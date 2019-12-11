بعد ابتسامة الملك سلمان.. هل اقترب حل أزمة قطر؟

لم يتضمن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي الـ40 التي عقدت في العاصمة السعودية، الرياض، أي إشارات مباشرة إلى أزمة قطر، وغياب الأمير عن القمة يعقّد المشهد

تحرير:وفاء بسيوني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

كانت تلوح في الأفق مؤشرات إيجابية باقتراب الأزمة القطرية من الحل، إلا أن تلك المؤشرات قد تبددت بعد القمة الخليجية الـ40، التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض، إذ لم يتضمن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي أي إشارات مباشرة إلى تلك الأزمة. وربما زاد من تعقيد المشهد عدم حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، رغم توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة له للمشاركة في القمة، لكنه شارك رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، بتكليف من تميم.

جدل وتبرير غياب أمير قطر أثار حالة من الجدل والتساؤلات، وذهب الإعلامي القطري جابر الحرمي، لتبرير غياب الشيخ تميم، قائلا في مقابلة على قناة الجزيرة: "البعض يتساءل عن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية هذه، أمير قطر لا يمثل نفسه، هو يمثل شعبه، كيف يمكن أن يذهب إلى قمة وشعبه تحت الحصار؟". وتابع الحرمي قائلا:

جدل وتبرير

غياب أمير قطر أثار حالة من الجدل والتساؤلات، وذهب الإعلامي القطري جابر الحرمي، لتبرير غياب الشيخ تميم، قائلا في مقابلة على قناة الجزيرة: "البعض يتساءل عن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية هذه، أمير قطر لا يمثل نفسه، هو يمثل شعبه، كيف يمكن أن يذهب إلى قمة وشعبه تحت الحصار؟".

وتابع الحرمي قائلا: "عند تصحيح الأوضاع، قطر لم تغب في يوم ما عن جميع القمم الأربعين التي حدثت رغم ما أصابها خلال العامين الماضيين، ومن ثم لا بد أن تكون هناك ملامسة للمشاغل التي يتحدث عنها الشعب الخليجي، يعني تحدث الأمين العام اليوم عن المنجزات، نعم، نحن لا ننكر أن هناك منجزات وأن هناك مكاسب لكن لماذا أيضا لا يتم الحديث عن الإخفاقات؟ نحن لسنا منظومة مثالية لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى القاري أو على مستوى العالم"، بحسب ما نقلته الـ"سي إن إن".

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، سبق أن علق في تغريدة على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية، قائلا: "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة، غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مردّه سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

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مملكة البحرين أعربت عن أسفها أيضا لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع دول المقاطعة بسبب طريقة تعاملها الواضحة مع قمة الرياض الأخيرة.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس الثلاثاء، إن "تعامل قطر مع القمة الخليجية يعبر عن سلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم فى حل أزمتها".

وأكد وزير الخارجية البحريني، في بيان له، أن "ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر، وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقا"، وفقا لـ"بنا".

ابتسامة وتفاؤل بالحل

وخلال القمة، أظهرت مقاطع فيديو تداولها مغردون "ابتسامة" العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عند حديثه مع رئيس الوزراء القطري، والذي رآه كثيرون حديثا وديا قبل أن يصافح الأخير عددا من المسؤولين السعوديين الذين كانوا يرافقون الملك.

وسار رئيس الوزراء القطري إلى جانب العاهل السعودي ثم وقف ليصافح مسؤولين سعوديين وشخصيات عسكرية سعودية في المملكة، وفقا لما بثته القناة الرسمية السعودية.

وأثارت طريقة استقبال رئيس الوزراء القطري ردود فعل عدة على موقع تويتر، وهناك من تحدث عن قرب انفراج الأزمة، ورأى عدد من المغردين أن حفاوة الاستقبال تؤشر بقرب حل الأزمة الخليجية.

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فقد علق أحد المغردين قائلا: "الملك سلمان يستقبل رئيس الوزراء القطري، الابتسامة حاضرة، مشهد يبشر بالخير ويدل على تقدم كبير".



وعلق آخر: "الملك سلمان يستقبل رئيس الوزراء القطري، ما شاء الله تبارك الله، الله يجعلها قمة جامعة للخير #القمة_الخليجية_40".

بيان بعيد عن الأزمة

إلا أن هذا التفاؤل قد تبدد نتيجة خلو البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، الثلاثاء، من أي إشارات مباشرة إلى أزمة قطر.

لكن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال في مؤتمر صحفي عقب اختتام فعاليات القمة، إن جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي يقود وساطة لحل الأزمة "مستمرة في هذا الإطار".

وردا على سؤال بشأن ما تبقى حتى تنتهي الأزمة، رد الوزير بأن "الدول الأربع مستمرة في دعم جهود أمير الكويت، وحريصة على نجاحها"، متابعًا: "الأفضل أن يبقى هذا الموضوع بعيدًا عن الإعلام".

وفي الشأن ذاته قال الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، في المؤتمر نفسه، إن "لقاء قادة الخليج أثنى على جهود الكويت لرأب الصدع بين الدول الأعضاء، وشدد على أهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد".

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قال أيضًا في كلمته فى أثناء القمة: "نشعر بارتياح للخطوات الإيجابية والبناءة التي تحققت في إطار جهودنا لطي صفحة الماضي".





واتفق المجتمعون على الآتي:

أولًا: التكامل العسكري والأمني من خلال استكمال كل الإجراءات اللازمة لسلامة أمن المجلس وفق اتفاقية الدفاع المشترك.

ثانيًا: تحقيق الوحدة الاقتصادية من خلال استكمال خطوات التكامل الاقتصادي، بما في ذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والتكامل المالي والنقدي، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول 2025.

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ثالثا: استكمال متطلبات التنافسية العالمية من خلال تحقيق مراكز متقدمة عالمية عن طريق إدارة تكاملية تحت مظلة مجلس التعاون لصياغة أساليب عصرية لتوظيف أدوات المستقبل؛ لاستغلال العلوم والتكنولوجيا في الأبحاث، وتعزيز الوعي حول الابتكار وريادة الأعمال.

رابعًا: تعزيز الشراكات الاستراتيجية ورفع مستويات التنسيق الاقتصادي والأمني والسياسي مع الدول الصديقة والشقيقة، والتجارة الحرة.

خامسًا: تطوير آليات العمل المشترك، من خلال الاستفادة من النماذج التكاملية في العالم، بما في ذلك الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتحقيق التكامل بين دول المجلس، وتعزيز دور الأمانة العامة لتحقيق تلك الأهداف، وتطوير الحوكمة المالية والإدارية والشفافية والمساءلة.