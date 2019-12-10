رياضة

ليفربول ونابولي يتأهلان إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
صلاح
صلاح
حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «ريد بول»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الريدز إلى دور الستة عشر، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن نابولي الإيطالي الوصيف الذي تأهل معه لنفس الدور، فيما توجه سالزبورج إلى بطولة الدوري الأوروبي، بعدما جاء في المركز الثالث.
فريق سالزبورج نجح في الضغط بقوة على ليفربول، الذي وجد صعوبة في لعب الكرة، وبمرور الوقت نجح الريدز في السيطرة على الكرة، وأضاع محمد صلاح أكثر من فرصة هدف محقق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الدقيقة 57 افتتح ليفربول التسجيل عن طريق نابي كيتا الذي حصل على تمريرة ساديو ماني برأسية في الشباك، وبعد
اقرأ المزيد
يورجن كلوب

كلوب يتغى بهدف محمد صلاح في شباك سالزبورج

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح، بعد الأداء الذي قدمه أمام فريق سالزبورج في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قائلا: "صلاح سجل هدفه من أصعب الفرص التي أتيحت له، لقد لعب بشكل جيد للغاية، لكنه لم يسجل الفرص التي كان يسجلها في المعتاد، هدف صعب للغاية لكن تم تنفيذه بشكل مثير". وسجل محمد صلاح هدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بواقع 82 هدفا مع ليفربول، 34 مع روما، 20 مع بازل، 12 مع المقاولون، 9 مع فيورنتينا، هدفين مع تشيلسي، و41 مع المنتخب.
الأهلي الإنتاج الحربي

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وسموحة

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق الإنتاج الحربي ونظيره سموحة، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على «ملعب استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل ناصر ماهر هدف التقدم للفريق السكندري، وأدرك باسم مرسي هدف التعادل للعجلات الحربية، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع سموحة رصيده إلى عشر نقاط من 7 مباريات في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل جاء الإنتاج في المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.
نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

الجونة يطيح بمديره الفني بعد السقوط أمام إنبي

أعلن نادي الجونة عن فسخ تعاقده مع المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني لفريق الكرة بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجونة بالغردقة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم بعد مرور 7 جولات، حيث تعادل في مباراة وفاز بمباراة، ويمتلك في رصيده 4 نقاط وضعته في المركز قبل الأخير بجدول مسابقة الدوري الممتاز.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد صلاح - كلوب (1)

كلوب يرد على تصريحات شوقي غريب بشأن ضم محمد صلاح

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، مع المنتخب الوطني الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية بطوكيو في يوليو 2020 المقبل، قائلًا:"لست مستعدا للإجابة على ذلك السؤال، لم أتحدث مع محمد صلاح بعد". وأضاف كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول أمام برايتون، المقرر له غدًا السبت: "أول شيء سأقوم به بعد هذا المؤتمر الصحفي هو الذهاب إليه لسؤاله".
ليفربول - نابولي

التعادل يؤجل حسم تأهل ليفربول ونابولي بدوري الأبطال

نجح فريق ليفربول في خطف تعادلًا مثيرًا أمام نظيره نابولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة لمنافسات بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل ميرتينيز هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوفرين هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الريدز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بفارق نقطة عن نابولي الذي يحتل المركز الثاني، ويتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة، بعد فوز ريد بول سالزبورج صاحب السبعة نقاط، على جينك الذي يحتل المركز الأخير بنتيجة (4 - 1 ).
ليفربول -وتشيلس (2)

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء، والتي يواجه فيها الريدز نظيره نابولي الإيطالي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد (معقل الريدز). جاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبيرسون. خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فرمينو.
يورجن كلوب

كلوب عن إصابة صلاح: لست قلقًا على الإطلاق

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح، لاعب فريقه، تدرب بشكل طبيعي يومي الأحد والإثنين، ولا وجود لأي قلق حول إصابته التي أبعدته عن المشاركة مع الريدز أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مواجهة نابولي الإيطالي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء غدٍ الأربعاء، قائلًا: "صلاح كان يبدو فى حالة جيدة للغاية في التدريبات يومي الأحد والإثنين، سنرى ما سيحدث اليوم، لكني لست قلقا حيال إصابته على الإطلاق".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]