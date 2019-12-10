رياضة

رئيس إنبي يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع أسامة جلال

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م
أسامة جلال
أسامة جلال
أكد زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي أن أسامة جلال، مدافع فريقه، لن يرحل عن صفوف الفريق البترولي، خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يُذاع على قناة «القاهرة والناس»، قائلا: "لن نفرط في أسامة جلال في يناير المقبل كما يُقال، الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، متمسك باستمرار اللاعب مع الفريق.. على العكس تمامًا الفريق يحتاج للتدعيم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل العودة نهاية الموسم في مركز متقدم".
وعن طلب الأهلي التعاقد مع أسامة جلال، قال: "الأهلي استفسر بشكل شفهي عن اللاعب قبل بداية الموسم الحالي، ومنذ ذلك الوقت لم يتم أي تواصل بيننا وبين مسئولي الأحمر". وأوضح: "حلمي طولان المدير الفني للفريق طلب التعاقد مع عمار حمدي من الأهلي، سنتواصل مع القلعة الحمراء، لمعرفة إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال
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جنارو جاتوزو

رسميًّا.. جاتوزو مديرًا فنيًّا لنابولي الإيطالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، تعاقده مع جنارو جاتوزو من أجل قيادة تدريب الفريق خلفًا لكارلو أنشيلوتي، الذي أقيل بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي، أمس الثلاثاء، على جينك البلجيكي، بأربعة أهداف دون رد، وضمانه التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة. وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب أنشيلوتي من التعاقد مع أحد الأندية الإنجليزية وعلى الأرجح سيكون آرسنال، وهو ما دفع ناديه إلى إقالته.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

فايلر يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة وادي دجلة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهته مع فريق وادي دجلة المقرر انطلاقها بعد قليل على استاد السلام بالقاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصري الممتاز ويدخل الأهلي اللقاء برصيد 12 نقطة حصدهم من 4 مباريات ويحتل المركز الثالث بجدول المسابقة خلف الاتحاد والمقاولون العرب بنقطة واحدة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الأخير في الجدول برصيد 3 نقاط حصدهم من 6 مباريات.
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الإسماعيلي يفوز على المقاصة وتعادل الحدود ونادي مصر

نجح فريق الإسماعيلي في العودة إلى طريق الانتصارات، بعدما حقق الفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين، سجلهما محمد الشامي، محمد هشام، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى عشر نقاط، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي، عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.
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محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (2)

اجتماع رباعي في الأهلي بقيادة الخطيب

انطلقت منذ قليل جلسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل مناقشة طلبات المدير الفني وتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي أن على رأس الطلبات التي أبلغ بها فايلر لجنة التخطيط، التعاقد مع رأس حربة، وذلك بعدما أبلغ اللجنة أن اللاعبين الموجودين حاليا في مركز المهاجم لم يجيدوا تطبيق فكره في أرض الملعب طوال الفترة الماضية.
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جماهير الأهلي تهاجم الخطيب ومجلسه في مباراة الهلال

توجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لجماهير المارد الأحمر الحاضرة مباراة القلعة الحمراء والهلال السوداني التي تجمعهما على ستاد السلام الدولي ضمن ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ونزل رئيس النادي للجماهير مطالبًا إياهم بالتزام ضبط النفس خلال المباراة، وذلك بعض أن حدثت مناوشات بين الجماهير وشركة الأمن الخاصة. الأمر بدأ عندما وقعت احتكاكات بين شركة الأمن الخاصة وعدد من جماهر الأهلي بسبب عدم التزامهم بتعليمات الشركة المسؤولة عن تأمين المباراة، وتم سحب بعض أدوات التشجيع الخاصة بالجماهير.
الخطيب وتركي‎ (2)

مجلس الأهلي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على توجيه رسالة لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، متمنيًا له الشفاء العاجل، بعد مروره بوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وكتبت حسابات الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "خالص التمنيات بالشفاء العاجل": "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير".
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا: هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله

أثار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل والغموض، بتغريدة نشرها مساء اليوم الأربعاء، على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: "هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله". وكانت تقارير إعلامية قد كشف في وقت سابق، أن مسئولى الأهلي أبلغوا مؤمن زكريا بعدم التكفل بعلاجه، والاستغناء عن خدماته، بعدما خرج من قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد، بسبب إصابة يعاني منها، فيما نفى عدلي القيعي مستشار التعاقدات الأمر، وأكد أن النادي مستمر في دعم اللاعب.
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