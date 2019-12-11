نادي مصر يسعى لعبور الحدود في الدوري

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

حرس الحدود

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود أمام نادي مصر، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العباسي، ويعاونه الثنائي رجب محمد ومحمد صلاح عبد الفتاح، بينما سيكون محمد السعداوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين وثلاثة تعادلات وهزيمة، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف. وتبلغ القيمة السوقية لفريق حرس الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا

ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين وثلاثة تعادلات وهزيمة، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق حرس الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



بينما يحتل نادي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري، وذلك من 6 مواجهات، فاز فى 1 وتعادل فى 3 وخسر 2، وسجل الفريق هدفين، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لنادي مصر 2.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.9 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.

