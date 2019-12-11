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بعد ابتسامة الملك سلمان.. هل اقترب حل أزمة قطر؟

لم يتضمن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي الـ40 التي عقدت في العاصمة السعودية، الرياض، أي إشارات مباشرة إلى أزمة قطر، وغياب الأمير عن القمة يعقّد المشهد
تحرير:وفاء بسيوني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
القمة الخليجية
القمة الخليجية
كانت تلوح في الأفق مؤشرات إيجابية باقتراب الأزمة القطرية من الحل، إلا أن تلك المؤشرات قد تبددت بعد القمة الخليجية الـ40، التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض، إذ لم يتضمن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي أي إشارات مباشرة إلى تلك الأزمة. وربما زاد من تعقيد المشهد عدم حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، رغم توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة له للمشاركة في القمة، لكنه شارك رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، بتكليف من تميم.
جدل وتبرير غياب أمير قطر أثار حالة من الجدل والتساؤلات، وذهب الإعلامي القطري جابر الحرمي، لتبرير غياب الشيخ تميم، قائلا في مقابلة على قناة الجزيرة: "البعض يتساءل عن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية هذه، أمير قطر لا يمثل نفسه، هو يمثل شعبه، كيف يمكن أن يذهب إلى قمة وشعبه تحت الحصار؟". وتابع الحرمي قائلا:
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اغتيال وخطف واعتقال.. مثلث إخماد الحراك في العراق

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وفد قطري رسمي في السعودية تزامنا مع «أنباء المصالحة»

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة 145 للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء". ومثل المريخي قطر في قمة العام الماضي، في وقت توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الإفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها. وأضاف الجبير خلال كلمته في منتدى روما للحوار المتوسطي أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، ندعم حملة "الضغط الأقسى"، مشددا على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم. وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مؤكدا أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".
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