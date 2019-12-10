وزير دفاع جمهورية «الجبل الأسود» يغادر القاهرة

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود في لقائه مع الرئيس السيسي

غادر مطار القاهرة، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش، مساء اليوم الثلاثاء، بعد زيارة للبلاد، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسئولين. وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بزيارة وزير دفاع الجبل الأسود إلى مصر، والتي تعد الأولى من نوعها، مؤكدا حرص مصر على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتطلع لأن تدشن الزيارة الحالية لمسئول الجبل الأسود علاقات تعاون مثمرة بين البلدين في مجال التعاون العسكري.

وأضاف المتحدث، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات.واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، بريدراج بوسكوفيتش، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود ، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.ونقل بوسكوفيتش،