رياضة

كلوب يتغى بهدف محمد صلاح في شباك سالزبورج

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م
كلوب
كلوب
تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح، بعد الأداء الذي قدمه أمام فريق سالزبورج في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قائلا: "صلاح سجل هدفه من أصعب الفرص التي أتيحت له، لقد لعب بشكل جيد للغاية، لكنه لم يسجل الفرص التي كان يسجلها في المعتاد، هدف صعب للغاية لكن تم تنفيذه بشكل مثير". وسجل محمد صلاح هدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بواقع 82 هدفا مع ليفربول، 34 مع روما، 20 مع بازل، 12 مع المقاولون، 9 مع فيورنتينا، هدفين مع تشيلسي، و41 مع المنتخب.
وانتقل كلوب للحديث عن الإصابة التي تعرض لها لوفرين، قائلا: "نأمل أن يكون الأمر نفسه تمامًا كما كان الحال في المرة الأخيرة، لقد شعر بشيء واتخذنا قرارًا بإخراجه على الفور، لا نعرف حجم الإصابة حتى الآن، ولكن الأمر بدا مشابهًا للمرة الأخيرة، هذا كل شيء، سنرى ما سيحدث". وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى
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التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وسموحة

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ليفربول ونابولي يتأهلان إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «ريد بول»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الريدز إلى دور الستة عشر، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن نابولي الإيطالي الوصيف الذي تأهل معه لنفس الدور، فيما توجه سالزبورج إلى بطولة الدوري الأوروبي، بعدما جاء في المركز الثالث.
يورجن كلوب

كلوب: مباراة سالزبورج نهائي بالنسبة لليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن لقاء الريدز وسالزبورج النمساوي في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن اللقاء يعتبر «نهائي» بالنسبة له. وقال كلوب: "نابولي كانوا في أفضل حالاتهم، وكذلك سالزبورج، استطاعوا الخروج بنتيجتين مهمتين أمامنا، لكننا نملك مباراة تعد بمثابة نهائي للجميع، ونحضر لها على هذا الأساس". وأكمل المدير الفني للريدز في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "سالزبورج فريق قوي، لكن الأخبار الجيدة أننا أقوياء أيضًا، وهذا ما سنقدمه في الغد".
محمد صلاح

تقرير إسباني يكشف سبب رفض صلاح الانضمام لريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني عن إمكانية انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري، إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن اللاعب رفض عرض الريال لأسباب عديدة، من بينها وجود سيرجو راموس. وجاء في تقرير لوكالة الأنباء "eldesmarque" أن صلاح رفض الانضمام للملكي بسبب الموسم المتميز الذي يقدمه الريدز، كما أنه لا يرغب في مزاملة سيرجو راموس، مدافع المرينجي. ونشرت وكالة الأنباء في وقت سابق أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يبحث إمكانية ضم لاعبين كبار مثل صلاح، وهو ما رفضه اللاعب لعدم اللعب بجوار راموس.
ليفربول -وتشيلس (2)

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء، والتي يواجه فيها الريدز نظيره نابولي الإيطالي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد (معقل الريدز). جاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبيرسون. خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فرمينو.
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