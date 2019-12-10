جريمة

وزير الداخلية: رجال الشرطة استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ثقته في قدرات وإمكانيات وخبرات رجال الشرطة الذين استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية المصرية على تنظيم المؤتمرات والفعاليات على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية ، مساء اليوم الثلاثاء، فور وصوله لمدينة أسوان، بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي ستنطلق فعالياته غدا الأربعاء على مدار يومين بمدينة أسوان.
وفي بداية الإجتماع، اطلع وزير الداخلية على الإجراءات التى تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى، واطمأن الوزير على جاهزية القوات من خلال استعراض القيادات الأمنية لما تم تنفيذه من محاور الخطة الأمنية وعلى استيعاب القوات لكافة المهام الموكلة إليهم، مشددا على اتخاذ أعلى درجات اليقظة،
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طعنات-سكين-جريمة

«أنا قتلت مراتي».. مدمن يقتل زوجته بـ8 طعنات في بولاق

تبدو الأجواء عادية بمنطقة ناهيا في بولاق الدكرور بالجيزة، إلا أن الحال تبدل عندما شاهد الأهالي جارهم مدمن المخدرات ممسكا بسكين ملطخة بالدماء، «أنا قتلت مراتي».. جملة قالها المتهم أسرع بعدها عدد من الأهالي بنقل الزوجة لمستشفى القصر العيني، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها. البداية كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من نقطة شرطة مستشفى قصر العيني، بوصول سيدة تبلغ من العمر 38 عاما، جثة هامدة ومصابة بعدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسم. تمكنت قوة من مباحث قسم بولاق الدكرور من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل زوجته، لشكه في نسب ابنتهما.
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سقوط مسجل خطر بـ30 ألف قرص تامول في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة العامرية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر إجرامي خطر وبحوزته 30 ألف قرص من مخدر "التامول"، بـ2 مليون و100 ألف جنيه، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان العامرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوورد معلومات تفيد بقيام عنصر إجرامي، سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة، بالتخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

بسبب نفقة العدة.. فران يطعن شقيق طليقته بالقليوبية

استقبل مستشفى بنها الجامعي، «ر. م. ع»، 38 سنة، سائق، مصابا بجرح نافذ بالبطن، وعلى الفور تم إخطار الشرطة باستقبال مصاب ووجود شبهة جنائية فى الشروع بقتله، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لتحرير محضر بالواقعة، إذ تبين أن المجني عليه وشقيقه تقابلا مع طليق شقيقتهما ويعمل "فران"، وذلك لمطالبته بدفع نفقة العدة والمتعة لشقيقتهما، لكن طليقها رفض وتشاجر معهما، وخلال المشاجرة أمسك بكوب الشاي الذى كان يحتسيه على المقهى وكسره وطعن المجني عليه بنصف الكوب المكسور فى بطنه، حتى تجمع الأهالي ونقلوه إلى المستشفى لإسعافه.
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أم تضع سما في الموز للفئران.. فراح نجلها ضحيته

بعد معاناتها من وجود فئران بالمنزل، قررت أم تقديم وجبة مسمومة للفئران لتتخلص منها، واشترت موزًا ووضعت فيه سم فئران ووزعتها بالشقة، دون أن تدرك خطورة الموقف وضرورة إعلام أبنائها بالأمر وتحذيرهم من الموز المسموم، وبالفعل وقع المكروه، إذ حمل نجلها الشاب البالغ من العمر 18 سنة موزة وجدها تبدو سليمة فأكلها، وبات يعاني من آلام فى البطن، وخلال بحث الأم عن مسكن سألته ماذا أكل فأخبرها بشأن الموز، وهنا صرخت وأوضحت أنه مسموم، وبادروا بنقل الشاب إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تمكن السم من جسمه.
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قطع-أثرية

حلم الثراء يزج بمزارع خلف القضبان بـ28 قطعة أثرية

مزارع بسيط لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال من مهنة آبائه وأجداده "الفِلاحة" وظل يراوده حلم الثراء الفاحش السريع دون تكبد عناء ومشقة العمل، فعمد إلى التنقيب عن الآثار، وامتلك بعد فترة وجيزة قطعا أثرية بقطعة أرض زراعية ملكه بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وبات على بعد خطوة من بلوغ الحلم المنشود، إلا أن رجال الشرطة كتبوا الفصل الأخير غير السعيد لتلك القصة المشبوهة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار وضبط العابثين بالأراضى بالحفر خلسةً.
صلح-بين عائلتين في كرداسه (7)

برعاية الشرطة.. الصلح بين أطراف عائلة في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان. إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
مباحث-مصنفات

الشرطة تداهم مقر شركة تبث 18 قناة مُخلة بالآداب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، لا سيما الجرائم المستحدثة والمتعلقة بالمحتوى الإعلامى وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إذ وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تفيد قيام صاحب شركة وشقيقه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بإدارة شركة للقنوات الفضائية، وإنشاء وبث 18 قناة متنوعة ومثلها مُخلة بالآداب، وسرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الأخرى والمشفرة.
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الكشف على 144 حالة في مستشفيات الشرطة

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر بالقاهرة والإسكندرية"، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لا سيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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