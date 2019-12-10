رياضة

زيدان يتحدث عن مواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريقه، يتعافى بشكل جيد، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي، غدًا الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، قائلا: "رسالتي للاعبين، أننا نريد الفوز غدًا، وأن نقدم مباراة رائعة، نعلم أن كلوب بروج خصم قوي، لكننا نلعب من أجل صورتنا".
وعن التقارير التي أشارت إلى تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقرر إقامتها في الثامن عشر من الشهر الجاري، قال: "هناك بعض الأشياء التي لا يمكننا السيطرة عليها، ما يمكننا التحكم به هو كرة القدم، لكن الشيء المهم هو مباراة الغد". وتطرق زين الدين زيدان للحديث عن إصابة هازارد، قائلا: "إصابة
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يورجن كلوب

كلوب يتغى بهدف محمد صلاح في شباك سالزبورج

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح، بعد الأداء الذي قدمه أمام فريق سالزبورج في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قائلا: "صلاح سجل هدفه من أصعب الفرص التي أتيحت له، لقد لعب بشكل جيد للغاية، لكنه لم يسجل الفرص التي كان يسجلها في المعتاد، هدف صعب للغاية لكن تم تنفيذه بشكل مثير". وسجل محمد صلاح هدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بواقع 82 هدفا مع ليفربول، 34 مع روما، 20 مع بازل، 12 مع المقاولون، 9 مع فيورنتينا، هدفين مع تشيلسي، و41 مع المنتخب.
الأهلي الإنتاج الحربي

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وسموحة

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق الإنتاج الحربي ونظيره سموحة، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على «ملعب استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل ناصر ماهر هدف التقدم للفريق السكندري، وأدرك باسم مرسي هدف التعادل للعجلات الحربية، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع سموحة رصيده إلى عشر نقاط من 7 مباريات في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل جاء الإنتاج في المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.
نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

الجونة يطيح بمديره الفني بعد السقوط أمام إنبي

أعلن نادي الجونة عن فسخ تعاقده مع المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني لفريق الكرة بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجونة بالغردقة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم بعد مرور 7 جولات، حيث تعادل في مباراة وفاز بمباراة، ويمتلك في رصيده 4 نقاط وضعته في المركز قبل الأخير بجدول مسابقة الدوري الممتاز.
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محمد صلاح

تقرير إسباني يكشف سبب رفض صلاح الانضمام لريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني عن إمكانية انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري، إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن اللاعب رفض عرض الريال لأسباب عديدة، من بينها وجود سيرجو راموس. وجاء في تقرير لوكالة الأنباء "eldesmarque" أن صلاح رفض الانضمام للملكي بسبب الموسم المتميز الذي يقدمه الريدز، كما أنه لا يرغب في مزاملة سيرجو راموس، مدافع المرينجي. ونشرت وكالة الأنباء في وقت سابق أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يبحث إمكانية ضم لاعبين كبار مثل صلاح، وهو ما رفضه اللاعب لعدم اللعب بجوار راموس.
إيدين هازارد (2)

أرقام صادمة.. ماذا يقدم ريال مدريد في غياب هازارد؟

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبَل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
إدين هازارد

صدمة.. تأكد غياب إيدين هازارد عن الكلاسيكو

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
جاريث-بيل

بيل يعد زيدان بتطوير مستواه مع ريال مدريد

يأمل النجم الويلزي جاريث بيل، تحسين علاقته بجماهير ريال مدريد في الفترة المقبلة، من خلال تطوير مستواه وتقديم أداء أفضل من العروض الباهتة التي يقدمها رفقة الفريق الملكي خلال الموسم الجاري. وقدم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، وعدًا بشأن مستواه للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، ووفقًا لبرنامج "إلـ تشيرنجيتو" الإسباني، فإن بيل وعد زيدان بأنه سيقدم "120%" من إمكانياته خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الفريق على مواصلة النتائج الطيبة التي حققها في الآونة الأخيرة.
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