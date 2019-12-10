رياضة

مبابي يريد الرحيل من باريس سان جيرمان

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م
مبابي- نيمار
مبابي- نيمار
يبدو أن الفترة القادمة، ستشهد أحداثًا ساخنة في ظل رغبة النجم الفرنسي كليان مبابي، في ظل رغبة اللاعب بالرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، وسط اهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد معه، على رأسهم ريال مدريد الإسباني، حيث أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن نادي العاصمة يحاول بقوة أن يجدد عقد اللاعب معه لفترة طويلة، لكن مبابي يرغب في الرحيل خلال الصيف المقبل وليس مهتما بتجديد العقد، خاصة أنه لا يشعر بالسعادة مع ناديه الحالي.
وألمح التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية، إلى أن اللاعب قد أظهر غضبه حينما تم استبداله ضد فريق مونبلييه في بطولة الدوري الفرنسي، بل وتجاهل مدربه توماس توخيل. وأشارت "ماركا" إلى أن اللاعب ينتظره صيف كبير لأن ريال مدريد يستعد لصرف الكثير من الأموال لضمه خلال الصيف المقبل، وأن العامل الكبير في مستقبله
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