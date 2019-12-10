«شعراوي»: خدمة المواطن أهم أولوياتي الفترة المقبلة

تحرير:محمد فتحي ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وجهت العديد من الإنذارات لرؤساء أحياء المرج وحلوان وخصوصًا «حى المرج» بتحسين مستوى البيئة الموجودة لكنهما لم يستجيبا، فكان لابد من إقالتهما وإعطاء فرصة لأشخاص آخرين لتقديم خدمة جيدة للمواطن. وأضاف شعراوى خلال حديثه في برنامج «على مسؤوليتى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، أنه توجه بصورة مفاجئة إلى أكثر من حى وقرر إحالة رؤساء أحياء للنيابة وإيقاف آخرين عن العمل، مؤكدًا أن الحملة على الأحياء مستمرة فى المحافظات ولن تتوقف.

وتابع وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شكلت العديد من اللجان لزيارة المدن بالمحافظات لقياس جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن خدمة المواطن أهم أولوياته فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحملة على الأحياء مستمرة ولن تتوقف. يذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أكد في وقت سابق، أن تلبية احتياجات المواطنين