الأهلي يرد على خطاب الكاف في أزمة مباراة النجم

تحرير:أحمد سعيد ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

الأهلي والنجم

أرسلت إدارة النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، ردًّا للاتحاد الإفريقى لكرة القدم على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال والتي جرت بملعب رادس يوم 29 نوفمبر الماضي، جاء هذا الرد على الخطاب الذى تلقاه النادي من "كاف" قبل أيام قليلة وأشار فيه إلى اهتمامه بشكوى الأهلي ضد الحكم البتسواني، وأنه حريص على توفير النزاهة والشفافية بين كل الفرق المتنافسة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي يعمل وباستمرار على تطوير منظومة التحكيم.

وطلب الكاف من الأهلي الحالات التحكيمية التي وقعت في المباراة وخالفت نصوص قانون اللعبة وأهدرت حقوقا للأهلي ولاعبيه وما يثبت قيام الحكم البتسواني بإهدار وقت المباراة ما بين الإيقافات والإصابات والاستبدالات، هذا بالإضافة إلى عدم قيام الحكم البتسواني بتوفير الحماية الكافية للاعبين خلال وبعد المباراة. وبناء