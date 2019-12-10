ليفربول ونابولي يتأهلان إلى ثمن نهائي دوري الأبطال
تحرير:علي الزيني
١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
صلاح
حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «ريد بول»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الريدز إلى دور الستة عشر، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن نابولي الإيطالي الوصيف الذي تأهل معه لنفس الدور، فيما توجه سالزبورج إلى بطولة الدوري الأوروبي، بعدما جاء في المركز الثالث.
فريق سالزبورج نجح في الضغط بقوة على ليفربول، الذي وجد صعوبة في لعب الكرة، وبمرور الوقت نجح الريدز في السيطرة على الكرة، وأضاع محمد صلاح أكثر من فرصة هدف محقق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الدقيقة 57 افتتح ليفربول التسجيل عن طريق نابي كيتا الذي حصل على تمريرة ساديو ماني برأسية في الشباك، وبعد
فريق سالزبورج نجح في الضغط بقوة على ليفربول، الذي وجد صعوبة في لعب الكرة، وبمرور الوقت نجح الريدز في السيطرة على الكرة، وأضاع محمد صلاح أكثر من فرصة هدف محقق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الدقيقة 57 افتتح ليفربول التسجيل عن طريق نابي كيتا الذي حصل على تمريرة ساديو ماني برأسية في الشباك، وبعد دقيقة واحدة استغل صلاح خطأ فادحا من الدفاع في إعادة الكرة للحارس، ليحصل عليها في أقصى الزاوية اليمنى، وسدد الكرة في الزاوية الضيقة، وتسكن الشباك بطريقة رائعة.
وعلى ملعب «سان باولو» اكتسح نابولي نظيره جينيك البلجيكي، برباعية نظيفة، سجلهما أركاديوز ميليك "هاتريك"، ودرايس ميرتينز هدفًا، ليرفع الفريق الإيطالي رصيده إلى 12 نقطة ويتأهل رسميًّا لدور الستة عشر، رفقة المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد جينك عند نقطة، ويودع المسابقة من دور المجموعات.