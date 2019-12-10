جريمة

«أنا قتلت مراتي».. مدمن يقتل زوجته بـ8 طعنات في بولاق

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م
سكين- أرشيفية
سكين- أرشيفية
تبدو الأجواء عادية بمنطقة ناهيا في بولاق الدكرور بالجيزة، إلا أن الحال تبدل عندما شاهد الأهالي جارهم مدمن المخدرات ممسكا بسكين ملطخة بالدماء، «أنا قتلت مراتي».. جملة قالها المتهم أسرع بعدها عدد من الأهالي بنقل الزوجة لمستشفى القصر العيني، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها. البداية كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من نقطة شرطة مستشفى قصر العيني، بوصول سيدة تبلغ من العمر 38 عاما، جثة هامدة ومصابة بعدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسم. تمكنت قوة من مباحث قسم بولاق الدكرور من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل زوجته، لشكه في نسب ابنتهما.
على الفور انتقل فريق من النيابة العامة، لمسرح الجريمة، وبمناظرة الجثة، تبين وجود 8 طعنات بمنطقة الرقبة والبطن والصدر، كما تبين أن زوجها مدمن للمخدرات، ويعاني من وسواس قهري، وقتلها بدافع شكه في سلوكها ونسب ابنته. النيابة العامة بجنوب الجيزة استمعت لشهود العيان بالمنطقة، إذ أكد بعضهم أن مشاهدتهم للمتهم
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وزير الداخلية: رجال الشرطة استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ثقته في قدرات وإمكانيات وخبرات رجال الشرطة الذين استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية المصرية على تنظيم المؤتمرات والفعاليات على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية ، مساء اليوم الثلاثاء، فور وصوله لمدينة أسوان، بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي ستنطلق فعالياته غدا الأربعاء على مدار يومين بمدينة أسوان.
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سقوط مسجل خطر بـ30 ألف قرص تامول في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة العامرية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر إجرامي خطر وبحوزته 30 ألف قرص من مخدر "التامول"، بـ2 مليون و100 ألف جنيه، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان العامرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوورد معلومات تفيد بقيام عنصر إجرامي، سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة، بالتخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه.
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بسبب نفقة العدة.. فران يطعن شقيق طليقته بالقليوبية

استقبل مستشفى بنها الجامعي، «ر. م. ع»، 38 سنة، سائق، مصابا بجرح نافذ بالبطن، وعلى الفور تم إخطار الشرطة باستقبال مصاب ووجود شبهة جنائية فى الشروع بقتله، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لتحرير محضر بالواقعة، إذ تبين أن المجني عليه وشقيقه تقابلا مع طليق شقيقتهما ويعمل "فران"، وذلك لمطالبته بدفع نفقة العدة والمتعة لشقيقتهما، لكن طليقها رفض وتشاجر معهما، وخلال المشاجرة أمسك بكوب الشاي الذى كان يحتسيه على المقهى وكسره وطعن المجني عليه بنصف الكوب المكسور فى بطنه، حتى تجمع الأهالي ونقلوه إلى المستشفى لإسعافه.
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أم تضع سما في الموز للفئران.. فراح نجلها ضحيته

بعد معاناتها من وجود فئران بالمنزل، قررت أم تقديم وجبة مسمومة للفئران لتتخلص منها، واشترت موزًا ووضعت فيه سم فئران ووزعتها بالشقة، دون أن تدرك خطورة الموقف وضرورة إعلام أبنائها بالأمر وتحذيرهم من الموز المسموم، وبالفعل وقع المكروه، إذ حمل نجلها الشاب البالغ من العمر 18 سنة موزة وجدها تبدو سليمة فأكلها، وبات يعاني من آلام فى البطن، وخلال بحث الأم عن مسكن سألته ماذا أكل فأخبرها بشأن الموز، وهنا صرخت وأوضحت أنه مسموم، وبادروا بنقل الشاب إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تمكن السم من جسمه.
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (3)

بـ100 ألف جنيه.. قصة فتاة عرضت طفلها للبيع على الإنترنت

ضربت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما بكل القيم والأعراف عرض الحائط، عندما عرضت جنينها من السفاح للبيع على شبكة الإنترنت مقابل 100 ألف جنيه، لتقع في قبضة ضباط مباحث الآداب، بعدما رصدت الإدارة العامة بقيادة اللواء خالد عبد العزيز مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للآداب، عرض طفل للبيع على شبكة الإنترنت.. وتوصلت تحريات فريق بحث بقيادة العميد عماد عكاشة نائب مدير الإدارة، والعميد أحمد طاهر مدير فرع النشاط الداخلى بمباحث الآداب، إلى أن الفتاة تدعى "ف. ع." 22 عاما، عرضت طفل للبيع حملت به سفاحا.
طعن-بالسكين

معاكسة وعتاب وجثة.. قصة مقتل «شهيد الرجولة» بالزاوية

حوارٍ ضيقة، محال ارتصت على جانبي الطريق، ضجيج صبية يلعبون في الشارع، صوت آتٍ من راديو مقهى قديم، كلاكسات «توك توك» تدوي في المكان، شجيرات عالية صدعت جذورها الرصيف، تسمع ضجيجا خافتا من خلف النوافذ لقاطني الشارع، السماء ملبدة بالغيوم حيث توارت خيوط الشمس، وبحلول الظلام تبدلت الأجواء، لحظات سكون قطعت ضجيج الصبية وصخب المارة، لتعلن عن سقوط شاب قتيلا في الشارع الذي ارتوى بالدم على يد ذوى قلوب لا تعرف الرحمة، وأناس ساروا خلف خطوات الشيطان، وتصدر الغل المشهد، مشاعر خوف وفزع ارتسمت على الوجوه، ليحكم الحزن قبضته على الحارة الضيقة.
حشيش

مباحث بولاق تكشف عن وكر لتجارة الحشيش يديره عاطلان

جهود متواصلة تقدمها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، وأنهما يتخذان دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما غير المشروع، كما بينت التحريات التي أجراها ضباط وحدة المباحث أن المتهمين بصدد ترويج شحنة من مخدر الحشيش على عملائهما.
كلبش

زيارة الأقارب توقع هاربا من الإعدام في كرداسة

رحلة هروب تعود إلى فترة ليست بالقصيرة، ظن معها مالك محل أن الشرطة سئمت مطاردته وملاحقته في الاماكن التي يتردد عليها، وأن سقوطه في قبضة رجال الأمن أضحى درب من الخيال، وعمد إلى تغيير خطته التي كانت تتمتع بقدر كبير من الحيطة والحذر، بدأ يتردد على أقاربه بعيدا عن منطقة سكنه "بولاق الدكرور"، دون أن يدري بخلده أن تلك الخطوة ستزج به مكبلا بالأصفاد خلف القضبان لتكون الزيارة الأخيرة له بعدما كشف ضباط المباحث خط سيره وأعدوا له كمينا أسفر عن الإيقاع بالمتهم الهارب.
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