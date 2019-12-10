ارتفاع عدد قتلى اقتحام قصر رئاسة الصومال لـ5 أشخاص

تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

اقتحام القصر الرئاسي بالصومال_أرشيفية

أعلنت الشرطة الصومالية، ارتفاع عدد قتلى حادث مهاجمة مسلحين لقوات الأمن المتمركزة خارج القصر الرئاسي في مقديشو إلى خمسة أشخاص من المهاجمين، إذ ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن والحراس تبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين وحاولوا منعهم من الوصول إلى الفندق القريب من موقع الحادث. وأوضح الضابط بالشرطة الصومالية محمد حسين، حسبما نقلت الشبكة الأمريكية، أن الجنود قتلوا 3 مهاجمين عند المدخل المؤدي إلى القصر الرئاسي ثم قتلوا 2 آخرين على الأقل بالقرب من الفندق المجاور.

وقال شرطي يدعى أحمد: «اعتقدنا أنهم من الشرطة لكن عندما اقتربوا بادروا بإلقاء القنابل اليدوية وإطلاق النار علينا، ثم تبادلنا معهم إطلاق النار عند بوابة الفندق».وأكد عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب أنها وراء الهجوم، وأن مقاتليها موجودون حاليا داخل المجمع الذي يوجد به الفندق