تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام وادي دجلة

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

الأهلي

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات و3 هزائم. من جانبه يحتل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة (جمعها من 4 مواجهات)، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمود وحيد. - خط الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – وليد سليمان – حسين الشحات – رمضان صبحي. - خط الهجوم: جونيور أجايي. وتشير الأرقام