة والغثيان أو ألم في الصدر.
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كل شيء في الحياة يجب التعامل معه بمعايير محددة، خاصة الطعام، فعلى الرغم من أن السبانخ تقدم العديد من الفوائد الصحية والعلاجية للجسم، ومن الخضراوات الورقية الغنية بقيمة غذائية عالية أُثبتت من خلال الدراسات والأبحاث، فإن الإفراط في استهلاكها لا يعد صحيا على الإطلاق، ويمكنك تناولها بعدة طرق صحية؛ على سبيل المثال، اعمل سلطة السبانخ مع وضع خضراوات أخرى، أو ضع كمية مناسبة من الحمص عليها. وعلى الجانب الآخر، يوجد بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية عند تناول بعض الأطعمة، فعند ظهور أعراض غير مألوفة؛ مثل البقع الحمراء، عليك الذهاب إلى الطبيب على الفور، والتوقف عن تناولها.
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