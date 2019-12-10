العراق: داعش يهاجم قطعات للشرطة في محافظة كركوك

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ م

تنظيم داعش

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن تنظيم «داعش» الإرهابي، شن هجومًا على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، إذ قال المصدر حسبما أفادت قناة «السومرية نيوز»: «إن عناصر من تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس في كركوك، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين»، مضيفًا أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم تعرف حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي خلفها الهجوم الإرهابي التي شنه تنظيم داعش.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير 8 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى خندق للإرهابيين بمحافظة كركوك شمالي العراق.وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "جهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، تمكن من تطهير قرية (سماكة) بالكامل، وتدمير