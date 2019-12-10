رياضة

القسم الثاني.. فاركو يواصل الصدارة وخسارة المنصورة

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م
فاركو
فاركو
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأولمبي، بقيادة أحمد الكأس، مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المنصورة، بهدف نظيف، جاء عن طريق، علاء عبدالعظيم من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة (بحرى) بدوري القسم الثاني، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد المنصورة عند سبع نقاط، في المركز التاسع.
وفي الجولة ذاتها، فاز فريق فاركو، على نظيره، ألعاب دمنهور، بهدف نظيف جاء عن طريق هشام فتح الله ليرفع الأول رصيده إلى 18 نقطة، في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط عن غزل المحلة صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد دمنهور عند 14 نقطة في المركز الثالث. وحسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريقي
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الزمالك -وانبى (6)

إنبي يقسو على الجونة في الدوري ويعمق جراحه

حقق فريق إنبي فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي، بقيادة حلمي طولان، رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المسابقة. في المقابل تجمد رصيد الفريق الساحلي عند أربع نقاط وظل في المركز قبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن فريق وادي دجلة، الذي يحتل المركز الأخير، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

الكاف يشكر الجبلاية على تنظيم أمم إفريقيا تحت 23 سنة

تلقى عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الجبلاية، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا خطاب شكر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حسن تنظيم البطولة التي وصفها الكاف بأنها بطولة لا تنسى، كما طالب في خطابه نقل تحيات الكاف إلى جميع الجهات المعنية على المشاركة في هذا التنظيم الرائع.. وجاء نص الخطاب كما يلي: السيد/ عمرو الجنايني رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة- مصر 2019. عزيزي السيد الجنايني، أولا، نود أن نهنئكم على النجاح الباهر لكأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة، مصر 2019، وتأهل المنتخب المصري الأوليمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.
الاهلي- والهلال السوداني (2)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام، بعد أن اختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا للفريق الدجلاوي. ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة، بينما يدخل دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.
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بلدية-المحلة

بلدية المحلة يواصل صحوته تحت قيادة رضا عبد العال

حقق فريق بلدية المحلة، بقيادة مدربه رضا عبدالعال، فوزًا صعبًا، على نظيره المالية بكفر الزيات، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعة بحري، لدوري القسم الثاني. سجل أحمد البيلي هدفي المالية، وسجل للبلدية أحمد هنداوي هدفًا، وعمرو مصطفى هدفين، منهما هدف في الدقيقة 93، ليرفع البلدية رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، في المقابل ظل كفر الزيات في المركز الأخير بنقطتين. وتعرض محمد عبدالواحد لاعب بلدية المحلة لإصابة خطيرة، بعدما بلع لسانه لولا تدخل الأجهزة الطبية، وتم نقله إلى المستشفى.
الترسانه‎

الترسانة يواصل السقوط في المظاليم وفوز بلدية المحلة

واصل فريق الترسانة سلسلة نتائجه السلبية في دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، بالخسارة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف القدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط المركز الخامس. وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى، ليستقيل علاء ميهوب المدير الفني، ثم التعادل مع النجوم والمريخ، ليرحل مؤمن عبدالغفار، ويتم تعيين كشري الذي تعرض للهزيمة في مباراتين.
تريزيجية (1)

رضا عبد العال يهاجم تريزيجيه ويطالب بعودة الجماهير

انتقد رضا عبد العال، مدرب بلدية المحلة، محمود حسن (تريزيجيه) نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لا يستحق اللعب باسم الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال عبد العال، إن المنتخب الوطني الأول كان بحاجة للاعب قادر على صناعة الفارق أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا في غياب محمد صلاح نجم ليفربول، وتريزيجيه لم يستطع أداء هذا الدور. وأضاف: "تريزيجيه أضاع فرصة ذهبية لتعويض غياب محمد صلاح، ولا يستحق الانضمام كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن في قائمة المنتخب التي تخوض أولمبياد طوكيو".
فاركو

المظاليم.. المنصورة يواصل الترنح وفاركو يتصدر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، فوزًا ثمينًا على نظيره الحمام، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مجموعة بحرى بالدرجة الثانية، سجل رباعية فاركو، أحمد زغلول، وعلي بهيج من ركلة جزاء وهشام فتح الله ومحمود عبدالله. في المقابل أحرز للحمام محمود أبو زيد ووليد إبراهيم، الفوز رفع رصيد رصيد فاركو إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن دكرنس الثاني، بينما تجمد رصيد الحمام عند 4 نقاط في المركز السابع.
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