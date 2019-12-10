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«الوزراء»: مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
أظهر مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019 الصادر عن وحدة أبحاث "الإيكونوميست"، احتلال مصر المرتبة 55 ضمن 113 دولة يقيسها المؤشر، متقدمة بذلك 6 مراكز عن العام الماضي. وذكر البيان الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن منهجية المؤشر تعتمد على قياس 3 عوامل رئيسية: القدرة النقدية للحصول على الغذاء، ومدى توفر الغذاء، وآليات جودة وأمن الغذاء.
وفي أكتوبر الماضي، وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية" (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يُقدم من الصندوق بمقتضاه لجمهورية
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الخارجية المصرية

إضاءة مبنى الخارجية احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان

احتفت وزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي لحقوق الإنسان بإضاءة مبناها بحروف "UDHR".
الفريق-اسامة-ربيع

الفريق أسامة ربيع يلتقي سفيرة النرويج لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، السفيرة لينا ليند سفيرة النرويج، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية. في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بسعادة سفيرة النرويج، مؤكدًا على اهتمام الهيئة بدعم علاقات التعاون مع الشركاء في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، معلنا استعداده التام للتعاون وتقديم كل التسهيلات الممكنة التي تكفل اتخاذ خطوات فعلية في أسرع وقت، لاسيما في المجالات المرتبطة باستراتيجية الهيئة لتطوير ترساناتها وإعادة هيكلة الشركات التابعة، فضلا عن نقل التكنولوجيا الأحدث في مجال الاستزراع السمكي.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: داعش استعان بالطيور الانتحارية لتدريب أطفاله على الذبح

كشف المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن 93% من فتاوى التنظيمات المتطرفة تتعارض مع حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى تكفير تلك التنظيمات الإرهابية للقائلين بالحقوق السياسية والدساتير الدولية والانتخابات والأحزاب السياسية والديمقراطية وحرية الاعتقاد والحق في الحياة والحق في السفر، إذ قال المؤشر في تقرير، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 71 عاما على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام: «إن خطايا تنظيم (داعش) الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية لم تكتفِ بهدر دم الإنسان وحقوقه؛ بل تخطتها لتشمل الحيوانات أيضا».
سامح-شكرى

الخارجية: حققنا خطوات هامة للارتقاء بحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقول فيه: "تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم 10 ديسمبر 2019، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورا عالميا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استنادا إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه".
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يشهد دخول ماكينة الحفر العميق محطة «ماسبيرو»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين، فمرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها، جاء ذلك خلال حضوره إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي يأمر بسحب الجنسية من فلسطيني: اكتسبها بالغش

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقم 40 لسنة 2019 بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من عبد الله محمود عبد الله أبو صبيح، من مواليد فلسطين بتاريخ 14 يوليو 1984، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة. كما نشرت الجريدة عددا من القرارات الأخرى من بينها اعتبار مشروع إقامة خزام مياه الشرب بإمبابة ومحطة رفع الصرف الصحى بطوخ بالقليوبية ومشروع إقامة محطتى رفع الصرف الصحى بشبرا الخيمة من أعمال المنفعة العامة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يلتقي وفد «الفطيم»: نساند الاستثمارات الجادة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساندة الحكومة لكل الاستثمارات الجادة، وحرصها على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، معربا عن تقديره لما تقوم به مجموعة (الفطيم) من استثمارات في مصر، وتطلعه لزيادتها، جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، مع وفد مجموعة (ماجد الفطيم)، برئاسة آلان بيجاني الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إذ قدم التهنئة للمجموعة على افتتاح فرع جديد لمول (سيتي سنتر)، معربا عن تطلعه لرؤية مزيد من استثمارات المجموعة، لاسيما في المدن الجديدة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، أتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة وكافة قطاعات التنمية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% إلى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم.
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