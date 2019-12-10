رياضة

الأهلي يرد على خطاب الكاف في أزمة مباراة النجم

تحرير:أحمد سعيد ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
الأهلي والنجم
الأهلي والنجم
أرسلت إدارة النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، ردًّا للاتحاد الإفريقى لكرة القدم على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال والتي جرت بملعب رادس يوم 29 نوفمبر الماضي، جاء هذا الرد على الخطاب الذى تلقاه النادي من "كاف" قبل أيام قليلة وأشار فيه إلى اهتمامه بشكوى الأهلي ضد الحكم البتسواني، وأنه حريص على توفير النزاهة والشفافية بين كل الفرق المتنافسة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي يعمل وباستمرار على تطوير منظومة التحكيم.
وطلب الكاف من الأهلي الحالات التحكيمية التي وقعت في المباراة وخالفت نصوص قانون اللعبة وأهدرت حقوقا للأهلي ولاعبيه وما يثبت قيام الحكم البتسواني بإهدار وقت المباراة ما بين الإيقافات والإصابات والاستبدالات، هذا بالإضافة إلى عدم قيام الحكم البتسواني بتوفير الحماية الكافية للاعبين خلال وبعد المباراة. وبناء
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رسميًّا.. جاتوزو مديرًا فنيًّا لنابولي الإيطالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، تعاقده مع جنارو جاتوزو من أجل قيادة تدريب الفريق خلفًا لكارلو أنشيلوتي، الذي أقيل بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي، أمس الثلاثاء، على جينك البلجيكي، بأربعة أهداف دون رد، وضمانه التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة. وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب أنشيلوتي من التعاقد مع أحد الأندية الإنجليزية وعلى الأرجح سيكون آرسنال، وهو ما دفع ناديه إلى إقالته.
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فايلر يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة وادي دجلة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهته مع فريق وادي دجلة المقرر انطلاقها بعد قليل على استاد السلام بالقاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصري الممتاز ويدخل الأهلي اللقاء برصيد 12 نقطة حصدهم من 4 مباريات ويحتل المركز الثالث بجدول المسابقة خلف الاتحاد والمقاولون العرب بنقطة واحدة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الأخير في الجدول برصيد 3 نقاط حصدهم من 6 مباريات.
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الإسماعيلي يفوز على المقاصة وتعادل الحدود ونادي مصر

نجح فريق الإسماعيلي في العودة إلى طريق الانتصارات، بعدما حقق الفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين، سجلهما محمد الشامي، محمد هشام، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى عشر نقاط، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي، عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.
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تطبيق تقنية الفيديو.. 4 مطالب للأهلي في شكواه للكاف

تقدم النادي الأهلي اليوم الأحد بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وذلك بعد بعد ما جرى من الحكم البتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس. وأكد الأهلي في شكواه أن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر عندما قام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، وهو لم يكن يستحق الطرد وفقًا لنصوص القانون -ذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي.
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تفاصيل اشتباكات لاعبي الأهلي والنجم الساحلي (فيديو)

وقعت مشادات واشتباكات بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، واشتبك حسين الشحات وأجايي وياسر إبراهيم لاعبو الأهلي مع لاعبي النجم الساحلي عقب فوز النجم بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة. وفور إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية اشتبك حسين الشحات مع لاعب بالنجم أثناء احتفاله ووجه له ضربة في ظهره وانتهى الأمر بتدخل اللاعبين وعدد من أفراد الجهازين الفنيين.
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فايلر: لا نستحق الخسارة ولن أعلق على التحكيم

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، احباطه الشديد هو واللاعبون بعد الخسارة أمام النجم الساحلي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم". وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12. وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم، لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير فيما هو قادم.
الأهلي- والنجم- الساحلي (6)

النجم الساحلي يُسقط الأهلي في افتتاح مشواره الأفريقي

سقط الأهلي أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة حقيقية، لكن الحكم البوتسواني بوندو فاجئ الجميع وأشهر بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته. ودفع فايلر بمحمد هاني بديلًا لوليد سليمان ووضع أحمد فتحي مدافع ثاني بجوار محمد هاني.
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