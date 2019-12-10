اتجاه لتأجيل الكلاسيكو بسبب تسونامي

تحرير:أحمد سعيد ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

برشلونة وريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أنه من المتوقع أن يتم تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، بسبب الاضطرابات المدنية في كتالونيا، وكان من المقرر أن يقام يوم 26 أكتوبر الماضي، ولكن الاحتجاجات الواسعة المتعلقة بحركة الاستقلال في كتالونيا، تسببت في تأجيل المباراة حتى 18 ديسمبر، بعدما وافق ريال مدريد وبرشلونة في نوفمبر الماضي على اقتراح الليجا. وأفاد موقع "جول" الإسباني بأن هناك نية لتأجيل الكلاسيكو من جديد بعدما قامت حركة تدعى "تسونامي" بإصدار بيان رسمي اليوم الثلاثاء.

وأصدرت الحركة بيانًا أكدت فيه احتجاها وأنها المسؤولة عن الذي حدث من قبل في كتالونيا، والمتسبب في تأجيل اللقاء. ووفقًا للتقرير، فإن حركة تسونامي ديمقراطي، قد أكدت أن هناك 4 نقاط تجمع للمظاهرات، وستكون حول استاد كامب نو، ومن المتوقع أن يشارك نحو 18 ألفا من أتباع المجموعة، في حدث يُشاع بأنه سيكون يوم 18،