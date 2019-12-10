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«شعراوي»: خدمة المواطن أهم أولوياتي الفترة المقبلة

تحرير:محمد فتحي ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وجهت العديد من الإنذارات لرؤساء أحياء المرج وحلوان وخصوصًا «حى المرج» بتحسين مستوى البيئة الموجودة لكنهما لم يستجيبا، فكان لابد من إقالتهما وإعطاء فرصة لأشخاص آخرين لتقديم خدمة جيدة للمواطن. وأضاف شعراوى خلال حديثه في برنامج «على مسؤوليتى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، أنه توجه بصورة مفاجئة إلى أكثر من حى وقرر إحالة رؤساء أحياء للنيابة وإيقاف آخرين عن العمل، مؤكدًا أن الحملة على الأحياء مستمرة فى المحافظات ولن تتوقف.
وتابع وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شكلت العديد من اللجان لزيارة المدن بالمحافظات لقياس جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن خدمة المواطن أهم أولوياته فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحملة على الأحياء مستمرة ولن تتوقف. يذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أكد في وقت سابق، أن تلبية احتياجات المواطنين
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السيسي- بريدراج- بوسكوفيتش

وزير دفاع جمهورية «الجبل الأسود» يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش، مساء اليوم الثلاثاء، بعد زيارة للبلاد، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسئولين. وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بزيارة وزير دفاع الجبل الأسود إلى مصر، والتي تعد الأولى من نوعها، مؤكدا حرص مصر على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتطلع لأن تدشن الزيارة الحالية لمسئول الجبل الأسود علاقات تعاون مثمرة بين البلدين في مجال التعاون العسكري.
آمنة -نصير -عضو -مجلس -النواب (1)

آمنة نصير: النقاب ليس من الدين الإسلامي بل تشريع يهودي

طالبت النائبة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، بإصدار قانون، أو قرار حكومى يمنع ارتداء النقاب في مصر، خاصة داخل الجامعة والمؤسسات الحكومية، إذ قالت إن النقاب يبطل مفعول الآيات القرآنية الكريمة للإنسان صاحب الإنسان الذي يمتلك إرادة غض البصر، لافتة إلى أنه ليس من الدين الإسلامي، بل هو ثقافة وتشريع يهودي، كما أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة تغطي جميع أجزاء الجسم باستثناء الوجه والكف.
الخارجية المصرية

إضاءة مبنى الخارجية احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان

احتفت وزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي لحقوق الإنسان بإضاءة مبناها بحروف "UDHR".
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء»: مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي

أظهر مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019 الصادر عن وحدة أبحاث "الإيكونوميست"، احتلال مصر المرتبة 55 ضمن 113 دولة يقيسها المؤشر، متقدمة بذلك 6 مراكز عن العام الماضي. وذكر البيان الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن منهجية المؤشر تعتمد على قياس 3 عوامل رئيسية: القدرة النقدية للحصول على الغذاء، ومدى توفر الغذاء، وآليات جودة وأمن الغذاء.
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محمود-شعراوي

اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي بـ9 ملايين يورو

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في تصريح له، اليوم الخميس، إن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير 9 ملايين يورو، لتمويل البرامج الخاصة بتطوير الإطار المؤسسي للحكم المحلي، ودعم كفاءة وتميز الوحدات المحلية وقدرتها على أداء مهامها وفقا لقواعد اللامركزية، بما يمكنها من الاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان والتنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر، موضحا أن البرامج التي سيتم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي تشمل (برنامج تحسين مهارات المرأة القيادية) الهادف إلى إنشاء وحدة مركزية لتمكين المرأة في الوزارة.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

السعيد: القضية السكانية تعادل الإرهاب في خطورته

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن كل الرؤى طويلة المدى تحتاج إلى تحديث، لافتة إلى التحديث الذي تم على رؤية مصر 2030 بعد إطلاقها بنحو 4 سنوات، مؤكدة أهمية تحديث الرؤية لدمج عدد من التحديات بها، كتحدي السكان بوصفه أحد الأمور المهمة التي يتم التركيز عليها. وتابعت السعيد أن القضية السكانية هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر فهي تعادل قضية الإرهاب في خطورتها، مشيرة إلى أن الثروة البشرية هي بالفعل ثروة، لكن عندما يزيد عدد السكان فهو يهدد كل جهود التنمية، مؤكدة أن القضية السكانية هي قضية محورية لا بد من التركيز عليها.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية المحلية: الدولة أشركت الشباب في مشاكل الوطن

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه يجب أن يضع الجميع أيديهم في أيدي الشباب الذين تولوا مؤخرا مناصب نواب المحافظين لإنجاح هذه التجربة، ولكي يكون حصولهم على المناصب الوزارية هو التطور لهذه التجربة، إذ توجه شعراوي بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته هذه الفكرة؛ قائلا: «إن بعض نواب المحافظين قادوا المحافظات من قبل في فترة غياب المحافظ»، متمنيا أن يخرج من نواب المحافظين الجدد 20 أو 30 قيادة ليصبحوا هم مستقبل مصر.
احمد -موسى

أحمد موسى عن حركة المحافظين: «السيسي أوفى بوعده»

علق الإعلامي أحمد موسى، على حركة المحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، قائلًا، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تعيين 23 نائب محافظ من الشباب، موضحا أنه هذا الأمر لم يحدث في عهد مصر القديمة أو الحديثة. وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشباب تم اختيارهم من المعارضة والأحزاب ومن البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب ليتولو قمة الهرم التنفيذي، متابعًا أن الرئيس أعلن قبل 3 سنوات عن تأهيل الشباب لتولي المناصب القيادية والبعض لم يصدق ولكنه يحقق اليوم ما وعد به.
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