«الوزراء»: مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

رئاسة الوزراء

أظهر مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019 الصادر عن وحدة أبحاث "الإيكونوميست"، احتلال مصر المرتبة 55 ضمن 113 دولة يقيسها المؤشر، متقدمة بذلك 6 مراكز عن العام الماضي. وذكر البيان الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن منهجية المؤشر تعتمد على قياس 3 عوامل رئيسية: القدرة النقدية للحصول على الغذاء، ومدى توفر الغذاء، وآليات جودة وأمن الغذاء.

وفي أكتوبر الماضي، وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية" (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يُقدم من الصندوق بمقتضاه لجمهورية