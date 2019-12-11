أتلتيكو مدريد يخشى الوداع المبكر لدوري الأبطال

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

أتلتيكو مدريد

تختتم اليوم مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا، وستكون البداية من المجموعة الثالثة، عندما يستقبل دينمو زغرب نظيره مانشستر سيتي على ملعب ماكسيمير ستاديون الساعة 7:55 مساءً، والثانية في نفس الموعد بين شاختار وأتلانتا على دونباس أرينا، وضمن السيتي التأهل في الصدارة برصيد 11 نقطة، بينما يوجد شاختار في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويملك زغرب 5 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل أتلانتا الترتيب بـ4 نقاط، وتملك الفرق الثلاثة فرصة للتأهل لدور الـ16، وفي المجموعة الأولى يستقبل باريس سان جيرمان نظيره جالطة سراي الساعة 10:00 مساءً على ملعب حديقة الأمراء.

بينما يستقبل كلوب بروج، ريال مدريد في نفس الموعد على ملعب جان برايدال، وضمن سان جيرمان التأهل في الصدارة، وضمن الريال التأهل وصيفًا. وفي المجموعة الثانية يستقبل بايرن ميونيخ، توتنهام على ملعب أليانز أرينا الساعة 10:00 مساءً، وفي نفس الموعد يستقبل أولمبياكوس، النجم الأحمر الصربي، وضمن البايرن التأهل

بينما يستقبل كلوب بروج، ريال مدريد في نفس الموعد على ملعب جان برايدال، وضمن سان جيرمان التأهل في الصدارة، وضمن الريال التأهل وصيفًا.



وفي المجموعة الثانية يستقبل بايرن ميونيخ، توتنهام على ملعب أليانز أرينا الساعة 10:00 مساءً، وفي نفس الموعد يستقبل أولمبياكوس، النجم الأحمر الصربي، وضمن البايرن التأهل في الصدارة وتوتنهام في المركز الثاني.



وفي المجموعة الرابعة، يواجه يوفنتوس، باير ليفركوزن على ملعب باي أرينا الساعة 10:00 مساءً، بينما يستقبل أتلتيكو مدريد، لوكوموتيف موسكو في نفس الموعد على ملعب واندا متروبوليتانو.



وضمن يوفنتوس التأهل في الصدارة، وضمن لوكوموتيف تذيل المجموعة، وسيكون الصراع بين أتلتيكو الثاني برصيد 7 نقاط وباير ليفركوزن الثالث برصيد 6 نقاط، لتحديد هوية المتأهل في المركز الثاني ومن سيذهب للمشاركة في الدوري الأوروبي.