رياضة

إنبي يقسو على الجونة في الدوري ويعمق جراحه

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
إنبي
إنبي
حقق فريق إنبي فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي، بقيادة حلمي طولان، رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المسابقة. في المقابل تجمد رصيد الفريق الساحلي عند أربع نقاط وظل في المركز قبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن فريق وادي دجلة، الذي يحتل المركز الأخير، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.
فريق الجونة سجل هدف التقدم عن طريق رامي صبري، في الدقيقة الثالثة، بعدما استقبل كرة عرضية، برأسية في شباك فريق الجونة، وفي الدقيقة 11 عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، بعد عرضية من ضربة ركنية، استقبلها برأسية داخل شباك عمر رضوان. وفي الدقيقة 18، عزز محمد شريف، تقدم إنبي بهدف ثالث، بعد تمريرة
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القسم الثاني.. فاركو يواصل الصدارة وخسارة المنصورة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأولمبي، بقيادة أحمد الكأس، مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المنصورة، بهدف نظيف، جاء عن طريق، علاء عبدالعظيم من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة (بحرى) بدوري القسم الثاني، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد المنصورة عند سبع نقاط، في المركز التاسع.
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الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يخطف الصدارة من الأهلي بفوزه على الجونة

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد سالم، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء عماد النحاس، رصيدهم إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، الذي لعب مباراتين أقل، ونفس النقطة عن بيراميدز، الذي لعب ستة مباريات، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
محمد-شريف

محمد شريف: فترة التوقف أحد أسباب الفوز على الزمالك

أكد محمد شريف لاعب فريق إنبي، أن فترة توقف الدوري، كانت أحد أسباب فوز فريقه على نظيره الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، فى لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وحسمها الفريق البترولي لصالحه بنتيجة (2- 1). جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلا: "خلال فترة التوقف التي كانت أكثر من شهر، استعد الفريق بشكل جيد لمواجهة الزمالك، مع قدوم حلمي طولان مدربا للفريق تطور أداء اللاعبين واستطعنا الاستعداد جيدا لعودة الدوري".
الزمالك -وانبى (5)

طولان: اتهامى بمواجهة الزمالك فقط بشكل مختلف «باطل»

أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، عن سعادته بفوز فريقه في المباراة التي جمعته مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه خاض فترة إعداد قوية خلال توقف المسابقة المحلية أمام العديد من فرق الدوري الممتاز. وأضاف طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه البعض يوجه له اتهامات بأنه يخوض مباريات الزمالك فقط بشكل مختلف عن بقية مبارياته في المسابقة، مشيرًا إلى أنه يحترم المكان الذي يعمل فيه ويعمل بجد واجتهاد.
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إنبي ينتفض ويفوز على الزمالك بقيادة حلمي طولان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على نظيره الزمالك مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل فريق إنبي مبكرًا في الثواني الأولى من أول دقيقة في المباراة عن طريق محمد بسيوني، ثم تعادل فريق نادي الزمالك في الدقيقة 42 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة. وفي الشوط الثاني من اللقاء تمكن فريق إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق محمد شريف.
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