ليفربول ونابولي يتأهلان إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «ريد بول»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الريدز إلى دور الستة عشر، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن نابولي الإيطالي الوصيف الذي تأهل معه لنفس الدور، فيما توجه سالزبورج إلى بطولة الدوري الأوروبي، بعدما جاء في المركز الثالث.

فريق سالزبورج نجح في الضغط بقوة على ليفربول، الذي وجد صعوبة في لعب الكرة، وبمرور الوقت نجح الريدز في السيطرة على الكرة، وأضاع محمد صلاح أكثر من فرصة هدف محقق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الدقيقة 57 افتتح ليفربول التسجيل عن طريق نابي كيتا الذي حصل على تمريرة ساديو ماني برأسية في الشباك، وبعد