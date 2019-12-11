السد القطري يقص شريط مونديال الأندية اليوم

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

كأس العالم للأندية

تنطلق اليوم، النسخة رقم 16 من كأس العالم للأندية، المقامة في قطر، وذلك من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين السد القطري وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة في الدور الأول من البطولة، وسيقام ذلك اللقاء على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتأهل السد للمشاركة في تلك البطولة، بوصفه المضيف وحامل لقب دوري نجوم قطر في موسم 2018- 2019، أما هينجين سبورت فيشارك في البطولة بعد تتويجه بدوري أبطال أوقيانوسيا لعام 2019 بالتغلب في المباراة النهائية على مواطنه ماجينتا بهدف دون رد.

وفي الوقت الذي يشارك فيه هينجين سبورت في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، يشارك السد القطري بدوره في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك سابقًا في نسخة 2011 التي أقيمت في اليابان، بوصفه بطل دوري أبطال آسيا في ذلك العام. وفي تلك النسخة خاض 3 مباريات، تمكن في الأولى من التغلب على الترجي الرياضي