زيدان يتحدث عن مواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

زين الدين زيدان

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريقه، يتعافى بشكل جيد، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي، غدًا الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، قائلا: "رسالتي للاعبين، أننا نريد الفوز غدًا، وأن نقدم مباراة رائعة، نعلم أن كلوب بروج خصم قوي، لكننا نلعب من أجل صورتنا".

وعن التقارير التي أشارت إلى تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقرر إقامتها في الثامن عشر من الشهر الجاري، قال: "هناك بعض الأشياء التي لا يمكننا السيطرة عليها، ما يمكننا التحكم به هو كرة القدم، لكن الشيء المهم هو مباراة الغد". وتطرق زين الدين زيدان للحديث عن إصابة هازارد، قائلا: "إصابة