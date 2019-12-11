مصر للمقاصة ضيفًا ثقيلا على الإسماعيلي في الدوري

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

الإسماعيلي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق مجدي، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون أحمد عبد العزيز حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وثلاث هزائم، وسجل الفريق 3 أهداف، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول،

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وثلاث هزائم، وسجل الفريق 3 أهداف، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب.



من جانبه يحتل نادي مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل و3 هزائم، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين، و3 آخرين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.

