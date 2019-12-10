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ارتفاع عدد قتلى اقتحام قصر رئاسة الصومال لـ5 أشخاص

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م
اقتحام القصر الرئاسي بالصومال_أرشيفية
اقتحام القصر الرئاسي بالصومال_أرشيفية
أعلنت الشرطة الصومالية، ارتفاع عدد قتلى حادث مهاجمة مسلحين لقوات الأمن المتمركزة خارج القصر الرئاسي في مقديشو إلى خمسة أشخاص من المهاجمين، إذ ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن والحراس تبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين وحاولوا منعهم من الوصول إلى الفندق القريب من موقع الحادث. وأوضح الضابط بالشرطة الصومالية محمد حسين، حسبما نقلت الشبكة الأمريكية، أن الجنود قتلوا 3 مهاجمين عند المدخل المؤدي إلى القصر الرئاسي ثم قتلوا 2 آخرين على الأقل بالقرب من الفندق المجاور.
وقال شرطي يدعى أحمد: «اعتقدنا أنهم من الشرطة لكن عندما اقتربوا بادروا بإلقاء القنابل اليدوية وإطلاق النار علينا، ثم تبادلنا معهم إطلاق النار عند بوابة الفندق».وأكد عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب أنها وراء الهجوم، وأن مقاتليها موجودون حاليا داخل المجمع الذي يوجد به الفندق
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بركان-النار-في-جواتيمالا (1)

5 قتلى و20 مصابًا في انفجار بركان بجزيرة نيوزيلندية

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، مصرع 5 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بينهم مواطنون محليون وسياح أجانب؛ بعد انفجار بركان على متن وايت آيلاند. وأشارت الشرطة حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أنه خلال عمليات الإنقاذ بالمروحيات والطائرات بعد انفجار البركان على الجزيرة مساء الإثنين، لم يتم العثور على أي علامات على وجود حياة في أي وقت، مضيفًا أن الشرطة تعتقد أن أي شخص خرج من الجزيرة حيا تم إنقاذه أثناء عمليات الإجلاء. وأوضحت الشرطة أن هناك ما يصل إلى 20 شخصًا ما زالوا مفقودين، مؤكدة أن المسؤولين يعملون بشكل عاجل؛ لتأكيد عدد دقيق للضحايا.
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5 % ارتفاع في مبيعات تجارة الأسلحة بالعالم

رغم معاناة الاقتصاد العالمي، ازدهرت تجارة الأسلحة وارتفعت مبيعاتها في العالم بنسبة 5% عام 2018 في سوق تهيمن عليها أمريكا، وفق تقرير جديد نشره، اليوم الإثنين، معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع للأسلحة معظمها أمريكي 420 مليار دولار، وفق التقرير. وبلغت حصة المصنعين الأمريكيين 59% من السوق التجاري، أي 246 مليار دولار من المبيعات بزيادة بنسبة 7,2% عن العام الذي سبقه، وذلك بحسب ما نقلته وكالة روسيا اليوم الإخبارية.
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فرنسا: مؤتمر دولي بشأن تشكيل حكومة لبنان

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، بهدف إلى دفع بيروت إلى تشكيل حكومة بسرعة يمكنها استعادة الوضع الاقتصادي في البلاد. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول: "يجب أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية تتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات الشعب اللبناني"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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أردوغان: دول عربية تشجع العنف الإسرائيلي

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، اتهم بعض الدول العربية بأنها داعمة ومشجعة للعنف الإسرائيلي في الفترة الماضية، موضحا أن الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءا يوما بعد يوم، مضيفا: "العالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته، العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، وذلك بحسب وكالة أنباء "الأنضول" التركية.
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حركة الشباب

حركة الشباب المتطرفة تُسيطر على قرية في الصومال

سيطر مسلحون تابعون لحركة «الشباب» الصومالية المتطرفة، اليوم الأحد، على قرية صغيرة بمحافظة «سناج» الواقعة شمالي الصومال، إذ ذكرت إذاعة «شبيلي» الصومالية، أن شهود عيان أفادوا بأن مسلحي «الشباب» تدفقوا إلى المنطقة وبدأوا في إجراء تحركات عسكرية من أجل ضمان سيطرتهم عليها، مضيفة أن الفلاحين بالقرية يعيشون في ذعر خشية احتمال وقوع حرب بين قوات الجيش الصومالي ومسلحي الشباب، مشيرة إلى أن الحركة تعتزم النزوح إلى مناطق في شمال الصومال بعد ما تعرضت لضغط من القوات الصومالية في الجنوب.
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