بعد تراجع التضخم.. توقعات بانخفاض أسعار الفائدة 4%

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر السادس على التوالي، مسجلا أدنى مستوى له بنحو 2.7%، بينما توقع عدد من المؤسسات البحثية خفضا جديدا لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

البنك المركزي المصري

توقع عدد من المؤسسات الدولية البحثية، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 4% مع نهاية العام الجاري 2019، وحتى الربع الأول من العام المقبل 2020، وذلك مع استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.

خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس نهاية 2019 توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض جديد لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية في 26 ديسمبر الجاري. وقالت المذكرة إنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر فإنه يظل أقل بكثير