رياضة

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام وادي دجلة

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
الأهلي
الأهلي
يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات و3 هزائم. من جانبه يحتل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة (جمعها من 4 مواجهات)، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.
وفي ما يلي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمود وحيد. - خط الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – وليد سليمان – حسين الشحات – رمضان صبحي. - خط الهجوم: جونيور أجايي. وتشير الأرقام
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شيكابالا 1) (3)

استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لموقعة بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، المقرر لها غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة. وشهدت قائمة القلعة البيضاء استبعاد باتريس كارتيرون لقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المباراة بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، كان قد غاب على أثرها عن تدريبات الفريق الأخيرة، ليمثل خسارة لأبناء ميت عقبة.
الاهلي

السيطرة على حريق بفرع الأهلي في الشيخ زايد

شهد مقر النادي الأهلي، فرع الشيخ زايد، حريقا هائلا، اليوم الأربعاء، بعد أن التهمت النيران مطعمين داخل الفرع، بسبب ماس كهربائي، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو أضرار على المستوى البشري. ويحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه الثنائي تحسين السادات وخالد حسين، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكما رابعا.
الاهلي- والهلال السوداني (2)

الأهلي يستهدف صدارة الدوري عبر بوابة دجلة

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه الثنائي تحسين السادات وخالد حسين، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الاهلي- والهلال السوداني (2)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام، بعد أن اختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا للفريق الدجلاوي. ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة، بينما يدخل دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.
الهلال السوداني (1)

سجل صادم للهلال خارج أرضه في دوري الأبطال

بعد 32 عامًا من لقائهما في نهائي دوري الأبطال، يلتقي الجاران الأهلي والهلال السوداني في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري الأبطال لموسم 2019- 2020، في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام بالقاهرة. في ديسمبر 1987، حقق الأهلي لقبه الثاني في دوري الأبطال (كأس إفريقيا للأندية الأبطال وقتها) بالفوز على الهلال 2-0 في مجموع النهائي، بعد التعادل سلبيا ذهابا في أم درمان، ثم فاز المارد الأحمر (بقيادة أسطورته التاريخية ورئيس النادي الحالي محمود الخطيب) بمباراة الإياب 2-0 في القاهرة، ليحقق لقبه الثاني بعد 1982.
الهلال السوداني (2)

الهلال لم يخسر أمام الفرق المصرية في آخر 3 مواجهات

بعد 32 عامًا من لقائهما في نهائي دوري الأبطال، يلتقي الجاران الأهلي والهلال السوداني في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري الأبطال لموسم 2019- 2020، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام بالقاهرة. في ديسمبر 1987، حقق الأهلي لقبه الثاني في دوري الأبطال (كأس إفريقيا للأندية الأبطال وقتها) بالفوز على الهلال 2-0 في مجموع النهائي، بعد التعادل سلبيا ذهابا في أم درمان، ثم فاز المارد الأحمر (بقيادة أسطورته التاريخية ورئيس النادي الحالي محمود الخطيب) بمباراة الإياب 2-0 في القاهرة، ليحقق لقبه الثاني بعد 1982.
الأهلى- يفتح- التتش -للإعلاميين- في -المران (4)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام الهلال

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديال عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة، علمًا بأن المارد الأحمر يسعى لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.
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