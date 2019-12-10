الجونة يطيح بمديره الفني بعد السقوط أمام إنبي

تحرير:أحمد محمد ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

نيبوشا مدرب الجونة

أعلن نادي الجونة عن فسخ تعاقده مع المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني لفريق الكرة بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجونة بالغردقة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم بعد مرور 7 جولات، حيث تعادل في مباراة وفاز بمباراة، ويمتلك في رصيده 4 نقاط وضعته في المركز قبل الأخير بجدول مسابقة الدوري الممتاز.

وأصدر نادي الجونة بيانا رسميا عقب مباراة إنبي للإعلان عن تفاصيل الاتفاق مع المدرب الصربي وكذلك عن المدير الفني الذي سيتولى المهمة مؤقتا خلال الفترة المقبلة، وجاء نص البيان كالآتي: اتفق نادي الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش على الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني وحسام غالي