رياضة

مصر للمقاصة ضيفًا ثقيلا على الإسماعيلي في الدوري

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق مجدي، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون أحمد عبد العزيز حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وثلاث هزائم، وسجل الفريق 3 أهداف، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول،
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نابولي يقيل أنشيلوتي وأرسنال يتحرك للتعاقد معه

أعلن نادي نابولي عن إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي، أمس الثلاثاء، على جينك البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، وضمانه التأهل لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت قبل مباراة جينك إلى أن إدارة نابولي قررت بالفعل إقالة أنشيلوتي، بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، بسبب تراجع الفريق في الدوري الإيطالي، ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.
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نادي مصر يسعى لعبور الحدود في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود أمام نادي مصر، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العباسي، ويعاونه الثنائي رجب محمد ومحمد صلاح عبد الفتاح، بينما سيكون محمد السعداوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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السد القطري يقص شريط مونديال الأندية اليوم

تنطلق اليوم، النسخة رقم 16 من كأس العالم للأندية، المقامة في قطر، وذلك من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين السد القطري وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة في الدور الأول من البطولة، وسيقام ذلك اللقاء على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتأهل السد للمشاركة في تلك البطولة، بوصفه المضيف وحامل لقب دوري نجوم قطر في موسم 2018- 2019، أما هينجين سبورت فيشارك في البطولة بعد تتويجه بدوري أبطال أوقيانوسيا لعام 2019 بالتغلب في المباراة النهائية على مواطنه ماجينتا بهدف دون رد.
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الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على الاتحاد في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي سمير جمال ومصطفى حسين، بينما سيكون شريف حسن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
مختار مختار

ماذا قدم مختار مختار أمام طلائع الجيش؟

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من 4 مواجهات، تعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء. بينما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.
الانتاج-الحربى (1)

أرقام من تاريخ مواجهات طلائع الجيش والإنتاج الحربي

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من 4 مواجهات، تعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء. بينما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.
نادى-طلائع -الجيش

الإنتاج الحربي ضيفًا ثقيلًا على طلائع الجيش بالدوري

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه الثنائي محمد فاروق وماجد المليجي، بينما سيكون طاهر أيمن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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