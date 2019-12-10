آمنة نصير: النقاب ليس من الدين الإسلامي بل تشريع يهودي

تحرير:محمد فتحي ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

أمنة نصير_‘ضو مجلس النواب

طالبت النائبة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، بإصدار قانون، أو قرار حكومى يمنع ارتداء النقاب في مصر، خاصة داخل الجامعة والمؤسسات الحكومية، إذ قالت إن النقاب يبطل مفعول الآيات القرآنية الكريمة للإنسان صاحب الإنسان الذي يمتلك إرادة غض البصر، لافتة إلى أنه ليس من الدين الإسلامي، بل هو ثقافة وتشريع يهودي، كما أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة تغطي جميع أجزاء الجسم باستثناء الوجه والكف.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن النقاب ليس حرية شخصية، كما أنه ليس من الإسلام، بل هو ضد القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقول: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ? ذَ?لِكَ أَزْكَى? لَهُمْ ? إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ