تنفيذ الإعدام على المتهم باغتصاب طفلة البامبرز

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

إعدام- أرشيفية

أعلن محامون أن القوات الأمنية نفذت حكم الإعدام فى حق "إبراهيم محمود"، 35 سنة، عاطل، والمتهم فى قضية اغتصاب الطفلة "جنى" البالغ عمرها 20 شهرا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، وذلك تنفيذًا للحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بإعدامه شنقًا، جراء الإثم الذى ارتكبه باختطاف الطفلة وهتك عرضها واغتصابها والشروع فى قتلها، وهو الحكم الذى أعربت أسرة الطفلة المجني عليها عن أنه قمة العدالة وعنوان الحقيقة، وشفى غليل الأم والأب وأنصفهما، مؤكدين أن الحكم سيكون رادعا لكل شيطان تسول له نفسه أن تمتد يده بالسوء إلى طفل بريء.

أكدت التحقيقات أن المتهم إبراهيم محمود الرفاعي، 34 سنة، قام بخطف رضيعة تدعى "جنى محمد" فى أثناء لهوها أمام منزل العائلة، واغتصابها، وذلك فى قرية ديملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وقد شاهدت الواقعة إحدى جيران الطفلة واستدعت والدتها وأخبرتها بالواقعة، وبعد البحث عن الطفلة وجدوها فى منزل المتهم

أكدت التحقيقات أن المتهم إبراهيم محمود الرفاعي، 34 سنة، قام بخطف رضيعة تدعى "جنى محمد" فى أثناء لهوها أمام منزل العائلة، واغتصابها، وذلك فى قرية ديملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وقد شاهدت الواقعة إحدى جيران الطفلة واستدعت والدتها وأخبرتها بالواقعة، وبعد البحث عن الطفلة وجدوها فى منزل المتهم وقد أصيبت بنزيف حاد تم نقلها على أثره إلى المستشفى، وتم ضبط المتهم حال هروبه.



وقضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الحادية عشرة، برئاسة المستشار مختار مختار شلبي، بإعدام المتهم فى القضية المعروفة بـ"طفلة البامبرز"، التي قام خلالها ذئب بشري باغتصاب المجني عليها، التي لا يتعدى عمرها عامًا ونصف العام، مقترنا بالخطف.







