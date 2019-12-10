رياضة

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وسموحة

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق الإنتاج الحربي ونظيره سموحة، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على «ملعب استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل ناصر ماهر هدف التقدم للفريق السكندري، وأدرك باسم مرسي هدف التعادل للعجلات الحربية، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع سموحة رصيده إلى عشر نقاط من 7 مباريات في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل جاء الإنتاج في المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.
فريق سموحة سجل هدف التقدم عن طريق، ناصر ماهر في الدقيقة 69، من ركلة حرة مباشرة، فشل عامر عامر في التصدي لها، وقبل تنفيذ الركلة، أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه محمد بازوكا، مدافع الإنتاج ليكمل الأخير المباراة بعشرة لاعبين. وبعد خمس دقائق، أدرك الإنتاج الحربي هدف التعادل، عن طريق باسم مرسي، الذي
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يورجن كلوب

كلوب يتغى بهدف محمد صلاح في شباك سالزبورج

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح، بعد الأداء الذي قدمه أمام فريق سالزبورج في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قائلا: "صلاح سجل هدفه من أصعب الفرص التي أتيحت له، لقد لعب بشكل جيد للغاية، لكنه لم يسجل الفرص التي كان يسجلها في المعتاد، هدف صعب للغاية لكن تم تنفيذه بشكل مثير". وسجل محمد صلاح هدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بواقع 82 هدفا مع ليفربول، 34 مع روما، 20 مع بازل، 12 مع المقاولون، 9 مع فيورنتينا، هدفين مع تشيلسي، و41 مع المنتخب.
نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

الجونة يطيح بمديره الفني بعد السقوط أمام إنبي

أعلن نادي الجونة عن فسخ تعاقده مع المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني لفريق الكرة بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجونة بالغردقة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم بعد مرور 7 جولات، حيث تعادل في مباراة وفاز بمباراة، ويمتلك في رصيده 4 نقاط وضعته في المركز قبل الأخير بجدول مسابقة الدوري الممتاز.
لايفربول

ليفربول ونابولي يتأهلان إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «ريد بول»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الريدز إلى دور الستة عشر، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن نابولي الإيطالي الوصيف الذي تأهل معه لنفس الدور، فيما توجه سالزبورج إلى بطولة الدوري الأوروبي، بعدما جاء في المركز الثالث.
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سموحة

سموحة يعود لطريق الانتصارات ويعمق جراح طلائع الجيش

حقق فريق سموحة فوزًا على نظيره طلائع الجيش، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الإسكندرية، في لقاء مؤجل من مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، رونالد وانجا سجل هدف التقدم لسموحة، وأدرك أحمد سمير هدف التعادل لطلائع الجيش، وأضاف حسام حسن الهدف الثاني للفريق السكندري، الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط، في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط بالمركز الخامس عشر، بفارق نقطة عن وادي دجلة صاحب المركز الأخير.
وادي دجلة‎

وادي دجلة يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق وادي دجلة إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره، بيلا، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، محمد رضا بوبو، سجل هدف التقدم، وأضاف رفيق كابو الهدف الثاني، وعزز عبدالكبير الوادي بهدف ثالث، واختتم عمرو صالح رباعية فريق الغزلان، الذي حقق فوزه الأول خلال هذا الموسم. وينتظر فريق وادي دجلة أول المتأهلين إلى دور الستة عشر، الفائز من مواجهة الجونة ونادي إف سي مصر، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة مساء.
نادى-الانتاج-الحربى (2)

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «استاد جهاز الرياضة العسكرى»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء طارق يحيى رصيدهم إلى أربع نقاط، ويرتقي إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل رفع أبنا مختار مختار رصيدهم إلى سبع نقاط وظل في المركز التاسع، بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز السادس.
نادى-طنطا

طنطا يخطف تعادلا مثيرًا من سموحة في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة المدير الفني أيمن المزين، نقطة ثمينة من نظيره سموحة، الذي يقوده حسام حسن، بعد أن تعادلا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرتقي أبناء السيد البدوي إلى المركز العاشر برصيد ست نقاط، بعدما خاض 5 لقاءات، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى نفس النقاط في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في لقاء كان أمام إنبي وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر واحدة.
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