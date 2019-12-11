سعر الدولار اليوم الأبعاء 11 ديسمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك مصر إيران ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك المشرق نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك عودة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي