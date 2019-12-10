إنبي يقسو على الجونة في الدوري ويعمق جراحه

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

إنبي

حقق فريق إنبي فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي، بقيادة حلمي طولان، رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المسابقة. في المقابل تجمد رصيد الفريق الساحلي عند أربع نقاط وظل في المركز قبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن فريق وادي دجلة، الذي يحتل المركز الأخير، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.

فريق الجونة سجل هدف التقدم عن طريق رامي صبري، في الدقيقة الثالثة، بعدما استقبل كرة عرضية، برأسية في شباك فريق الجونة، وفي الدقيقة 11 عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، بعد عرضية من ضربة ركنية، استقبلها برأسية داخل شباك عمر رضوان. وفي الدقيقة 18، عزز محمد شريف، تقدم إنبي بهدف ثالث، بعد تمريرة