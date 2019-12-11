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دراسة: تناول 5 أكواب من القهوة يحمي من ألزهايمر

اقترح تحليل الباحثين في الدراسات أن تناول الكميات المناسبة من القهوة لا يساعد فقط على تقليل خطر تطور الأمراض العصبية كـ«ألزهايمر»، بل إنها تخفف من الأعراض
تحرير:فيروز ياسر ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
القهوة وألزهايمر
القهوة وألزهايمر
إذا لم يبدأ يومك بعد لأنك تحتاج إلى تناول كوب من القهوة، فأنت في طريقك الصحيح، لتفضيلك هذا المشروب الذي في الغالب لا تعرف أنه يمكنه تقليل خطر تطور الإصابة بألزهايمر، وفقا لما كشف عنه بعض الباحثين. كشف تقرير حديث من معهد المعلومات العلمية وفي القسم الخاص بالقهوة، أن تناول القهوة يمكن أن يساعد في تقليل الأمراض العصبية، وفي الدراسة التي تابعها الباحثون، بقيادة إليسابيت روثينبيرج، حللوا الدراسات السابقة التي نظرت في دور المكونات الغذائية الموجودة في القهوة لتقليل نسبة الإصابة بمرضَي ألزهايمر وباركنسون.
اقترح تحليل الباحثين في الدراسات أن تناول الكميات المناسبة من القهوة لا يساعد فقط في تقليل خطر تطور الأمراض العصبية، مثل ألزهايمر، بل إنها تخفف الأعراض أيضا. قال "روثينبيرج": "اقترح الباحثون أن الحصول على كميات كبيرة من القهوة والكافيين، أي ما يصل إلى 5 أكواب في اليوم، يمكن أن يمنع تطور الحالات العصبية
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العلاج بالألوان

«المعالجة بالألوان».. تقلل من آلام المفاصل والعضلات

تحاول الأبحاث والدراسات العمل بشكل جيد لابتكار طرق حديثة للعلاج، والابتعاد عن العقاقير الطبية، التي يكون لها بعض الآثار الجانبية السلبية؛ على سبيل المثال، استخدام العلاج بالطاقة، والتركيز على المهارات، ولكن هل سمعت عن المعالجة بالألوان؟ إنها تعد إحدى الوسائل المستخدمة في علاج بعض الأمراض، ويطلق عليها أيضًا "العلاج بالضوء"، فكل لون يحمل وظيفة محددة، فيستخدم اللون الوردي في إزالة النفايات من الدورة الدموية، وتقوية الشرايين. وذلك نقلًا عن "bold sky".
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دراسة: موسيقى بيتهوفن وباخ تحسن من أداء الجراح

سماعك للموسيقى يجعل روحك ترقص، كما أنها تخفف عنك الهموم وتقلل من توترك الناتج عن ضغوطات الحياة والمشكلات اليومية التي لاتنتهي في الأساس. وليس من المدهش، حث الجراحين على سماع موسيقى موزارت ويوهان سباستيان باخ، بالإضافة إلى بيتهوفن أثناء إجراء العمليات على المرضى. بالنسبة للعلماء، وجد الأطباء أنه عن سماع تلك النوعية من الموسيقى فإنهم يكونون أكثر دقة وأسرع في إجراء العملية، حيث يمكن تعزيز أداء الجراحين في غرفة العمليات عندما يكون مستوى صوت الموسيقى ما بين المنخفض والمتوسط فقط.
الانتصار على سرطان الثدي

تناول علاج سرطان الثدى في شكل أقراص يؤخر تطور المرض

سرطان الثدي الأكثر انتشارا بين النساء حول العالم، وللأسف العدد في زيادة، ولأن الأطباء يعملون على قدم وساق، فقد وافق رؤساء هيئة الخدمات الصحية والوطنية على أن النساء اللاتي في مراحل متقدمة من الإصابة بسرطان الثدي ويتناولن العقاقير في شكل أقراص بشكل يومي فإن هذا الأمر يزيد شهورًا -بل وسنوات- من حياتهن. كما أشاد الأطباء بهذا التقدم في علاج سرطان الثدي خلال 20عاما، كما أن الآثار الجانبية للعقاقير في شكل أقراص ضعيفة، ولهذا استخدمها النساء لتقليل مستويات هرمون الاستروجين الذي يُعد أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالمرض الخبيث بنسبة 60%.
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اعرف الفرق بين النوبة والسكتة القلبية

غالبا ما يتعرض الكثير منا لمشكلات صحية، أو يُصاب أحد أفراد الأسرة بآلام في القلب وقد يصل الأمر إلى الإغماء، فتحتاج إلى طلب المساعدة خوفا من فقدان حياة المصاب، فيفاجئك الطبيب بحدوث نوبة قلبية أو سكتة قلبية للشخص المريض. يستخدم اسم النوبة القلبية كمصطلح لمشكلة مفاجئة حدثت بالقلب، ومع ذلك هناك فرق مهم بين النوبة القلبية والسكتة القلبية يجب التعرف عليه من أجل إنقاذ الحياة وعدم التعرض للموت، فالنوبة القلبية هي مشكلة في الدورة الدموية والسكتة القلبية مشكلة كهربائية، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
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مكملات «أوميجا3» بديل لأدوية اضطراب فرط نشاط الأطفال

من المعروف أن مكملات أوميجا 3 مهمة للصحة العامة، وكشف الباحثون أن لديها نفس تأثير الأدوية على الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط من خلال زيادة تركيزهم، ومع كان لها تأثير عكسي على الأطفال الذين لديهم بالفعل مستويات عالية من أوميجا 3 الذي يحصلون عليه من تناول الأسماك. أوضح العلماء أن هذه التجربة افادت في طرق التغذية، ولهذا سيكون على الوالدين استشارة الطبيب أولا، ولهذا جرب الباحثون في كلية كينجز لندن مكملات أوميجا 3 على 92 طفلا مصابين بنقص الانتباه وفرط النشاط ويتراوح أعمارهم 6-18.
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تناول الثوم يعزز صحة الأمعاء ويساعد على العيش طويلا

كشف الباحثون أن تناول الثوم هو المفتاح الرئيسي لتعزيز صحة الأمعاء وعيش حياة أطول، كما أنه مكون شائع في الخبز والشُّربة، وهذه الأصناف تحتوي على مستويات عالية من الألياف التي تعزز البكتيريا الجيدة. يعمل الثوم على طرد بكتيريا الأمعاء الضارة التي تسبب مشكلات صحية؛ كالسرطان والخرف، بالإضافة إلى السمنة والأمراض العقلية. كما أوضح إيريك جلاسين، مؤلف مشارك في الدراسة، أن تناول مستويات عالية من الخضراوات والقليل من السكر وسيلة جيدة لصحة الأمعاء، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
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