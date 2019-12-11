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السيسي يشهد انطلاق فعاليات منتدى أسوان للسلام

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الأفارقة والدوليين . وتتضمن أعمال اليوم الأول من المنتدى عددا من الجلسات وهي "أفريقيا التي نريدها: استدامة السلام والأمن والتنمية"، "إسكات البنادق في أفريقيا: ملكية أجندة منع النزاعات"، و"نحو إطار إقليمي لتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن".. بالإضافة إلى جلسة بعنوان "لماذا لا يزال تحقيق السلام والتنمية المستدامين في منطقة الساحل أمرا صعب المنال؟.
فيما تتناول فعاليات اليوم الثاني جلسة بعنوان "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلام والأمن والتنمية"، إلى جانب جلسة بعنوان "أمن الطاقة في أفريقيا"، و"دور التمويل الرقمي والشمول المالي في استدامة التنمية والسلام"، فضلا عن جلسة بعنوان "تمويل التعافي الاقتصادي بعد النزاعات: ليست التنمية بصيغتها المعتادة".ويهدف
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اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

«شعراوي»: خدمة المواطن أهم أولوياتي الفترة المقبلة

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وجهت العديد من الإنذارات لرؤساء أحياء المرج وحلوان وخصوصًا «حى المرج» بتحسين مستوى البيئة الموجودة لكنهما لم يستجيبا، فكان لابد من إقالتهما وإعطاء فرصة لأشخاص آخرين لتقديم خدمة جيدة للمواطن. وأضاف شعراوى خلال حديثه في برنامج «على مسؤوليتى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، أنه توجه بصورة مفاجئة إلى أكثر من حى وقرر إحالة رؤساء أحياء للنيابة وإيقاف آخرين عن العمل، مؤكدًا أن الحملة على الأحياء مستمرة فى المحافظات ولن تتوقف.
السيسي- بريدراج- بوسكوفيتش

وزير دفاع جمهورية «الجبل الأسود» يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش، مساء اليوم الثلاثاء، بعد زيارة للبلاد، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسئولين. وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بزيارة وزير دفاع الجبل الأسود إلى مصر، والتي تعد الأولى من نوعها، مؤكدا حرص مصر على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتطلع لأن تدشن الزيارة الحالية لمسئول الجبل الأسود علاقات تعاون مثمرة بين البلدين في مجال التعاون العسكري.
آمنة -نصير -عضو -مجلس -النواب (1)

آمنة نصير: النقاب ليس من الدين الإسلامي بل تشريع يهودي

طالبت النائبة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، بإصدار قانون، أو قرار حكومى يمنع ارتداء النقاب في مصر، خاصة داخل الجامعة والمؤسسات الحكومية، إذ قالت إن النقاب يبطل مفعول الآيات القرآنية الكريمة للإنسان صاحب الإنسان الذي يمتلك إرادة غض البصر، لافتة إلى أنه ليس من الدين الإسلامي، بل هو ثقافة وتشريع يهودي، كما أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة تغطي جميع أجزاء الجسم باستثناء الوجه والكف.
الخارجية المصرية

إضاءة مبنى الخارجية احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان

احتفت وزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي لحقوق الإنسان بإضاءة مبناها بحروف "UDHR".
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محمد-عمر-نائب-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: انتهى زمن الواسطة.. واختيار القيادات والندب بالكفاءة

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من القرار الوزارى رقم 309 الصادر بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية، تأصيل إجراءات الوزارة فى أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص عام 2022، وهذا ما تم الإعلان عنه مرارا وتكرار وإصلاح جذرى فىً المنظومة التعليمية كباقى دول العالم المتقدم تعليميًا، ولكى يحدث ذلك لا بد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا أولا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فىً علوم الادارة التعليمية.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره المجري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ورئيس المجر اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا في المحافل الدولية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ونظيره المجرى يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية, ورحب السيسي بزيارة الرئيس المجري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل خطوة هامة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمجر، وأن زيارة رئيس المجر تعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (2)

رئيس المجر: لا يمكن مكافحة الإرهاب بدون جهود مصر

أكد رئيس المجر يانوش أدير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، وأنه لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بدون مساعدة مصر، قائلا إن المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستخدامات المياه، مشددًا على أن نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه على البنية التحتية في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن إجمالي ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 4 تريليونات جنيه (أي ما يعادل 250 مليون دولار)، مطالبا المستثمرين بالمشاركة فى البنية التحتية الأفريقية دون خوف، واقترح السيسي خلال مداخلة بالمائدة المستديرة المنعقدة في إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2019، تعميم الخطة المصرية في مجال البنية التحتية على أن تشمل دول القارة الأفريقية في كل المجالات سواء السكك الحديدية أو الطرق أو البنية المعلوماتية وغيرها، داعيا الشركات العملاقة التي تعمل في هذه المجالات للمشاركة في هذه المشروعات لتوفير الوقت والجهد.
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