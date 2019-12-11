رياضة

السيطرة على حريق بفرع الأهلي في الشيخ زايد

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
الأهلي - مختار التتش
الأهلي - مختار التتش
شهد مقر النادي الأهلي، فرع الشيخ زايد، حريقا هائلا، اليوم الأربعاء، بعد أن التهمت النيران مطعمين داخل الفرع، بسبب ماس كهربائي، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو أضرار على المستوى البشري. ويحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه الثنائي تحسين السادات وخالد حسين، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكما رابعا.
ويتذيل وادي دجلة بقيادة مدربه تاكسيس جونياس، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي في المركز الثامن عشر برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات و3 هزائم، وسجل الفريق 5 أهداف، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. وتبلغ القيمة السوقية لفريق دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين
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شيكابالا 1) (3)

استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لموقعة بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، المقرر لها غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة. وشهدت قائمة القلعة البيضاء استبعاد باتريس كارتيرون لقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المباراة بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، كان قد غاب على أثرها عن تدريبات الفريق الأخيرة، ليمثل خسارة لأبناء ميت عقبة.
الاهلي- والهلال السوداني (3)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام وادي دجلة

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات و3 هزائم. من جانبه يحتل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة (جمعها من 4 مواجهات)، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.
الاهلي- والهلال السوداني (2)

الأهلي يستهدف صدارة الدوري عبر بوابة دجلة

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه الثنائي تحسين السادات وخالد حسين، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

عبد الحفيظ يكشف حقيقة عروض الرحيل لنجوم الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، موعد عودة الثلاثي المصاب كريم نيدفيد ومحمود متولي وعلي معلول، وذلك حسبما أفاد لقناة الأهلي. وقال مدير الكرة بالأهلي: "الأقرب للعودة من الإصابة هو علي معلول، وسيعود للمشاركة بشكل طبيعي عقب لقاء وادي دجلة في الدوري، وأما محمود متولي وكريم نيدفيد فعودتهما ستكون خلال 10 أيام". وفيما يخص تلقى عروض خارجية لأي لاعب، قال: "قد يكون هناك بعض المحادثات بشكل ودي بين بعض الأطراف بحكم المعرفة السابقة، وعندما نحصل على أي عرض لأي لاعب نناقشه أولا مع المدرب وبعد ذلك مع لجنة التخطيط، ثم نتخذ القرار النهائي".
محمود الخطيب - ريني فايلر

الأهلي: الكلمة الأخيرة في الصفقات الجديدة لفايلر

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، توقيع عقوبات على رامي ربيعة وأحمد فتحي بسبب المشادة الكلامية التي حدثت بينهما بعد نهاية مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد لقناة الأهلي. وقال مدير الكرة بالأهلي: "يجب التفريق بين التوجيه المطلوب من قائد الفريق ونرفزة الملعب في بعض الأوقات وبين الألفاظ وتعدي الأسلوب أو الطريقة التي نتحدث بها، وما قيل على لساني بشأن توقيع عقوبات غير صحيح، يجب أن نكون واقعيين، سيتم محاولة عرقلتنا في العصر الحالي، خاصةً في الوقت الذي نمر به في ظل تلاحم المباريات على المستوى المحلي والإفريقي".
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: لم يكن ينفع أن يكون الأهلي بلا ملعب

يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في الأهلي، أن الحصول على حق انتفاع ملعب السلام وتسميته باستاد الأهلي له فوائد فنية وأدبية وتسويقية عديدة. وذلك حسبما أفاد عبر برنامج "ملك وكتابة". وقال: "إنه استاد نموذجي، يضم كل متطلبات الأندية المميزة وسيشرفنا. الأهلي يعرف كيف يحافظ على المنشأة وبأفكارنا وجهدنا سيحدث تطوير، فهو إضافة لمكانة الأهلي ومفيد للحقوق التجارية وللنواحي الفنية بشأن نقل التدريبات إليه قبل المباريات المهمة، ولم نحتكر استخدام الاستاد لأن الإنتاج الحربي سيلعب عليه، وكذلك عند ظرف طارئ مثل مباراة الزمالك، أهلا بك في استاد الأهلي بالطبع".
قناة الأهلي

«استادات» تتولى إدارة قناة النادي الأهلي

أعلنت شركة استادات القابضة عن إتمام الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الأهلي، وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة". وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها وأستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وكل المنشآت الرياضية.
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