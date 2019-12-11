نابولي يقيل أنشيلوتي وأرسنال يتحرك للتعاقد معه

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

كارلو أنشيلوتي

أعلن نادي نابولي عن إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي، أمس الثلاثاء، على جينك البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، وضمانه التأهل لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت قبل مباراة جينك إلى أن إدارة نابولي قررت بالفعل إقالة أنشيلوتي، بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، بسبب تراجع الفريق في الدوري الإيطالي، ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

وبدوره تلقى نادي أرسنال خبر إقالة أنشيلوتي من تدريبه بسعادة كبيرة، حيث بدأ التحرك بالفعل للتعاقد مع المدرب الإيطالي، خلفًا لأوناي إيمري المقال والمدرب المؤقت الحالي فريدي ليونبيرج. وأضافت الشبكة أن أرسنال تحرك على الفور، وحاول التواصل مع أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عامًا، عقب قرار نابولي إقالته. ولفتت

وبدوره تلقى نادي أرسنال خبر إقالة أنشيلوتي من تدريبه بسعادة كبيرة، حيث بدأ التحرك بالفعل للتعاقد مع المدرب الإيطالي، خلفًا لأوناي إيمري المقال والمدرب المؤقت الحالي فريدي ليونبيرج.



وأضافت الشبكة أن أرسنال تحرك على الفور، وحاول التواصل مع أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عامًا، عقب قرار نابولي إقالته.



ولفتت الشبكة إلى أن نادي إيفرتون مهتم أيضًا بالتعاقد مع كارلو أنشيلوتي، إلا أن أرسنال هو المرشح الأوفر حظا للحصول على خدمات المدرب الإيطالي.



وكشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن موعد إعلان نابولي التعاقد مع إيفان جينارو جاتوزو كمدير فني جديد للفريق، خلفًا للمقال كارلو أنشيلوتي.



ووفقا لشبكة "سبورت ميدياست" فإن قرار التعاقد مع جاتوزو تم حسمه في نابولي منذ أسبوع، ولكن تأجل إعلانه حتى ينهي الفريق دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.