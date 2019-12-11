رياضة

أتلتيكو مدريد يخشى الوداع المبكر لدوري الأبطال

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
تختتم اليوم مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا، وستكون البداية من المجموعة الثالثة، عندما يستقبل دينمو زغرب نظيره مانشستر سيتي على ملعب ماكسيمير ستاديون الساعة 7:55 مساءً، والثانية في نفس الموعد بين شاختار وأتلانتا على دونباس أرينا، وضمن السيتي التأهل في الصدارة برصيد 11 نقطة، بينما يوجد شاختار في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويملك زغرب 5 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل أتلانتا الترتيب بـ4 نقاط، وتملك الفرق الثلاثة فرصة للتأهل لدور الـ16، وفي المجموعة الأولى يستقبل باريس سان جيرمان نظيره جالطة سراي الساعة 10:00 مساءً على ملعب حديقة الأمراء.
بينما يستقبل كلوب بروج، ريال مدريد في نفس الموعد على ملعب جان برايدال، وضمن سان جيرمان التأهل في الصدارة، وضمن الريال التأهل وصيفًا. وفي المجموعة الثانية يستقبل بايرن ميونيخ، توتنهام على ملعب أليانز أرينا الساعة 10:00 مساءً، وفي نفس الموعد يستقبل أولمبياكوس، النجم الأحمر الصربي، وضمن البايرن التأهل
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كارلو أنشيلوتي - جينارو جاتوزو (1)

نابولي يقيل أنشيلوتي وأرسنال يتحرك للتعاقد معه

أعلن نادي نابولي عن إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي، أمس الثلاثاء، على جينك البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، وضمانه التأهل لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت قبل مباراة جينك إلى أن إدارة نابولي قررت بالفعل إقالة أنشيلوتي، بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، بسبب تراجع الفريق في الدوري الإيطالي، ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.
الإسماعيلي (1)

مصر للمقاصة ضيفًا ثقيلا على الإسماعيلي في الدوري

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق مجدي، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون أحمد عبد العزيز حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
تدريبات-حرس-الحدود

نادي مصر يسعى لعبور الحدود في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود أمام نادي مصر، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العباسي، ويعاونه الثنائي رجب محمد ومحمد صلاح عبد الفتاح، بينما سيكون محمد السعداوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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إيدين هازارد (2)

أرقام صادمة.. ماذا يقدم ريال مدريد في غياب هازارد؟

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبَل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
إدين هازارد

صدمة.. تأكد غياب إيدين هازارد عن الكلاسيكو

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
هازارد

القلق ينتاب ريال مدريد من إصابة هازارد

بدأ القلق يتسرب إلى ريال مدريد الإسباني، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد، أمس الثلاثاء، في تعادل الفريق الملكي على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (2-2)، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان هازارد قد تعرض للإصابة في الدقيقة 61، بعد تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه، ظهير الفريق الباريسي، وهو ما أجبر مدربه زين الدين زيدان على إخراجه من الملعب، ووفقًا لصحيفة "ماركا" المدريدية، تم نقل هازارد إلى مستشفى عقب نهاية اللقاء، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
ريال مدريد

ريال مدريد يصطدم بسان جيرمان في دوري الأبطال

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، وستكون قمة الجولة في المجموعة الأولى عندما يستقبل ريال مدريد الإسباني الثاني برصيد 7 نقاط، نظيره باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة والذي ضمن التأهل للدور التالي بالفعل، وذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، وفي نفس المجموعة يستقبل جالطة سراي التركي المتذيل برصيد نقطة واحدة، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين، على ملعب تيليكوم أرينا الساعة 7:55 دقيقة.
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