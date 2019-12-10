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العراق: داعش يهاجم قطعات للشرطة في محافظة كركوك

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ م
تنظيم داعش
تنظيم داعش
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن تنظيم «داعش» الإرهابي، شن هجومًا على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، إذ قال المصدر حسبما أفادت قناة «السومرية نيوز»: «إن عناصر من تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس في كركوك، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين»، مضيفًا أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم تعرف حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي خلفها الهجوم الإرهابي التي شنه تنظيم داعش.
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير 8 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى خندق للإرهابيين بمحافظة كركوك شمالي العراق.وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "جهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، تمكن من تطهير قرية (سماكة) بالكامل، وتدمير
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قوات الاحتلال - فلسطين

هيئة الأسرى: 5 آلاف فلسطيني بينهم 200 طفل في سجون الاحتلال

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 5000 فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 200 طفل و38 امرأة. جاء ذلك في بيان لهيئة الأسرى لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكّدت فيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك جملة قواعد الحماية التي وفرها القانون الدولي للمعتقلين، بمواصلتها لاعتقال العشرات من الفلسطينيين يومياً يرافقها انتهاج سياسات تنكيلية خلال عمليات الاعتقال تصل إلى استخدام القوة المفرطة والإعدام خارج نطاق القانون.
الجزائر

الجزائر إلى أين؟ (2).. 5 مرشحين في الطريق لـ«قصر المرادية»

في الأسبوع الماضي على موقع جريدة «التحرير» تناولنا الحديث عن الأزمة الجزائرية، والتي بدأت مع احتجاجات 22 فبراير 2019، وألقينا الضوء على الجماعات المؤثرة في المشهد الجزائري، وأبرزها: المؤسسة العسكرية، القضاء، النخبة الحاكمة، اتحادات الطلاب، المحتجون، ودور هذه الجماعات في الاحتجاجات، وحجم تأثيرها. وهذه المرة نتناول الحديث عن الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والمرشحين الخمسة للوصول إلى كرسي السلطة في قصر المرادية، وهو المقر الرسمي والمركزي لأعلى سلطة في البلاد، ويعتبر أشهر القصور الرئاسية في الجزائر.
احمد-اويحيى (2)

الحكم بسجن رئيس وزراء الجزائر الأسبق أحمد أويحيى

قضت محكمة (سيدي أمحمد) بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عاما بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، والسجن 12 عاما لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق بتهمة الفساد المالي، ويأتي ذلك في إطار محاكمة مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد، خاصة بمصانع تجميع السيارات وتمويل الحملات الانتخابية. ومن بين المتهمين 3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال ومسؤولين بوزارة الصناعة، ويواجهون اتهامات تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات.
القدس (2)

الاحتلال يسلم محافظ القدس قرارا يمنعه من العمل

سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث، قرارا صادرا عن ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة 6 شهور. وقالت مصادر فلسطينية إن القرار شمل منع المحافظ غيث من جمع وتقديم مساعدات مالية للأفراد والمتضررين، وعدم عقد اجتماعات تنظيمية، وعدم القيام باجتماعات وندوات داخل القدس. وكانت مخابرات الاحتلال قد اقتحمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته القرار واستدعته للتحقيق في معتقل "المسكوبية".
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: داعش استعان بالطيور الانتحارية لتدريب أطفاله على الذبح

كشف المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن 93% من فتاوى التنظيمات المتطرفة تتعارض مع حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى تكفير تلك التنظيمات الإرهابية للقائلين بالحقوق السياسية والدساتير الدولية والانتخابات والأحزاب السياسية والديمقراطية وحرية الاعتقاد والحق في الحياة والحق في السفر، إذ قال المؤشر في تقرير، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 71 عاما على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام: «إن خطايا تنظيم (داعش) الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية لم تكتفِ بهدر دم الإنسان وحقوقه؛ بل تخطتها لتشمل الحيوانات أيضا».
داعش

قتلى وجرحى في اشتباكات مع هاربين من سجن لـ«داعش» بالعراق

قال مصدر أمني عراقي، إن عددًا من السجناء قاموا بالهروب من سجن ضم أغلبية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن السجناء هربوا من سجن التسفيرات التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، في منطقة الفيصلية بالموصل، مركز محافظة نينوى، شمال العراق، مضيفًا أن هناك اشتباكات اندلعت داخل إحدى قاعات السجن، بين منتسبين الأمن والسجناء، ما أسفر عن مقتل شرطي ووقوع عددًا من الجرحى، لافتًا إلى أن السجن المذكور، المعتقلين فيه 90% من عناصر من تنظيم "داعش"، مؤكدًا على أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، وفقًا لسبوتنيك.
داعش

العراق: العثور على وثائق تتضمن أسماء قادة «داعش»

أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار بالعراق قطري العبيدي، أن القوات الأمنية عثرت على وثائق تعود لـ«داعش»، تتضمن أسماء قادة وعناصر التنظيم غربي المحافظة، إذ قال العبيدي، إن القوات الأمنية عثرت عند مداهمتها وكرا لإرهابيي داعش في المناطق الصحراوية المحصورة في الطريق الرابط بين قضائي بيجي في محافظة صلاح الدين وحديثة غربي محافظة الأنبار، على مستمسكات تعود للتنظيم مؤشر فيها أسماء وكنى ورموز سرية لقادة وعناصر التنظيم الذين يديرون مهام داعش في المناطق الغربية.
انفجار-فى-العراق

مقتل مدير استخبارات أفواج محافظة صلاح الدين بالعراق

أعلن مصدر أمني عراقي، أن مدير استخبارات أفواج صلاح الدين قتل بانفجار منزل مفخخ في المحافظة، إذ قال المصدر، في تصريح خاص لقناة «السومرية نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إن منزلًا مفخخًا تابعًا لعناصر تنظيم داعش في صلاح الدين انفجر اليوم أثناء اقتحامه من قبل قوة أمنية، ما أدى إلى مقتل مدير استخبارات أفواج صلاح الدين، مضيفًا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل جثة القتيل إلى الطب العدلي. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اعتقال عنصر من تنظيم داعش، كان يعمل مقاتلًا فيما يسمى «ديوان الجند»، ورفع 10 عبوات ناسفة غرب مدينة الموصل.
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