مقتل شرطي في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م

الشرطة الأمريكية_أرشيفية

شهدت مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تبادلا كثيفًا لإطلاق النار استمر ساعة على الأقل، إذ أفادت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء اليوم، أن إطلاق النار وقع داخل محل بقالة صغير أسفرت عن إصابة شرطي برصاصة في الرأس. وتوجهت فرق التدخل السريع توجهت إلى الموقع، حيث قامت الشرطة بإغلاق إحدى الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي الواقعة على ضفة نهر هادسون المقابلة لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك. وفي سبتمبر الماضي، أفادت تقارير إلإعلامية بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين، في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي شرق الولايات المتحدة.

وقال مسؤول الشرطة المحلية في مقاطعة لانكستر باري فايل إن "الحادث كان كبيرا جدا ووقع داخل النادي وخارجه.. لدرجة أن عددا كبيرا من الناس شاهدوه". وبحسب وسائل إعلام أمريكية، لم يتم القبض حتى الآن على مطلق النار، لكن مسؤول الشرطة الأمريكية أشار في البيان إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادث. وأوضحت التقارير أنه