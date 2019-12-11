دراسة: تناول 5 أكواب من القهوة يحمي من ألزهايمر

اقترح تحليل الباحثين في الدراسات أن تناول الكميات المناسبة من القهوة لا يساعد فقط على تقليل خطر تطور الأمراض العصبية كـ«ألزهايمر»، بل إنها تخفف من الأعراض
إذا لم يبدأ يومك بعد لأنك تحتاج إلى تناول كوب من القهوة، فأنت في طريقك الصحيح، لتفضيلك هذا المشروب الذي في الغالب لا تعرف أنه يمكنه تقليل خطر تطور الإصابة بألزهايمر، وفقا لما كشف عنه بعض الباحثين.
كشف تقرير حديث من معهد المعلومات العلمية وفي القسم الخاص بالقهوة، أن تناول القهوة يمكن أن يساعد في تقليل الأمراض العصبية، وفي الدراسة التي تابعها الباحثون، بقيادة إليسابيت روثينبيرج، حللوا الدراسات السابقة التي نظرت في دور المكونات الغذائية الموجودة في القهوة لتقليل نسبة الإصابة بمرضَي ألزهايمر وباركنسون.
اقترح تحليل الباحثين في الدراسات أن تناول الكميات المناسبة من القهوة لا يساعد فقط في تقليل خطر تطور الأمراض العصبية، مثل ألزهايمر، بل إنها تخفف الأعراض أيضا.
قال "روثينبيرج": "اقترح الباحثون أن الحصول على كميات كبيرة من القهوة والكافيين، أي ما يصل إلى 5 أكواب في اليوم، يمكن أن يمنع تطور الحالات العصبية
اقترح تحليل الباحثين في الدراسات أن تناول الكميات المناسبة من القهوة لا يساعد فقط في تقليل خطر تطور الأمراض العصبية، مثل ألزهايمر، بل إنها تخفف الأعراض أيضا.
قال "روثينبيرج": "اقترح الباحثون أن الحصول على كميات كبيرة من القهوة والكافيين، أي ما يصل إلى 5 أكواب في اليوم، يمكن أن يمنع تطور الحالات العصبية التي تشمل مرض باركنسون".
على الرغم من أنه حتى الآن لم تتم معرفة الصلة بين تناول القهوة وتقليل خطر الإصابة بمرضَي ألزهايمر وباركنسون، يأمل الباحثون إيجاد ما يشجعهم على إكمال الدراسات حول القهوة.
كما أضاف "روثينبيرج" أن الأمراض العصبية التنكسية؛ مثل مرض التصلب العصبي المتعدد (PD) والاضطراب العصبي البصري (PD)، تغير بشكل ملحوظ ظروف الحياة عن طريق إضعاف القدرة الوظيفية على التوالي، مع تأثيرات عميقة فى الاستقلال.
وحتى الآن لا يوجد علاج متاح لجميع الأمراض السابق ذكرها، ومن ثم فإن الطرق التي تساعد على تقليل خطر تطور الإصابة بالأمراض العصبية وتخفيف الأعراض، جديرة بالثناء.
ومن ناحية أخرى، أظهر الباحثون نتائج واعدة متعلقة بتأثير أسلوب الحياة، والذي يشمل النظام الغذائي، وكانت حمية البحر الأبيض المتوسط جديرة بالاهتمام، كما كانت هناك بعض الدراسات المثيرة بخصوص استهلاك القهوة، والتي تقترح فوائد الكافيين في منع مرض التصلب العصبي المتعدد وألزهايمر.
على الرغم مما توصلت إليه الدراسات حتى الآن، فما زال مبكرا الكشف عن دليل نهائي بخصوص العلاقة بين العوامل الغذائية وخطورة تطور الأمراض العصبية.
شرب القهوة قد يقلل من إصابتك بسرطان الكبد للنصف
أظهرت دراسة سابقة أن شرب القهوة يقلل من فرصتك فى الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50%، حيث تحتوي حبوب القهوة على مادة البوليفينول التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية. ونظر باحثون من جامعة كوينز في بلفاست إلى ما يقرب من نصف مليون شخص، منهم أكثر من ثلاثة أرباع يشربون القهوة، وكان هؤلاء الأشخاص أقل عرضة بنسبة 50% لتشخيص سرطان الكبد الذي يشكل 9 من أصل كل 10 حالات من سرطان الكبد.
وكشفت الباحثة أونا ماكمينامين، أن نتائج الدراسة مطمئنة في اقتراح أن للقهوة فوائد صحية، كما قال المؤلف الرئيس كيم تو تران: "يمكن للأشخاص الذين لديهم عادة شرب القهوة أن يجدوها جيدة لصحتهم، وذلك لأن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، التي قد تحمي من السرطان، ومع ذلك فإن شرب القهوة ليس وقائيا من سرطان الكبد؛ مثل التوقف عن التدخين أو فقدان الوزن".
وهناك الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون القهوة سريعة الذوبان، ولكن يعتقد الخبراء أنها تنطوي على مخاطر أكبر للإصابة بالسرطان، حيث تشير الدلائل إلى أنها تحتوي على مستويات أعلى من مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية تسبب السرطان، يتم تصنيعها عند التحميص.
لكن عندما نظرت الدراسة إلى القهوة سريعة الذوبان منزوعة الكافيين، وجدت أن خطر الإصابة بسرطان الكبد كان منخفضا لدى الأشخاص الذين شربوها، حيث تحتوي على مزيد من المركبات المضادة للسرطان، مثل حمض الكلوروجينيك، الذي قد يمنع الالتهابات الضارة في الجسم.