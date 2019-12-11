طارق عامر: مصر حققت أعلى معدلات نمو في العالم

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

طارق عامر- محافظ البنك المركزي المصري

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر حققت خلال الفترات الماضية أعلى معدلات نمو في العالم، نتيجة اتخاذ قرارات مختلفة لم يتم اتخاذها منذ سنوات طويلة، علاوة على خلق جو مناسب للاستثمار. وأضاف عامر خلال فعاليات منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار اليوم، الأربعاء، أن الدولة اتخذت من التدابير والإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ما جعلها استعادت ثقة المجتمعات الدولية، مشيرا إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تعد خير دليل على مسار الاقتصاد الصحيح.

وأكد عامر أن معدلات التضخم تراجعت في مصر لتسجل أقل مستوى لها منذ 14 عاما، فضلا عن تراجع عجز الحساب الجاري ليصل إلى مستويات آمنة، بالإضافة إلى تحسّن مستويات أسعار الفائدة تشجيعا للاستثمارات، وارتفاع الاحتياطي لأعلى مستوى في تاريخ مصر، فضلا عن نمو ميزان المدفوعات، الذي يكشف عن وضع النقد الأجنبي في مصر. وأشار