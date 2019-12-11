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بعد تراجع التضخم.. توقعات بانخفاض أسعار الفائدة 4%

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر السادس على التوالي، مسجلا أدنى مستوى له بنحو 2.7%، بينما توقع عدد من المؤسسات البحثية خفضا جديدا لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة
تحرير:رنا عبد الصادق ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
توقع عدد من المؤسسات الدولية البحثية، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 4% مع نهاية العام الجاري 2019، وحتى الربع الأول من العام المقبل 2020، وذلك مع استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.
خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس نهاية 2019 توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض جديد لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية في 26 ديسمبر الجاري. وقالت المذكرة إنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر فإنه يظل أقل بكثير
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طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

طارق عامر: مصر حققت أعلى معدلات نمو في العالم

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر حققت خلال الفترات الماضية أعلى معدلات نمو في العالم، نتيجة اتخاذ قرارات مختلفة لم يتم اتخاذها منذ سنوات طويلة، علاوة على خلق جو مناسب للاستثمار. وأضاف عامر خلال فعاليات منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار اليوم، الأربعاء، أن الدولة اتخذت من التدابير والإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ما جعلها استعادت ثقة المجتمعات الدولية، مشيرا إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تعد خير دليل على مسار الاقتصاد الصحيح.
وزارة-المالية

4.6 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والسكة الحديد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيًرا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويا، بما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
دولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك مصر إيران ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1461 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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تعاملات-بنكية

بعائد 10%.. أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير

قرر عدد من البنوك الحكومية والعاملة فى مصر، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، حيث تم خفضها في شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، وشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على التوالي بواقع 250 نقطة أساس، ليصبح إجمالي مقدار خفض سعر الفائدة منذ بداية العام الجاري نحو 4.5%. وحساب التوفير هو حساب مصرفى يسمح للعميل بتحريكه في أي وقت سواء بالسحب أو بالإيداع، ولا يخضع لمدة محددة.
سبائك-ذهب (2)

الذهب والعقارات.. أفضل طرق الاستثمار بعد خفض الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
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بعد خفض الفائدة.. عائد أدوات الدين يتراجع إلى 13%

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لتصل إلى أدنى مستوى لها، لينخفض سعر العائدة إلى 13% لأول مرة، في أول مزاد للبنك المركزي بعد قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وتعد هي المرة الرابعة لخفض الفائدة خلال العام الجاري 2019، لتتراجع بنحو 450 نقطة أساس منذ بداية هذا العام.
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4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

بدأ عدد من البنوك المحلية والعاملة في مصر في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك، هى نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
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