فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

تحرير:أحمد سعيد ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

الأهلي

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام، بعد أن اختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا للفريق الدجلاوي. ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة، بينما يدخل دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.

وشهدت القائمة استمرار استبعاد صالح جمعة من المباريات بالإضافة إلى استبعاد صلاح محسن وجيرالدو. وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبا، هم: في حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي. في الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني. في الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية