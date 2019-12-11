بعد تراجع التضخم.. توقعات بانخفاض أسعار الفائدة 4%

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر السادس على التوالي، مسجلا أدنى مستوى له بنحو 2.7%، بينما توقع عدد من المؤسسات البحثية خفضا جديدا لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة
توقع عدد من المؤسسات الدولية البحثية، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 4% مع نهاية العام الجاري 2019، وحتى الربع الأول من العام المقبل 2020، وذلك مع استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر.
وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.
خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس نهاية 2019
توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض جديد لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية في 26 ديسمبر الجاري.
وقالت المذكرة إنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر فإنه يظل أقل بكثير
خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس نهاية 2019
توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض جديد لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية في 26 ديسمبر الجاري.
وقالت المذكرة إنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر فإنه يظل أقل بكثير من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ ± 3% في نهاية عام 2020، لافتة إلى أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات يعزز خفض الفائدة.
وذكرت الوكالة أن التضخم رغم ارتفاعه إلى 3.6% في نوفمبر فإنه لا يزال يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة على مدى الـ12 شهرا المقبلة.
وتوقعت الوكالة انخفاض معدل سعر الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة بمقدار 250 نقطة لتصل إلى 10% بنهاية العام المقبل، متوقعة أيضا أن يصل سعر الفائدة إلى 9.5% بنهاية 2021.
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة بواقع 1% خلال شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019.
خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 3 إلى 4% في 2020
توقع بنك الكويت الوطني في تقرير له، أن يقدم البنك المركزي المصري على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 إلى 400 نقطة أساس خلال العام المقبل 2020، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
وأعلن البنك المركزي أمس، انخفاض معدل التضخم الأساسي ليسجل نحو 2.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 2.7% خلال شهر أكتوبر السابق عليه.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا سالبا بلغ نحو 0.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل معدل موجب بلغ نحو 1.1% خلال شهر أكتوبر 2019.
كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلا شهريا سالبا بلغ نحو 0.3% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل معدل موجب بلغ نحو 1% خلال شهر أكتوبر 2019، ومعدلا سالبا بلغ نحو 0.8% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018.
وتوقع تقرير البنك، أن يظل التضخم معتدلا حتى العام 2022 مع الأخذ فى الاعتبار تحركات أسعار النفط وسعر الصرف بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الغذائية، نظرا لما يتمتع به هذا العنصر الأخير من وزن نسبي كبير في مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين.
وقال البنك إنه على الرغم من خفض دعم الطاقة في بداية السنة المالية الحالية يوليو 2019 فإن معدل التضخم في المناطق الحضرية بدأ في التباطؤ بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، حيث بلغ 3.1% على أساس سنوي في أكتوبر 2019، مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2005.
وتوقع محمد أبو باشا المحلل المالي، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام المقبل 2020.
بينما توقعت رضوى السويفي المحللة المالية، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام المقبل 2020، مع تخفيض جديد مماثل في الربع الرابع من العام المقبل.