الكاف يشكر الجبلاية على تنظيم أمم إفريقيا تحت 23 سنة

تحرير:كريم أحمد ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

عمرو الجنايني

تلقى عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الجبلاية، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا خطاب شكر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حسن تنظيم البطولة التي وصفها الكاف بأنها بطولة لا تنسى، كما طالب في خطابه نقل تحيات الكاف إلى جميع الجهات المعنية على المشاركة في هذا التنظيم الرائع.. وجاء نص الخطاب كما يلي: السيد/ عمرو الجنايني رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة- مصر 2019. عزيزي السيد الجنايني، أولا، نود أن نهنئكم على النجاح الباهر لكأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة، مصر 2019، وتأهل المنتخب المصري الأوليمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ثانيًا، نود أن نشكركم خالص الشكر على التنظيم المتميز لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، مصر 2019، وعلى الظروف الممتازة التي تم توفيرها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وجميع المنتخبات المشاركة في البطولة. لقد كانت مشاركة الحكومة المصرية وتفاني أعضاء اللجنة المنظمة مفتاح نجاح هذا الحدث التاريخي، لذا نرجو