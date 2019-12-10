رئيس إنبي يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع أسامة جلال

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م

أسامة جلال

أكد زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي أن أسامة جلال، مدافع فريقه، لن يرحل عن صفوف الفريق البترولي، خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يُذاع على قناة «القاهرة والناس»، قائلا: "لن نفرط في أسامة جلال في يناير المقبل كما يُقال، الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، متمسك باستمرار اللاعب مع الفريق.. على العكس تمامًا الفريق يحتاج للتدعيم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل العودة نهاية الموسم في مركز متقدم".

وعن طلب الأهلي التعاقد مع أسامة جلال، قال: "الأهلي استفسر بشكل شفهي عن اللاعب قبل بداية الموسم الحالي، ومنذ ذلك الوقت لم يتم أي تواصل بيننا وبين مسئولي الأحمر". وأوضح: "حلمي طولان المدير الفني للفريق طلب التعاقد مع عمار حمدي من الأهلي، سنتواصل مع القلعة الحمراء، لمعرفة إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال