تشييع جنازة سمير سيف من كنيسة العذراء بمصر الجديدة

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

تشييع جثمان المخرج سمير سيف

وارى الثرى جثمان المخرج الراحل سمير سيف بمقابر الأسرة، الذي شيعت جنازته اليوم الثلاثاء، من كنيسة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة بعد الصلاة عليه. شارك في تشييع ودفن الجثمان أسرة الراحل وزملاؤه وأصدقاؤه وعدد من الفنانين والنجوم، منهم الفنان محمود حميدة وعايدة رياض ونبيل عيسى والمخرج أمير رمسيس ويسرى نصر الله، ومحمود قابيل ومحمد التاجي ودلال عبدالعزيز وميرفت أمين وأشرف زكي والكاتب وحيد حامد والمخرج مروان حامد. ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل سمير سيف العزاء غدا بكنيسة ماري مرقس بمنطقة مصر الجديدة.

وغيب الموت المخرج سمير سيف مساء أمس الإثنين، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 72 عاما، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين بعد صراع قصير مع المرض. ويعد سمير سيف واحدا من أهم مخرجي السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد