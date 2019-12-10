كلوب يتغى بهدف محمد صلاح في شباك سالزبورج

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

كلوب

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح، بعد الأداء الذي قدمه أمام فريق سالزبورج في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قائلا: "صلاح سجل هدفه من أصعب الفرص التي أتيحت له، لقد لعب بشكل جيد للغاية، لكنه لم يسجل الفرص التي كان يسجلها في المعتاد، هدف صعب للغاية لكن تم تنفيذه بشكل مثير". وسجل محمد صلاح هدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بواقع 82 هدفا مع ليفربول، 34 مع روما، 20 مع بازل، 12 مع المقاولون، 9 مع فيورنتينا، هدفين مع تشيلسي، و41 مع المنتخب.

وانتقل كلوب للحديث عن الإصابة التي تعرض لها لوفرين، قائلا: "نأمل أن يكون الأمر نفسه تمامًا كما كان الحال في المرة الأخيرة، لقد شعر بشيء واتخذنا قرارًا بإخراجه على الفور، لا نعرف حجم الإصابة حتى الآن، ولكن الأمر بدا مشابهًا للمرة الأخيرة، هذا كل شيء، سنرى ما سيحدث". وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى