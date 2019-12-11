رياضة

السد القطري يقص شريط مونديال الأندية اليوم

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
تنطلق اليوم، النسخة رقم 16 من كأس العالم للأندية، المقامة في قطر، وذلك من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين السد القطري وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة في الدور الأول من البطولة، وسيقام ذلك اللقاء على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتأهل السد للمشاركة في تلك البطولة، بوصفه المضيف وحامل لقب دوري نجوم قطر في موسم 2018- 2019، أما هينجين سبورت فيشارك في البطولة بعد تتويجه بدوري أبطال أوقيانوسيا لعام 2019 بالتغلب في المباراة النهائية على مواطنه ماجينتا بهدف دون رد.
وفي الوقت الذي يشارك فيه هينجين سبورت في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، يشارك السد القطري بدوره في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك سابقًا في نسخة 2011 التي أقيمت في اليابان، بوصفه بطل دوري أبطال آسيا في ذلك العام. وفي تلك النسخة خاض 3 مباريات، تمكن في الأولى من التغلب على الترجي الرياضي
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كارلو أنشيلوتي - جينارو جاتوزو (1)

نابولي يقيل أنشيلوتي وأرسنال يتحرك للتعاقد معه

أعلن نادي نابولي عن إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي، أمس الثلاثاء، على جينك البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، وضمانه التأهل لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت قبل مباراة جينك إلى أن إدارة نابولي قررت بالفعل إقالة أنشيلوتي، بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، بسبب تراجع الفريق في الدوري الإيطالي، ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.
الإسماعيلي (1)

مصر للمقاصة ضيفًا ثقيلا على الإسماعيلي في الدوري

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق مجدي، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون أحمد عبد العزيز حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
تدريبات-حرس-الحدود

نادي مصر يسعى لعبور الحدود في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود أمام نادي مصر، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العباسي، ويعاونه الثنائي رجب محمد ومحمد صلاح عبد الفتاح، بينما سيكون محمد السعداوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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ليفربول - جينيك

فابينيو مهدد بالغياب عن الملاعب لـ6 أسابيع

بات ليفربول مهددا بخسارة أحد نجومه في الفترة المقبلة، التي تشهد دخول الريدز فى جدول مزدحم بشدة من المباريات في جميع المسابقات، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس العالم للأندية، ووفقًا لموقع "ليفربول إيكو"، فإن فابينيو تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال مواجهة نابولي، الأربعاء الماضي، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأشار إلى أن مدة غياب اللاعب البرازيلي عن المشاركة في المباريات تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، ومن ثم فإن فابينيو مهدد بعدم الوجود في 10 مباريات مع الريدز.
ليفربول - ماني

ماني عن جدول ليفربول المزدحم: قادر على اللعب يوميا

أعرب المهاجم السنغالي ساديو، عن ثقته في قدرة فريقه ليفربول على تجاوز الفترة الصعبة المقبلة، التي ستشهد خوض الريدز الكثير من المباريات في شهر ديسمبر المقبل في جميع المسابقات، ويخوض الريدز 9 مباريات في 4 بطولات الشهر المقبل، إذ يلعب ضد أستون فيلا في كأس الأندية الإنجليزية للمحترفين يوم 17 ديسمبر، قبل يوم واحد من خوض أول مباراة في كأس العالم للأندية بقطر، وتعادل حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع ضيفه نابولي (1-1) في دور المجموعات، الأربعاء الماضي، لكن ماني أشار إلى أن اللاعبين "لن يعانوا لمواجهة الإرهاق الذهني".
ارسنال

برشلونة يشعر بالندم للتفريط في موهبة آرسنال

تشعر إدارة برشلونة بحالة من الندم الكبير، بسبب تفريطها في التعاقد مع صفقة قد تمثل مستقبل العملاق الكتالوني في السنوات المقبلة، وذلك لصالح آرسنال الإنجليزي، وكان البرازيلي جابرييل مارتينيلي، مهاجم آرسنال الواعد، على أعتاب الانضمام إلى برشلونة في الموسم الماضي، إلا أنه أفلت من جدران البلوجرانا إلى قلعة الجانرز، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مارتينيلي خاض فترة اختبار مع برشلونة ومانشستر يونايتد في الموسم الماضي، قبل أن يوقع مع آرسنال خلال الميركاتو الصيفي الأخير.
محمد صلاح

محمد صلاح يكشف عن تطورات إصابته عبر إنستجرام

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن آخر تطورت إصابته عبر صورة نشرها له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت الصورة أثناء خضوعه للعلاج. وكانت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، نشرت اليوم الخميس، تطورات جديدة حول إصابة محمد صلاح، وجاء فى تقرير لـ«سكاي» عبر موقعها الإلكتروني: «موقف محمد صلاح مع ليفربول غير واضح، حيث سيمنح الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب فترة لتأهيله خارج المركز التأهيلي الخاص بليفربول (ميلوود)».
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