التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وسموحة

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

الإنتاج الحربي

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق الإنتاج الحربي ونظيره سموحة، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على «ملعب استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل ناصر ماهر هدف التقدم للفريق السكندري، وأدرك باسم مرسي هدف التعادل للعجلات الحربية، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع سموحة رصيده إلى عشر نقاط من 7 مباريات في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل جاء الإنتاج في المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.

فريق سموحة سجل هدف التقدم عن طريق، ناصر ماهر في الدقيقة 69، من ركلة حرة مباشرة، فشل عامر عامر في التصدي لها، وقبل تنفيذ الركلة، أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه محمد بازوكا، مدافع الإنتاج ليكمل الأخير المباراة بعشرة لاعبين. وبعد خمس دقائق، أدرك الإنتاج الحربي هدف التعادل، عن طريق باسم مرسي، الذي