إضاءة مبنى الخارجية احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م

مبنى الخارجية

احتفت وزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي لحقوق الإنسان بإضاءة مبناها بحروف "UDHR".

وتحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورًا عالميًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها



وتحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورًا عالميًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استنادًا إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه.







