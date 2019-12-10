رياضة

الجونة يطيح بمديره الفني بعد السقوط أمام إنبي

تحرير:أحمد محمد ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
نيبوشا مدرب الجونة
نيبوشا مدرب الجونة
أعلن نادي الجونة عن فسخ تعاقده مع المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني لفريق الكرة بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجونة بالغردقة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم بعد مرور 7 جولات، حيث تعادل في مباراة وفاز بمباراة، ويمتلك في رصيده 4 نقاط وضعته في المركز قبل الأخير بجدول مسابقة الدوري الممتاز.
وأصدر نادي الجونة بيانا رسميا عقب مباراة إنبي للإعلان عن تفاصيل الاتفاق مع المدرب الصربي وكذلك عن المدير الفني الذي سيتولى المهمة مؤقتا خلال الفترة المقبلة، وجاء نص البيان كالآتي: اتفق نادي الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش على الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني وحسام غالي
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يورجن كلوب

كلوب يتغى بهدف محمد صلاح في شباك سالزبورج

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح، بعد الأداء الذي قدمه أمام فريق سالزبورج في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قائلا: "صلاح سجل هدفه من أصعب الفرص التي أتيحت له، لقد لعب بشكل جيد للغاية، لكنه لم يسجل الفرص التي كان يسجلها في المعتاد، هدف صعب للغاية لكن تم تنفيذه بشكل مثير". وسجل محمد صلاح هدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بواقع 82 هدفا مع ليفربول، 34 مع روما، 20 مع بازل، 12 مع المقاولون، 9 مع فيورنتينا، هدفين مع تشيلسي، و41 مع المنتخب.
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التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وسموحة

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق الإنتاج الحربي ونظيره سموحة، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على «ملعب استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل ناصر ماهر هدف التقدم للفريق السكندري، وأدرك باسم مرسي هدف التعادل للعجلات الحربية، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع سموحة رصيده إلى عشر نقاط من 7 مباريات في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل جاء الإنتاج في المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.
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ليفربول ونابولي يتأهلان إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «ريد بول»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الريدز إلى دور الستة عشر، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن نابولي الإيطالي الوصيف الذي تأهل معه لنفس الدور، فيما توجه سالزبورج إلى بطولة الدوري الأوروبي، بعدما جاء في المركز الثالث.
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إنبي يقسو على الجونة في الدوري ويعمق جراحه

حقق فريق إنبي فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي، بقيادة حلمي طولان، رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المسابقة. في المقابل تجمد رصيد الفريق الساحلي عند أربع نقاط وظل في المركز قبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن فريق وادي دجلة، الذي يحتل المركز الأخير، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.
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المقاولون يخطف الصدارة من الأهلي بفوزه على الجونة

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد سالم، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء عماد النحاس، رصيدهم إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، الذي لعب مباراتين أقل، ونفس النقطة عن بيراميدز، الذي لعب ستة مباريات، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
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إنبي ينتفض ويفوز على الزمالك بقيادة حلمي طولان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على نظيره الزمالك مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل فريق إنبي مبكرًا في الثواني الأولى من أول دقيقة في المباراة عن طريق محمد بسيوني، ثم تعادل فريق نادي الزمالك في الدقيقة 42 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة. وفي الشوط الثاني من اللقاء تمكن فريق إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق محمد شريف.
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التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره إنبى بالتعادل الإيجابى 1- 1 فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى استؤنفت عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجارى، حيث شهدت تتويج منتخبنا الأولمبى بالبطولة. وتقدم فريق نادى إنبى فى الدقيقة الأولى وفى الثانية 30 من الشوط الأول عن طريق محمد بسيونى، ثم تعادل الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.
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