القسم الثاني.. فاركو يواصل الصدارة وخسارة المنصورة

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

فاركو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأولمبي، بقيادة أحمد الكأس، مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المنصورة، بهدف نظيف، جاء عن طريق، علاء عبدالعظيم من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة (بحرى) بدوري القسم الثاني، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد المنصورة عند سبع نقاط، في المركز التاسع.

وفي الجولة ذاتها، فاز فريق فاركو، على نظيره، ألعاب دمنهور، بهدف نظيف جاء عن طريق هشام فتح الله ليرفع الأول رصيده إلى 18 نقطة، في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط عن غزل المحلة صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد دمنهور عند 14 نقطة في المركز الثالث. وحسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريقي