هيئة الأسرى: 5 آلاف فلسطيني بينهم 200 طفل في سجون الاحتلال

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

قوات الاحتلال

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 5000 فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 200 طفل و38 امرأة. جاء ذلك في بيان لهيئة الأسرى لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكّدت فيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك جملة قواعد الحماية التي وفرها القانون الدولي للمعتقلين، بمواصلتها لاعتقال العشرات من الفلسطينيين يومياً يرافقها انتهاج سياسات تنكيلية خلال عمليات الاعتقال تصل إلى استخدام القوة المفرطة والإعدام خارج نطاق القانون.

وأضافت ان إدارة معتقلات الاحتلال نفذت سياساتها القمعية والهادفة لسلب الأسير والحط من كرامته، وشكلت محطّة التحقيق الجولة الأولى لتطبيق هذه السياسات عبر أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى لزجّ الأسير داخل مراكز التحقيق والتوقيف.كما تواصل إدارة المعتقلات تنفيذ عمليات القمع والقهر