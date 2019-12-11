4.6 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والسكة الحديد

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

وزارة المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيًرا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويا، بما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأوضحت وزارة المالية أنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات المالية العاجلة خلال شهر نوفمبر الماضي التي تبلغ قيمتها 4.6 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه