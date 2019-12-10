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إضاءة مبنى الخارجية احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م
مبنى الخارجية
مبنى الخارجية
احتفت وزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي لحقوق الإنسان بإضاءة مبناها بحروف "UDHR".
وتحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورًا عالميًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها
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رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء»: مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي

أظهر مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019 الصادر عن وحدة أبحاث "الإيكونوميست"، احتلال مصر المرتبة 55 ضمن 113 دولة يقيسها المؤشر، متقدمة بذلك 6 مراكز عن العام الماضي. وذكر البيان الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن منهجية المؤشر تعتمد على قياس 3 عوامل رئيسية: القدرة النقدية للحصول على الغذاء، ومدى توفر الغذاء، وآليات جودة وأمن الغذاء.
الفريق-اسامة-ربيع

الفريق أسامة ربيع يلتقي سفيرة النرويج لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، السفيرة لينا ليند سفيرة النرويج، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية. في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بسعادة سفيرة النرويج، مؤكدًا على اهتمام الهيئة بدعم علاقات التعاون مع الشركاء في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، معلنا استعداده التام للتعاون وتقديم كل التسهيلات الممكنة التي تكفل اتخاذ خطوات فعلية في أسرع وقت، لاسيما في المجالات المرتبطة باستراتيجية الهيئة لتطوير ترساناتها وإعادة هيكلة الشركات التابعة، فضلا عن نقل التكنولوجيا الأحدث في مجال الاستزراع السمكي.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: داعش استعان بالطيور الانتحارية لتدريب أطفاله على الذبح

كشف المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن 93% من فتاوى التنظيمات المتطرفة تتعارض مع حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى تكفير تلك التنظيمات الإرهابية للقائلين بالحقوق السياسية والدساتير الدولية والانتخابات والأحزاب السياسية والديمقراطية وحرية الاعتقاد والحق في الحياة والحق في السفر، إذ قال المؤشر في تقرير، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 71 عاما على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام: «إن خطايا تنظيم (داعش) الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية لم تكتفِ بهدر دم الإنسان وحقوقه؛ بل تخطتها لتشمل الحيوانات أيضا».
سامح-شكرى

الخارجية: حققنا خطوات هامة للارتقاء بحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقول فيه: "تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم 10 ديسمبر 2019، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورا عالميا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استنادا إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه".
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سامح-شكرى

الخارجية: حققنا خطوات هامة للارتقاء بحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقول فيه: "تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم 10 ديسمبر 2019، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورا عالميا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استنادا إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه".
وزير- الخارجية -سامح -شكري -ونظيره -الأردني (2)

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مسألة الاستيطان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك قبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور الدوري بين مصر والأردن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة مسألة الاستيطان، إذ أكد شكري على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اتصالا بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
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مصر أمام الأمم المتحدة: سباقات التسلح لا تحقق الأمن

ترأس السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفد مصر المشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد لأول مرة بهدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، والمنعقد في نيويورك خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر 2019، معربا عن ترحيب مصر بهذا المؤتمر الذي يمثل حدثا تاريخيا طال انتظاره من أجل البدء في عملية جادة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، تنفيذا لعديد من القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
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رئيس «سيمنز» يشيد بتجربة مصر في زيادة الكهرباء

أشاد رئيس شركة "سيمنز" الألمانية العاملة في قطاع الطاقة جو كايزر، بتجربة الشركة الرائدة في مصر لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة كبيرة وفي وقت قياسي، قائلا: "أنشأنا في عامين ونصف أكثر من 14 ألف ميجاوات قدرة كهربائية في مصر"، جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، والتي انطلقت على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمشاركه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا.
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