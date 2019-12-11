دراسة: تناول 5 أكواب من القهوة يحمي من ألزهايمر

اقترح تحليل الباحثين في الدراسات أن تناول الكميات المناسبة من القهوة لا يساعد فقط على تقليل خطر تطور الأمراض العصبية كـ«ألزهايمر»، بل إنها تخفف من الأعراض

تحرير:فيروز ياسر ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

القهوة وألزهايمر

إذا لم يبدأ يومك بعد لأنك تحتاج إلى تناول كوب من القهوة، فأنت في طريقك الصحيح، لتفضيلك هذا المشروب الذي في الغالب لا تعرف أنه يمكنه تقليل خطر تطور الإصابة بألزهايمر، وفقا لما كشف عنه بعض الباحثين. كشف تقرير حديث من معهد المعلومات العلمية وفي القسم الخاص بالقهوة، أن تناول القهوة يمكن أن يساعد في تقليل الأمراض العصبية، وفي الدراسة التي تابعها الباحثون، بقيادة إليسابيت روثينبيرج، حللوا الدراسات السابقة التي نظرت في دور المكونات الغذائية الموجودة في القهوة لتقليل نسبة الإصابة بمرضَي ألزهايمر وباركنسون.

اقترح تحليل الباحثين في الدراسات أن تناول الكميات المناسبة من القهوة لا يساعد فقط في تقليل خطر تطور الأمراض العصبية، مثل ألزهايمر، بل إنها تخفف الأعراض أيضا. قال "روثينبيرج": "اقترح الباحثون أن الحصول على كميات كبيرة من القهوة والكافيين، أي ما يصل إلى 5 أكواب في اليوم، يمكن أن يمنع تطور الحالات العصبية