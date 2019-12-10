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مقتل شرطي في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م
الشرطة الأمريكية_أرشيفية
الشرطة الأمريكية_أرشيفية
شهدت مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تبادلا كثيفًا لإطلاق النار استمر ساعة على الأقل، إذ أفادت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء اليوم، أن إطلاق النار وقع داخل محل بقالة صغير أسفرت عن إصابة شرطي برصاصة في الرأس. وتوجهت فرق التدخل السريع توجهت إلى الموقع، حيث قامت الشرطة بإغلاق إحدى الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي الواقعة على ضفة نهر هادسون المقابلة لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك. وفي سبتمبر الماضي، أفادت تقارير إلإعلامية بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين، في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي شرق الولايات المتحدة.
وقال مسؤول الشرطة المحلية في مقاطعة لانكستر باري فايل إن "الحادث كان كبيرا جدا ووقع داخل النادي وخارجه.. لدرجة أن عددا كبيرا من الناس شاهدوه". وبحسب وسائل إعلام أمريكية، لم يتم القبض حتى الآن على مطلق النار، لكن مسؤول الشرطة الأمريكية أشار في البيان إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادث. وأوضحت التقارير أنه
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تظاهرات العراق

أمريكا تحذر رعاياها في العراق بتجنب أماكن المظاهرات

دعت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، رعاياها في العراق لتجنب مناطق المظاهرات. وقالت السفارة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "وفقًا للتقارير، فمن المتوقع أن يزداد حجم التظاهرات اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، وأعلن رئيس الوزراء أن يكون يوم الثلاثاء عطلة للاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش، حيث من المتوقع أن يتم إغلاق نقاط التفتيش في المنطقة الدولية وحدوث اضطرابات مرورية".
دونالد ترامب

ترامب: زعيم كوريا الشمالية سيخسر كل شيء إذا تصرف بعدوانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيخسر كل شيء إذا تصرّف بطريقة عدوانية، مطالبًا بيونج يانج بالتخلي عن أسلحتها النووية كما وَعدَت، إذ كتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «كيم جونج أون ذكي جدًا وسيخسر كثيرًا جدًا، كل شيء في الواقع، إذا تصرّف بطريقة عدوانية. لقد وقّع اتفاقًا قويًا لنزع السلاح النووي معي في سنغافورة. لن يريد أن ينهي علاقته الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة أو يقحم مسألة الانتخابات في الأمر».
بورصة وول ستريت

خبراء: تراجع نفوذ البورصة الأمريكية في 2020

توقع خبراء اقتصاديون أمريكيون أن تفقد بورصة "وول ستريت" بريقها أمام سطوع نجم بورصات عالمية أخرى ستفوقها أداء خلال عام 2020 مثل البورصة الآسيوية والأوروبية، وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام، وسط توقعات بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مع توجه البنوك المركزية صوب اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز النقدي. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية عن بيتر بيرزين محلل استراتيجي لدى معهد "بي سي إيه " للأبحاث قوله: "بعد أداء ضعيف دام أكثر من 10 أعوام، من المتوقع أن تعود البورصات غير الأمريكية بقوة مع حلول العام الجديد".
الشرطة-الأمريكية

احتجاز 6 سعوديين على خلفية إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" على لسان مصدر مطلع، أن أمريكا احتجزت 6 سعوديين قرب مسرح إطلاق نار على قاعة بينساكولا الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، لاستجوابهم. وذكر المصدر، أن ثلاثة من المحتجزين شوهدوا وهم يقومون بتصوير الحادث بأكمله، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي محمد سعيد الشمراني وهو ملازم بسلاح الجو السعودي، حسبما نقلت وكالة "د ب أ". وقالت الصحيفة، إن السلطات الأمريكية، بقيادة مكتب التحقيق الاتحادي، تحقق في الحادث لمعرفة الدافع وراء قيام المسلح باطلاق النار وما إذا كان الحادث عملاً إرهابيًا.
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الشرطة-الأمريكية

قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين بولاية فلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص بعد مطاردة قامت بها قوات الشرطة مع مسلحين في أحد شوارع مدينة ميرامار بولاية فلوريدا. وقال العميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي جورج بيرو، في تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "إنه عقب عملية سطو في مدينة كورال جابلز بولاية فلوريدا، سرق لصوص شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" واختطفوا سائقها وقامت الشرطة بتتبعها "، موضحا أنه تم تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في ميرامار بالولاية نفسها ما أدى إلى مقتل المشتبه فيهما وكذلك السائق وأحد المارة.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، أن السلطات في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا تحقق في حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. ووقع إطلاق النار، الذي أبلغت عنه الشرطة في الساعة 4:45 صباحًا، في شارع القناة، ولم يكن الدافع وراءه واضحا، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني. وقالت الشرطة على صفحتها الرسمية على موقع تويتر: «إنه تم اعتقال شخص بالقرب من موقع الحادث، لكن "تورطه المحتمل" في إطلاق النار ما زال قيد التحقيق، ولم تتم أية اعتقالات».
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

انفجار بمصنع للكيماويات في ولاية «تكساس» الأمريكية

أعلن مسئولون أمريكيون وقوع انفجار في مصنع للكيماويات بولاية "تكساس" اليوم الأربعاء؛ ما تسبب في تكسير النوافذ واهتزاز المباني المجاورة. وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن الانفجار وقع في مدينة "بورت نيتشز" بالولاية، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشرطة الأمريكية، سقوط قتيلين و14 مصابًا، في حادث إطلاق نار بولاية تكساس، ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحادث إرهابيًا أم له دوافع أخرى.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مسلح يطلق النار على سيدتين في واشنطن ويقتل نفسه

أعلن مكتب شرطة مقاطعة كلارك بولاية واشنطن، أن رجلا أطلق النار على سيدتين في ساحة لانتظار السيارات بمدرسة إبتدائية بمدينة فانكوفر، الليلة الماضية ثم قام بإطلاق النار على رأسه. وذكرت صحيفة "كلارك كونتي" المحلية، أن الضحيتين هما زوجة منفصلة عن المشتبه به، والتي حصلت على حكم بعدم تعرضه لها، كما تعرضت والدتها التي كان معها داخل نفس السيارة لإطلاق النار أيضا، وتمكنت من إعطاء الشرطة وصف للمشتبه به وسيارته.
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