تشييع جنازة سمير سيف من كنيسة العذراء بمصر الجديدة
تحرير:أ.ش.أ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
تشييع جثمان المخرج سمير سيف
وارى الثرى جثمان المخرج الراحل سمير سيف بمقابر الأسرة، الذي شيعت جنازته اليوم الثلاثاء، من كنيسة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة بعد الصلاة عليه.
شارك في تشييع ودفن الجثمان أسرة الراحل وزملاؤه وأصدقاؤه وعدد من الفنانين والنجوم، منهم الفنان محمود حميدة وعايدة رياض ونبيل عيسى والمخرج أمير رمسيس ويسرى نصر الله، ومحمود قابيل ومحمد التاجي ودلال عبدالعزيز وميرفت أمين وأشرف زكي والكاتب وحيد حامد والمخرج مروان حامد.
ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل سمير سيف العزاء غدا بكنيسة ماري مرقس بمنطقة مصر الجديدة.
وغيب الموت المخرج سمير سيف مساء أمس الإثنين، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 72 عاما، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين بعد صراع قصير مع المرض.
ويعد سمير سيف واحدا من أهم مخرجي السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد
وغيب الموت المخرج سمير سيف مساء أمس الإثنين، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 72 عاما، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين بعد صراع قصير مع المرض.
ويعد سمير سيف واحدا من أهم مخرجي السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى"و"الهلفوت"و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز في فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى في فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف في فيلمى "غريب في بيتي" و"عيش الغراب".
وكان آخر أعمال الراحل سمير سيف الفيلم العربي "أوغسطينوس بن دموعها"، والذي جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فناني الوطن العربي، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.