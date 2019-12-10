رياضة

الكاف يشكر الجبلاية على تنظيم أمم إفريقيا تحت 23 سنة

تحرير:كريم أحمد ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
تلقى عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الجبلاية، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا خطاب شكر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حسن تنظيم البطولة التي وصفها الكاف بأنها بطولة لا تنسى، كما طالب في خطابه نقل تحيات الكاف إلى جميع الجهات المعنية على المشاركة في هذا التنظيم الرائع.. وجاء نص الخطاب كما يلي: السيد/ عمرو الجنايني رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة- مصر 2019. عزيزي السيد الجنايني، أولا، نود أن نهنئكم على النجاح الباهر لكأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة، مصر 2019، وتأهل المنتخب المصري الأوليمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ثانيًا، نود أن نشكركم خالص الشكر على التنظيم المتميز لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، مصر 2019، وعلى الظروف الممتازة التي تم توفيرها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وجميع المنتخبات المشاركة في البطولة. لقد كانت مشاركة الحكومة المصرية وتفاني أعضاء اللجنة المنظمة مفتاح نجاح هذا الحدث التاريخي، لذا نرجو
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إنبي يقسو على الجونة في الدوري ويعمق جراحه

حقق فريق إنبي فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي، بقيادة حلمي طولان، رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المسابقة. في المقابل تجمد رصيد الفريق الساحلي عند أربع نقاط وظل في المركز قبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن فريق وادي دجلة، الذي يحتل المركز الأخير، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.
فاركو

القسم الثاني.. فاركو يواصل الصدارة وخسارة المنصورة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأولمبي، بقيادة أحمد الكأس، مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المنصورة، بهدف نظيف، جاء عن طريق، علاء عبدالعظيم من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة (بحرى) بدوري القسم الثاني، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد المنصورة عند سبع نقاط، في المركز التاسع.
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فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام، بعد أن اختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا للفريق الدجلاوي. ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة، بينما يدخل دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.
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المسابقات تعاقب ميتشو وعواد ومحمود علاء

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقريرها الخامس بشأن العقوبات الموقعة لما ورد في المباريات الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز والذي تضمن معاقبة الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك بغرامة قدرها 50 ألف جنيه بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك وإنبي التي جمعت بين الفريقين يوم 25 نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، كما أعلنت اللجنة إيقاف محمد عواد حارس الزمالك ومحمود علاء زميله بالفريق مباراة واحدة بعد حصولهما على الإنذار الثالث في المباراة.
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إلغاء عقد لاجاردير وموعد السوبر.. أبرز قرارات الكاف

خرجت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بـ عدة قرارات عقب اجتماعها الذي تم خلال الأيام الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة. وجاءت قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي كالتالي: -التصديق على إلغاء عقد لا جاردير المالكة لحقوق منافسات الاتحاد الإفريقي. - الموافقة على المخطط التنظيمي ومشروع الإصلاح الإداري والتحكيمي. -الموافقة على إقرار ثلاث جوائز جديدة في حفل كاف السنوي، بمنح جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وأفضل رئيس ناد، وجائزة تقدير اجتماعي. - إقرار المشروعات الممولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 2020. طرية الدوحة.
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

معاذ حجي: أشكر السيسي على ما يقدمه للكرة الإفريقية

وجه معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التنظيم الرائع من قبَل الدولة المصرية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومن قبلها أمم إفريقيا للكبار. وقال «حجي» في المؤتمر الصحفي على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة: «كانت هناك مشكلة حدثت أمس، تتمثل في الوصول إلى استاد القاهرة، وهناك اجتماع بين اللجنة المنظمة وكاف حتى لا يتكرر ذلك في الختام، وننتظر حضور الجماهير في النهائي، خاصة من ساحل العاج وغانا وجنوب إفريقيا».
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عمار حمدى: هدفنا إسعاد الجماهير الغاضبة من المنتخب

شدد عمار حمدى لاعب منتخب مصر الأولمبى، على أن كل لاعبى المنتخب بذلوا مجهودات كبيرة فى مباراة اليوم أمام جنوب إفريقيا، مؤكدًا على أن تتويجه برجل مباراة اليوم هو تكليل لمجهودات اللاعبين ككل. وأشار اللاعب صاحب الـ20 عامًا إلى أن اللعب فى أى مركز لمنتخب مصر هو شرف له، مضيفًا أنه مستعد للعب كحارس مرمى، لأن ارتداء قميص المنتخب هو هدف وشرف لأى لاعب مصرى. واختير عمار حمدى أفضل لاعب فى المباراة بعد الأداء البطولى الذى قدمه على مدار اللقاء مع منتخب الفراعنة.
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