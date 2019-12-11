رياضة

نادي مصر يسعى لعبور الحدود في الدوري

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
حرس الحدود
حرس الحدود
يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود أمام نادي مصر، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العباسي، ويعاونه الثنائي رجب محمد ومحمد صلاح عبد الفتاح، بينما سيكون محمد السعداوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين وثلاثة تعادلات وهزيمة، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف. وتبلغ القيمة السوقية لفريق حرس الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا
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كارلو أنشيلوتي - جينارو جاتوزو (1)

نابولي يقيل أنشيلوتي وأرسنال يتحرك للتعاقد معه

أعلن نادي نابولي عن إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي، أمس الثلاثاء، على جينك البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، وضمانه التأهل لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت قبل مباراة جينك إلى أن إدارة نابولي قررت بالفعل إقالة أنشيلوتي، بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، بسبب تراجع الفريق في الدوري الإيطالي، ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.
الإسماعيلي (1)

مصر للمقاصة ضيفًا ثقيلا على الإسماعيلي في الدوري

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق مجدي، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون أحمد عبد العزيز حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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السد القطري يقص شريط مونديال الأندية اليوم

تنطلق اليوم، النسخة رقم 16 من كأس العالم للأندية، المقامة في قطر، وذلك من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين السد القطري وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة في الدور الأول من البطولة، وسيقام ذلك اللقاء على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتأهل السد للمشاركة في تلك البطولة، بوصفه المضيف وحامل لقب دوري نجوم قطر في موسم 2018- 2019، أما هينجين سبورت فيشارك في البطولة بعد تتويجه بدوري أبطال أوقيانوسيا لعام 2019 بالتغلب في المباراة النهائية على مواطنه ماجينتا بهدف دون رد.
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تدريبات-حرس-الحدود (2)

بتروجت ضيفًا ثقيلا على حرس الحدود في الكأس

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام بتروجت، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناصف، ويعاونه الثنائي هشام الدسوقي وصالح محمد، بينما سيكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على الاتحاد في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي سمير جمال ومصطفى حسين، بينما سيكون شريف حسن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ايقاف-مرتضى-منصور

مرتضى: الزمالك يتعرض لمؤامرة دولية لأني رجل وطني

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا يستفزان جمهور القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد الإفريقي وفاطمة سامورا يستفزان جمهور الزمالك ويهددان بنقل المقر. انقلوه، هذا مقر يخدم ناديا واحدا في مصر، وأعادوا ماتش جينيراسيون، لماذا نلعب مباراة بين فريقين إفريقيين في آسيا؟ ولماذا ألعب في دولة معادية؟ لديَّ استعداد لأن ألعب في تونس ولكن يؤسفني أن الترجي أصدر بيانا قال فيه إنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي".
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مرتضى منصور: لا أريد مرتزقة في الزمالك

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي وفر كل الإمكانيات من أجل النجاح للفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "لا توجد مستحقات لأي لاعب، لكن هناك لاعبا طماعا يريد عقدا بـ20 مليون جنيه ولن أصنع الفتنة، وناقص لكل لاعب 2% خصمتها لأسباب، هناك أخطاء سيحاسب عليها الجهاز بعد العودة من الكونغو، وأي لاعب تمارَضَ سيُحاسب، ولا لاعب سيحصل على مكافأة حتى نهاية الموسم بعد مهزلة أمس، ولا تغيير عقود لأي لاعب، الموضوع منتهٍ".
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